15+ звезд, которые ну очень хлестко ответили на бестактные заявления

Какой бы роскошной ты ни была, люди всегда найдут к чему придраться. Ребенка не так подстригла или с фигурой что-то не то. А уж вопросы про личную жизнь и вовсе не заканчиваются. Причем знаменитости также не застрахованы от подобных бестактностей. Но некоторые из них не боятся дать отпор и поставить на место наглецов. И делают это блестяще.

Кейт Бекинсейл

Grosby Group / East News

Кейт Бекинсейл выложила в сети фото, показывающее ее пресс. И один комментатор зло выдал: «Ты одеваешься как подросток, хотя уже старуха». Кейт не осталась в долгу и иронично ответила: «Ха-ха, зато ты клевый чувак! Прямо жду не дождусь возможности потусоваться с тобой».

Флоренс Пью

Когда Флоренс Пью появилась в розовом платье, которое выразительно очерчивало ее фигуру, многие недоброжелатели сделали весьма грубоватые замечания по поводу размера ее груди. На что звезда «Черной вдовы» едко ответила: «Это не первый и уж точно не последний раз, когда женщина слышит от толпы незнакомцев, что не так с ее телом».

Зендея

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Однажды в интернете актрисе написали: «Ты такая некрасивая». На что девушка отреагировала довольно дерзко. Она выложила свою фотографию в блестящем платье с подписью: «Да-да, я знаю».

Кортни Кардашьян

Модель выложила на своей странице в соцсети фотографию, на которой она читает книгу. В комментариях ей стали писать гадости, включая утверждения о том, что она, мол, в жизни ведь не читала ничего. Женщина ответила очень вежливо, чем явно осадила многих хейтеров: «Вообще-то я университет окончила».

Тейлор Свифт

Adam Orchon / Sipa USA / East News

На церемонии «Грэмми» репортер вдруг заявила, что, возможно, Тейлор увезет домой в тот вечер не только награду. Ведь вокруг столько мужчин. Певица одарила девушку презрительным взглядом и ответила: «Я не собираюсь ехать домой с мужчиной. Я планирую провести время с друзьями».

Ариана Гранде

Evan Agostini / Invision / AP / Invision / East News

Во время одного радиоинтервью Ариане задали вопрос, который она, вероятно посчитала оскорбительным. «Что бы вы выбрали: сделать макияж или позвонить, если бы это пришлось делать в последний раз в жизни?» — как ни в чем не бывало спросил ведущий. Певица ответила вопросом на вопрос: «Вы предполагаете, что именно эти вещи больше всего волнуют девушек и им будет сложно выбрать?»

Рианна

VALERIE MACON / AFP / East News

На одной пресс-конференции певице вдруг заявили: «Ваша карьера идет в гору, но все ли у вас хорошо в личной жизни?» Рианна ответила лаконично и хлестко: «Как же я разочарована вашим вопросом».

Скарлетт Йоханссон

Richard Shotwell / Invision / AP / Invision / East News

После выхода фильма «Мстители» актеры давали много интервью. На одном из них Роберту Дауни — младшему задали вопрос о развитии его персонажа Тони Старка. Потом обратились к Скарлетт — спросили, сидела ли она на диете для роли Черной Вдовы. Актриса возмутилась и обратилась к Роберту: «Почему тебя спрашивают о чем-то интересном, а мне достаются вопросы про овощи?»

Эшли Грэм

На своей странице в соцсети модель выложила фотоколлаж и написала, что однажды кто-то назвал ее бедра «целлюлитным островом». На некрасивый выпад она ответила: «Сейчас я осознаю, что эти бедра рассказывают историю победы и смелости. Я не позволю другим диктовать, как должно выглядеть мое тело. И вы тоже не должны такого позволять».

Селена Гомес

MICHAEL TRAN / AFP / East News

А вот другую талантливую девушку злопыхатели в сети осудили за лишний вес. Комментаторы строили из себя важных экспертов: «Тебе нужно тренироваться. Перестань есть вредную еду», «Она ведь актриса, ей нужно держать себя в форме. В шоу-бизнесе внешность очень важна». Селена обратилась к злопыхателям: «Вы отвратительны. Да, я работаю в шоу-бизнесе, но меня не волнует, как я должна выглядеть по чьему-то мнению. Мне не нужно ничего делать, кроме как любить себя, заниматься своей работой, заботиться о поклонниках, семье и друзьях».

Дженнифер Лопес

AFP PHOTO / Courtesy of ABC / East News

На своей странице в интернете певица и актриса выложила видео, в котором она рассказывает про косметику собственного производства. Под видео прилетел вот такой комментарий: — Брови и лоб вообще не двигаются, когда ты разговариваешь. Да ты вся ботоксом обколота. В ответ певица только рассмеялась: — Ха-ха, это просто мое лицо. Говорю в 500-миллионный раз. Я никогда не делала ботокс, инъекции или операции.

Хэлли Берри

SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Один комментатор написал актрисе фразу, которая, видимо, должна была ее задеть: «При всей своей красоте и славе ты, кажется, мужика не можешь удержать». Хэлли Берри ничуть не смутилась из-за этой колкости и ответила: «Кто сказал, что я хочу их удержать? Я просто пытаюсь жить настолько хорошо, насколько возможно. А, сделав неверный шаг, просто меняю направление и начинаю все с начала».

Шарлиз Терон

Euan Cherry / Photoshot fot. Photoshot / REPORTER / East News

В боевике «Безумный Макс: Дорога ярости» Шарлиз Терон сыграла бойкую женщину Фуриосу. На одном из интервью после фильма у актрисы спросили: «Как вам удалось изобразить ярость?»

«Я вас удивлю, но женщины тоже могут испытывать ярость», — парировала актриса.

Кира Найтли

Byron Purvis / AdMedia / SIPA / East News

Однажды на Голливудском кинофестивале журналистка решила поинтересоваться у Киры Найтли:

— Как вы находите баланс между карьерой и личной жизнью?

Актриса ответила вопросом на вопрос:

— А всех присутствующих здесь мужчин вы тоже об этом спросите?

Энн Хэтэуэй

STEFANO RELLANDINI / AFP / East News

Энн Хэтэуэй давала интервью по случаю выхода фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», и интервьюер начал донимать ее вопросами о подготовке к роли: «Облегающий костюм Женщины-кошки ведь требует идеальной фигуры. У вас же были диеты, тренировки?» Поначалу Энн пыталась дать понять собеседнику, что ей неинтересно об этом говорить. Она отшучивалась, что костюм Бэтмена носить труднее, поскольку он еще и уши закрывает. Но интервьюер намеков Энн не понимал и продолжал гнуть свою линию. В итоге актриса не выдержала и спросила: «Вы что, собираетесь похудеть? Да вы прекрасно выглядите!» И лишь в этот момент журналист пошел на попятную, но Энн продолжила: «Нет, давайте поговорим об этом! Вы хотите влезть в костюм Женщины-кошки? Ну месяцев 10 хватит».

Селин Дион

Ведущая одного из популярных ток-шоу во время разговора с певицей достала журнал, продемонстрировала фото звезды, на котором также был запечатлен и ее маленький сын, и спросила: «Только посмотрите на волосы ребенка. Вы, часом, не забыли постричь мальчика?» Селин не растерялась: «Люди всегда найдут к чему придраться. А когда я постригу его, встанет вопрос, почему так коротко». Ведущая тут же сменила тему и заговорила о музыке.

Все мы немного теряемся, когда собеседник вдруг ни с того, ни с сего задает бестактный вопрос. Если вы уверены, что пару килограммов не портят цветущую женщину, то следующие иллюстрации вас наверняка повеселят.