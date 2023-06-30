15 звезд, которые объявили о своей беременности неожиданными способами

Бывает, что о беременности хочется кричать со всех крыш. Кто-то закатывает гендер-пати с шарами разных цветов. Кто-то предпочитает поделиться новостью со всем миром в социальных сетях. Знаменитости — не исключение. Мы решили вспомнить, каким образом наши любимые звезды порадовали близких и поклонников сокровенной новостью.

1. Кортни Кардашьян

Кортни явно не из любителей выражения: «Счастье любит тишину». Поэтому она выбрала самый нетривиальный способ поведать мужу о своей беременности. В 2023 году Кортни пришла к нему на концерт в фан-зону и раскрыла плакат с надписью: «Трэвис, я беременна». Расчувствовавшийся музыкант вышел из-за своей барабанной установки и поспешил обнять и поцеловать жену. Напомним, что пара вместе с 2021 года, и это будет их первенец. Для Кортни это уже четвертый ребенок.

2. Рианна

TIMOTHY A. CLARY / AFP / East News

Певица умело преподносит «интересное» положение публике. Будучи беременной первенцем, она появилась на публике в эффектном розовом жакете, расстегнув пуговицы на животе. Дополнили образ ожерелье и рваные джинсы. Вторую беременность Рири анонсировала куда более ярко. Долгожданное «живое» выступление певицы обернулось для поклонников двойной радостью. Певица отожгла крутым перформансом, и порадовала округлившимся животиком в ярко-красном комбинезоне.

3. Серена Уильямс

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Серена Уильямс с мужем поучаствовали в Met Gala в 2023 году по приглашению гуру глянца Анны Винтур. При этом теннисистка поразила одним постом в социальных сетях две цели. Она не только поделилась радостью от приглашения, но и тонко намекнула на вторую беременность: «Мы так взволнованы тем, что Анна пригласила нас троих на бал». Это уже вторая беременность Серены. Она делилась в интервью, что на заре карьеры даже и не думала о детях: «Мне всегда было немного некомфортно рядом с детьми».

4. Меган Трейнор

Меган Трейнор дважды поделилась с публикой новостью о второй беременности. В эфире телешоу она рассказывала о своей книге «Дорогая будущая мама». Она посвятила ее опыту первой беременности с комментариями экспертов. Когда гости студии открыли экземпляр этой книги, их ждал сюрприз: на первом же развороте красовались УЗИ-снимки с надписью «Ребенок № 2» и «Появится летом 2023 года». Меган восклицала: «Это благословление. Я так хочу четырех детей». Затем певица повторила новость в социальных сетях, опубликовав гламурный снимок с аналогичными подписями.



5. Никки Рид

Никки Рид и Иэн Сомерхолдер редко допускают публику в свою личную жизнь. Тем не менее, они синхронно опубликовали фото Никки с первенцем и новость об ожидании второго ребенка. Рид поделилась: «В 2023 году празднуем жизнь. Годы мечтаний и молитв об этом моменте. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не поделиться». Звезда «Дневников вампира» вторил супруге: «Я с детства хотел иметь большую семью. Что ж, второй раунд начался! Спасибо за то, что ты такая невероятная мама».

6. Джесси Джей

В январе 2023 года певица поделилась забавным видео в социальных сетях. Она опубликовала видеонарезку от момента, когда тест показал заветную надпись «беременна», до обычных будней девушки в положении. Певица обратилась к поклонникам: «Я так счастлива и напугана этим. Прошу, будьте ко мне снисходительней. Мне так хочется кушать шоколадку с соленым огурчиком без лишних вопросов». Волнение Джесси вполне объяснимо. В прошлом году она поведала о выкидыше, но выразила уверенность, что будет пытаться еще: «Я решила родить ребенка сама. Жизнь коротка. Забеременеть было само по себе чудом, но я знаю, что буду пытаться снова».

7. Принцесса Евгения

Принцесса Евгения тоже решила объявить о беременности в социальных сетях. На снимке, который сделал ее супруг, их первенец обнимает и целует маму в животик. Пара решилась на прибавление в семействе спустя два года после первых родов.

8. Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель частенько радует поклонников демонстрацией своих аутфитов. Ее стиль безупречен, поклонники отслеживают ее наряды в социальных сетях и именуют ее фэшн-блогером. В одном из постов поклонников ждал сюрприз: за каруселью из девяти фотографий Роузи спрятала последним снимок, где она гладит свой беременный животик. Подпись «Та-даааам» красноречиво сопровождала пост. Это уже второй ребенок модели с Джейсоном Стейтемом.

9. Хилари Дафф

В 2020 году Хилари умилительно анонсировала свою третью беременность. Звезда опубликовала трогательное видео, на котором она позирует в домашней серой кофте. В это время муж поглаживает ее животик. Актриса с юмором подписала пост: «А мы растем...Хотя в большей степени я». Хилари не раз говорила, что муж ее очень поддерживал во время беременности, взяв на себя заботу о старших детях, и благодарила его за это в социальных сетях.

10. Келис

Исполнительница хита «Trick me» в 40 лет забеременела третий раз. Увидев две полоски на тесте, мать двоих сыновей решила выложить фото с ним в социальных сетях.

11. Кейт Хадсон

38-летняя звезда нашла свой способ объявить о третьей беременности. Она выложила видео, на котором из черного шара вылетают розовые. По словам Кейт, она скрывала беременность от публики так долго, как только можно. Не выкладывала ничего в социальных сетях, поскольку страдала от нелегкого первого триместра и ее от них мутило.

12. Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» порадовала поклонников в 2018 году новостью о том, что ожидает ребенка. Она выложила животик в объятиях супруга и подписала фото словами о новых приключениях.

13. Джессика Альба

Актриса тоже прибегла к шарам, чтобы порадовать поклонников новостью о третьей беременности. На коротком видео она позирует с двумя дочерями, держа надувные цифры «1», «2». При этом Альба стояла с цифрой «3», намекая, что ожидает еще ребенка. «Мы с мужем множимся!», — сопроводила пост актриса.

14. Бонни Райт

Экранной супруге «Гарри Поттера» — актрисе Бонни Райт — повезло в браке не только на экране, но и в жизни. Она опубликовала фото с мужем, объявив, что они станут родителями в конце 2023 года. Ранее она делилась, что свадьба с супругом — бизнесменом Эндрю Лококо — лучший день в ее жизни.

15. Дженнифер Лав Хьюитт

В 2021 году актриса забеременела в третий раз. И решила поделиться радостью с миром в социальных сетях, сфотографировав тест на беременность. Как говорила Дженнифер, для нее третий ребенок был большим сюрпризом, но она восприняла это как подарок судьбы. Актриса продолжила делиться подробностями и выложила фото животика незадолго до родов.