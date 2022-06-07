15 знаменитых пар, которые на красной дорожке сияют ярче солнца. А на каждый день и футболка с тапками сойдет
Важная часть работы знаменитостей — быть неотразимыми. Выходы на красную дорожку, съемки и интервью вынуждают постоянно держать лицо и безупречно выглядеть. Но находиться при полном параде 24/7 не так легко, и в обычной жизни звездам хочется облачиться в простую кофту, джинсы и кроссовки, завязать волосы в пучок и почувствовать себя комфортно.
Мы в ADME решили сравнить, как наряжаются звездные пары перед объективами камер и вдали от них. А в качестве бонуса покажем известных мужа и жену, которые даже для прогулки одеваются с иголочки.
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри
Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард
Аманда Сейфрид и Томас Садоски
Ева Лонгория и Хосе Бастон
Галь Гадот и Ярон Версано
Диана Крюгер и Норман Ридус
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Кейли Куоко и Карл Кук
Хайди Клум и Том Каулитц
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Миранда Керр и Эван Шпигель
Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм
Бонус: некоторые звезды и вдали от камер выглядят так, будто собирались 3 часа. Например, Виктория и Дэвид Бекхэм
А вы прихорашиваетесь для прогулки до ближайшего магазина или можете выскочить из дома не заморачиваясь — в тапках и без макияжа?
AdMe/Культура/15 знаменитых пар, которые на красной дорожке сияют ярче солнца. А на каждый день и футболка с тапками сойдет
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