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15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво

Культура
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Несмотря на то, что пресловутый стандарт красоты 90—60—90 давно канул в Лету, многие женщины почему-то до сих пор стремятся соответствовать недостижимым параметрам. Но только не наши героини. Эти знаменитые женщины без стеснения подчеркивают свои изгибы и доказывают: красота не равна размерам.

Мэрайя Кэри

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Greg Allen/Invision/AP/East News

Бейонсе

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
AFP/EAST NEWS

Кэти Перри

Селена Гомес

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
MARK RALSTON/AFP/East News

Эшли Грэм

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Хейли Этвелл

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Vianney Le Caer/Invision/AP/East News

Хлоя Бэйли

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Invision/Invision/East News

Кейт Аптон

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Invision/Invision/East News

Дженнифер Кулидж

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Эми Шумер

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Chris Pizzello/Invision/AP/East News, Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Хэлли Берри

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
ANGELA WEISS/AFP/East News

Кристина Хендрикс

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Gregorio Binuya/Everett Collection / East News

Приянка Чопра

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Anthony Behar/Sipa USA/East News, AFP/EAST NEWS

Кейт Уинслет

Дженнифер Лопес

15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
Matt Sayles/Invision/AP/East News, © UPI / Alamy Stock Photo

Давление со стороны общества бывает настолько сильным, что некоторые решают просто уйти в тень. Мало кто знает, что актриса Дженнифер Кулидж чуть было не отказалась от роли, принесшей ей «Золотой глобус» из-за того, что считала себя слишком толстой. Благо она вовремя одумалась и теперь с лихвой купается в любви зрителей.

Фото на превью Macy’s 4th of July Fireworks / NBC and co-producers, WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/15 роскошных звезд, которые доказывают, что иметь пузико и складки по бокам нормально. И даже красиво
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