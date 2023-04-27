15 звезд, которые чуть не опростоволосились при всей честной публике, но даже глазом не моргнули

Звезды обычно тщательно подходят к созданию своего образа для участия в ответственных мероприятиях. Но роскошные наряды и изысканный макияж могут преподнести сюрпризы в самый неподходящий момент. Молнии расходятся, швы рвутся, пудра ложится неровно, а туфли оказываются слишком тесными. Однако знаменитости не считают это поводом для расстройства.

Кейт Хадсон

Актриса до сих пор с некоторым трепетом вспоминает шикарное платье от Versace, которое надела в 2005 году. Наряд оказался настолько тесным, что Кейт с трудом могла двигаться. На мероприятие ей пришлось ехать стоя, а позже она никак не могла устроиться за праздничным столом. Кейт так и просидела боком, потому что, когда пыталась устроиться на стуле поудобнее, платье предательски натягивалось в районе швов и в любую секунду могло порваться. Соседи по столу искренне не могли понять, что же с ней творится.

Элизабет Бэнкс

Chris Pizzello/Invision/East News

На последней церемонии вручения «Оскара» актриса появилась в шикарном черно-белом платье. К сожалению, наряд был скорее красивым, чем удобным. В результате, пересекая сцену, Бэнкс споткнулась о подол и только чудом смогла удержаться на ногах.

Эмма Томпсон

picture alliance / Geisler-Fotop/EAST NEWS , picture alliance / Geisler-Fotop/EAST NEWS

Актриса не слишком любит обувь на высоком каблуке и отдает предпочтение более удобным моделям. Даже на прием в Букингемский дворец она пришла в кроссовках, произведя настоящий фурор. Поэтому, когда на кинофестивале в Мюнхене туфли стали доставлять ей неприятности, Эмма просто сняла их и вышла на красную дорожку босиком.

Дженна Ортега

Evan Agostini/Invision/East News

Для появления на премьере ленты «Крик-6» актриса выбрала черное платье с белой вставкой в районе лифа. К сожалению, в какой-то момент на белоснежной ткани появилось чернильное пятно. Дженну эта маленькая деталь совершенно не смутила, и она продолжила спокойно позировать перед камерами. Позже Ортега в одном из постов повинилась перед дизайнером, создавшим этот наряд.

Эмма Стоун

AP/East News , AFP/EAST NEWS

На Каннском кинофестивале 2015 года короткое платье актрисы под порывами ветра вдруг стало жить собственной жизнью. Эмма успела вовремя прижать подол к ногам. Тогда ветер растрепал ее прическу. Правда, это не испортило настроение Стоун, и актриса спокойно закончила встречу с прессой.

Николь Кидман

На церемонии вручения «Оскара» в 2017 году Николь Кидман появилась в великолепном светлом платье. Наряд изящно облегал тело актрисы, но, видимо, был не слишком удобным, так как на шее у Кидман вскоре появилось раздражение. Вместо того чтобы расстраиваться и терзаться, Николь просто переделала платье. Она открепила две тонкие ленты, которые перекрещивались на спине, и завязала их на шее.

Джулия Робертс

AP/East News

В 2016 году Джулия Робертс решила пойти наперекор правилам Каннского кинофестиваля. Организаторы требовали, чтобы все присутствовавшие на мероприятии женщины были в туфлях на каблуке. Актриса пришла в подходящей обуви, но так как ее ноги страдали от шпилек, через какое-то время разулась. И выглядела замечательно.

Марго Робби

Высокий боковой разрез платья может доставить звезде немало неприятных минут. В этом на собственном опыте убедилась Марго Робби. На премьере фильма «Вавилон» в Сиднее она появилась в облегающем голубом наряде. Однако ткань при ходьбе норовила распахнуться и продемонстрировать чуть больше, чем Марго планировала показывать публике. Поэтому актрисе пришлось аккуратно придерживать платье рукой.

Энн Хэтэуэй

Чувству стиля актрисы можно только позавидовать. Хэтэуэй всегда выглядит ярко, но в то же время элегантно. При этом и ей порой не удается избежать ошибок. Так, на одном из мероприятий Энн появилась с чуть большим количеством пудры на лице, чем было необходимо. Однако ее это не смутило, и в дальнейшем никаких проблем с косметикой у Хэтэуэй не возникало.

Джессика Честейн

Не только облегающие наряды и высокие разрезы могут стать источником проблем. Пышные юбки тоже таят в себе немало опасностей. Во время вручения премии Гильдии киноактеров актриса споткнулась на сцене и чуть не упала. Джессика смогла даже пошутить над этим происшествием и позже написала в своем аккаунте: «Волнения предыдущего вечера чуть не сшибли меня с ног».

Сара Джессика Паркер

В 2004 году Сара Джессика Паркер появилась на церемонии вручения премии «Тони» в белом платье без бретелек. Уже выйдя на сцену, она пожалела о своем выборе. Хотя лиф тесно облегал торс актрисы, вырез был слишком низким, и наряд все время норовил соскользнуть вниз. Поэтому, когда Хью Джекман предложил Саре Джессике станцевать, та вынуждена была со смехом отказаться. Она боялась, что любое резкое движение приведет к потере платья.

Кэмерон Диас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

В 2003 году на премьере ленты «Ангелы Чарли: Только вперед» туфли Кэмерон Диас вышли из строя. Это ни капельки не расстроило актрису, и вместо того, чтобы искать замену испортившейся обуви, она вышла на ковровую дорожку босиком.

Тейлор Свифт

На концерте музыкантам приходится двигаться на сцене активнее, чем актерам на красных дорожках. Поэтому с их костюмами довольно часто случаются различные казусы. Так, во время выступления у Тейлор Свифт порвалась фиолетовая подвязка. Не прерывая песни, она подошла к своим ассистентам, чтобы они сняли с нее эту деталь костюма. Причем в этот момент Свифт пела: «Я попала в переплет», что она радостно подтвердила, кивая головой.

Джина Родригес

Invision/Invision/East News

Джина Родригес с некоторым ужасом вспоминает неприятный опыт с одним из костюмов. За 10 минут до выхода из дома актриса поняла, что платье сидит на ней плохо. Времени на подгонку не было, и стилист просто ушила наряд прямо на ней. По окончании мероприятия платье на Джине распороли и буквально «сняли как кожуру». Родригес уже плохо помнит, что это был за туалет, но сам случай сохранился в ее памяти надолго.

Сальма Хайек

Courtesy Everett Collection / East News