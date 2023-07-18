15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Несмотря на то, что пресловутый стандарт красоты 90—60—90 давно канул в Лету, многие женщины почему-то до сих пор стремятся соответствовать недостижимым параметрам. Но только не наши героини. Эти знаменитые женщины без стеснения подчеркивают свои изгибы и доказывают: красота не равна размерам.
Мэрайя Кэри
Greg Allen/Invision/AP/East News
Бейонсе
AFP/EAST NEWS
Кэти Перри
Селена Гомес
MARK RALSTON/AFP/East News
Эшли Грэм
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Хейли Этвелл
Vianney Le Caer/Invision/AP/East News
Хлоя Бэйли
Invision/Invision/East News
Кейт Аптон
Invision/Invision/East News
Дженнифер Кулидж
FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
Эми Шумер
Chris Pizzello/Invision/AP/East News, Chris Pizzello/Invision/AP/East News
Хэлли Берри
ANGELA WEISS/AFP/East News
Кристина Хендрикс
Gregorio Binuya/Everett Collection / East News
Приянка Чопра
Anthony Behar/Sipa USA/East News, AFP/EAST NEWS
Кейт Уинслет
Дженнифер Лопес
Давление со стороны общества бывает настолько сильным, что некоторые решают просто уйти в тень. Мало кто знает, что актриса Дженнифер Кулидж чуть было не отказалась от роли, принесшей ей «Золотой глобус» из-за того, что считала себя слишком толстой. Благо она вовремя одумалась и теперь с лихвой купается в любви зрителей.
AdMe/Культура/15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
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