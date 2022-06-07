15 знаменитых пар, которые на красной дорожке сияют ярче солнца. А на каждый день и футболка с тапками сойдет

Важная часть работы знаменитостей — быть неотразимыми. Выходы на красную дорожку, съемки и интервью вынуждают постоянно держать лицо и безупречно выглядеть. Но находиться при полном параде 24/7 не так легко, и в обычной жизни звездам хочется облачиться в простую кофту, джинсы и кроссовки, завязать волосы в пучок и почувствовать себя комфортно.

Мы в ADME решили сравнить, как наряжаются звездные пары перед объективами камер и вдали от них. А в качестве бонуса покажем известных мужа и жену, которые даже для прогулки одеваются с иголочки.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

Ева Лонгория и Хосе Бастон

Галь Гадот и Ярон Версано

Диана Крюгер и Норман Ридус

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Кейли Куоко и Карл Кук

Хайди Клум и Том Каулитц

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Миранда Керр и Эван Шпигель

Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм

Бонус: некоторые звезды и вдали от камер выглядят так, будто собирались 3 часа. Например, Виктория и Дэвид Бекхэм