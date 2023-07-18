15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво

Несмотря на то, что пресловутый стандарт красоты 90—60—90 давно канул в Лету, многие женщины почему-то до сих пор стремятся соответствовать недостижимым параметрам. Но только не наши героини. Эти знаменитые женщины без стеснения подчеркивают свои изгибы и доказывают: красота не равна размерам.

Мэрайя Кэри

Бейонсе

Кэти Перри

Селена Гомес

Эшли Грэм

Хейли Этвелл

Хлоя Бэйли

Кейт Аптон

Дженнифер Кулидж

Эми Шумер

Хэлли Берри

Кристина Хендрикс

Приянка Чопра

Кейт Уинслет

Дженнифер Лопес

Давление со стороны общества бывает настолько сильным, что некоторые решают просто уйти в тень. Мало кто знает, что актриса Дженнифер Кулидж чуть было не отказалась от роли, принесшей ей «Золотой глобус» из-за того, что считала себя слишком толстой. Благо она вовремя одумалась и теперь с лихвой купается в любви зрителей.