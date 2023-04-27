15 звезд, которые чуть не опростоволосились при всей честной публике, но даже глазом не моргнули
Звезды обычно тщательно подходят к созданию своего образа для участия в ответственных мероприятиях. Но роскошные наряды и изысканный макияж могут преподнести сюрпризы в самый неподходящий момент. Молнии расходятся, швы рвутся, пудра ложится неровно, а туфли оказываются слишком тесными. Однако знаменитости не считают это поводом для расстройства.
Кейт Хадсон
Актриса до сих пор с некоторым трепетом вспоминает шикарное платье от Versace, которое надела в 2005 году. Наряд оказался настолько тесным, что Кейт с трудом могла двигаться. На мероприятие ей пришлось ехать стоя, а позже она никак не могла устроиться за праздничным столом.
Кейт так и просидела боком, потому что, когда пыталась устроиться на стуле поудобнее, платье предательски натягивалось в районе швов и в любую секунду могло порваться. Соседи по столу искренне не могли понять, что же с ней творится.
Элизабет Бэнкс
На последней церемонии вручения «Оскара» актриса появилась в шикарном черно-белом платье. К сожалению, наряд был скорее красивым, чем удобным. В результате, пересекая сцену, Бэнкс споткнулась о подол и только чудом смогла удержаться на ногах.
Эмма Томпсон
Актриса не слишком любит обувь на высоком каблуке и отдает предпочтение более удобным моделям. Даже на прием в Букингемский дворец она пришла в кроссовках, произведя настоящий фурор. Поэтому, когда на кинофестивале в Мюнхене туфли стали доставлять ей неприятности, Эмма просто сняла их и вышла на красную дорожку босиком.
Дженна Ортега
Для появления на премьере ленты «Крик-6» актриса выбрала черное платье с белой вставкой в районе лифа. К сожалению, в какой-то момент на белоснежной ткани появилось чернильное пятно. Дженну эта маленькая деталь совершенно не смутила, и она продолжила спокойно позировать перед камерами. Позже Ортега в одном из постов повинилась перед дизайнером, создавшим этот наряд.
Эмма Стоун
На Каннском кинофестивале 2015 года короткое платье актрисы под порывами ветра вдруг стало жить собственной жизнью. Эмма успела вовремя прижать подол к ногам. Тогда ветер растрепал ее прическу. Правда, это не испортило настроение Стоун, и актриса спокойно закончила встречу с прессой.
Николь Кидман
На церемонии вручения «Оскара» в 2017 году Николь Кидман появилась в великолепном светлом платье. Наряд изящно облегал тело актрисы, но, видимо, был не слишком удобным, так как на шее у Кидман вскоре появилось раздражение. Вместо того чтобы расстраиваться и терзаться, Николь просто переделала платье. Она открепила две тонкие ленты, которые перекрещивались на спине, и завязала их на шее.
Джулия Робертс
В 2016 году Джулия Робертс решила пойти наперекор правилам Каннского кинофестиваля. Организаторы требовали, чтобы все присутствовавшие на мероприятии женщины были в туфлях на каблуке. Актриса пришла в подходящей обуви, но так как ее ноги страдали от шпилек, через какое-то время разулась. И выглядела замечательно.
Марго Робби
Высокий боковой разрез платья может доставить звезде немало неприятных минут. В этом на собственном опыте убедилась Марго Робби. На премьере фильма «Вавилон» в Сиднее она появилась в облегающем голубом наряде. Однако ткань при ходьбе норовила распахнуться и продемонстрировать чуть больше, чем Марго планировала показывать публике. Поэтому актрисе пришлось аккуратно придерживать платье рукой.
Энн Хэтэуэй
Чувству стиля актрисы можно только позавидовать. Хэтэуэй всегда выглядит ярко, но в то же время элегантно. При этом и ей порой не удается избежать ошибок. Так, на одном из мероприятий Энн появилась с чуть большим количеством пудры на лице, чем было необходимо. Однако ее это не смутило, и в дальнейшем никаких проблем с косметикой у Хэтэуэй не возникало.
Джессика Честейн
Не только облегающие наряды и высокие разрезы могут стать источником проблем. Пышные юбки тоже таят в себе немало опасностей. Во время вручения премии Гильдии киноактеров актриса споткнулась на сцене и чуть не упала. Джессика смогла даже пошутить над этим происшествием и позже написала в своем аккаунте: «Волнения предыдущего вечера чуть не сшибли меня с ног».
Сара Джессика Паркер
В 2004 году Сара Джессика Паркер появилась на церемонии вручения премии «Тони» в белом платье без бретелек. Уже выйдя на сцену, она пожалела о своем выборе. Хотя лиф тесно облегал торс актрисы, вырез был слишком низким, и наряд все время норовил соскользнуть вниз. Поэтому, когда Хью Джекман предложил Саре Джессике станцевать, та вынуждена была со смехом отказаться. Она боялась, что любое резкое движение приведет к потере платья.
Кэмерон Диас
В 2003 году на премьере ленты «Ангелы Чарли: Только вперед» туфли Кэмерон Диас вышли из строя. Это ни капельки не расстроило актрису, и вместо того, чтобы искать замену испортившейся обуви, она вышла на ковровую дорожку босиком.
Тейлор Свифт
На концерте музыкантам приходится двигаться на сцене активнее, чем актерам на красных дорожках. Поэтому с их костюмами довольно часто случаются различные казусы. Так, во время выступления у Тейлор Свифт порвалась фиолетовая подвязка.
Не прерывая песни, она подошла к своим ассистентам, чтобы они сняли с нее эту деталь костюма. Причем в этот момент Свифт пела: «Я попала в переплет», что она радостно подтвердила, кивая головой.
Джина Родригес
Джина Родригес с некоторым ужасом вспоминает неприятный опыт с одним из костюмов. За 10 минут до выхода из дома актриса поняла, что платье сидит на ней плохо. Времени на подгонку не было, и стилист просто ушила наряд прямо на ней. По окончании мероприятия платье на Джине распороли и буквально «сняли как кожуру». Родригес уже плохо помнит, что это был за туалет, но сам случай сохранился в ее памяти надолго.
Сальма Хайек
В 2003 году актриса появилась на вручении премии «Оскар» в шикарном черно-белом платье. Вот только оно предназначалось не ей. За сутки до церемонии у Хайек неожиданно порвался костюм. Починить его было невозможно, и Сальма обратилась за помощью к Рене Зеллвегер. К счастью, у той оказался запасной наряд, который она и одолжила Хайек. Платье быстро подогнали, и с этого началась дружба двух актрис.
Каждый из нас иногда сталкивается с вопросом, как выбрать красивую и одновременно удобную одежду и обувь. Мы уже раскрывали небольшие хитрости, которые помогают справиться с этой задачей: