16 писем Деду Морозу, которые буквально искрятся любовью и добротой

В детстве мы верили, что подарки под елку приносит добрый волшебник. И если рассказать ему о своих мечтах, то все они обязательно сбудутся. Вот мы и отрывались на полную катушку, а наши мамы и папы хватались за голову и думали, как исполнить детские хотелки с наименьшими потерями бюджета. Но именно эти наивные и добрые письма хранятся в семейных архивах годами и перечитываются со слезами умиления.

«Спасибо, доченька!»

А вдруг бы все исполнилось?

Когда мой муж был маленьким, родители дали ему и его брату задание написать список с пожеланиями на Новый год. Проще говоря, составить письмо Деду Морозу. История умалчивает, что попросил в тот год мой муж, но вот письмо его брата навсегда вошло в анналы семейной истории. Тот исписал от корки до корки школьную тетрадь в 12 листов. Больше никаких писем родители писать не просили. © Unknown author / Pikabu

«Моя дочь умеет формулировать точно и четко. От такого телефона я и сама бы не отказалась»

«Здраствуй дорогой дедушка Мароз. Меня зовут алена мне 9 лет. Я хочу у тебя попросить телефон. Смартфон Galaxy S21 256 Gb: 6,2 ’’2400×1080 F HD + 1d A MOLED 2XE xy nos 2100 8 Gb 1256 Gb 12+12+64 Mp / 10 Mp 4000 mAh». (Орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.)

Когда понимаешь, что родителям уже не положен подарок от Деда Мороза

Я в письме всегда просила прислать побольше лакомств для моей морской свинки и попугая. А еще просила подарки для родителей — помню, мама кружку свою разбила, а отец мечтал о бильярде. И всегда слезно умоляла «оформить» подарки на меня, ибо взрослым и животным уже не полагается. В конце всегда была приписка, что, если у меня еще не закончился лимит на подарки и остался последний — пусть это будут длинные красные волосы, как у русалочки Ариэль. © Подслушано / Ideer

Бывает, что Дед Мороз не угадывает с подарком

Было мне лет 5-6. И незадолго до Нового года написал я письмо деду Морозу. Что именно просил — неизвестно, но мечты детей тех лет особой фантазией и изобретательностью не отличались. А получил я праздник радиоточку — это такая штука, которая втыкалась в отдельную розетку для радио на кухне. Должен сказать, что развлекательных станций тогда не было вообще. И вот сижу, слушаю радио «Маяк», а в голове что-то типа: «Ох, Дед Мороз, ну зачем же ты так». На всю жизнь запомнил, писем больше не писал. © Dst123 / Pikabu

«Пришлось ехать и покупать. Подобрала ей духи по возрасту»

«Дедушка Мороз, я не хочу планшет! Я хочу набор резинок, и, чтоб их там было много! с крючками и еще я хочу набор духов чтобы я вкусно пахла!! А то мама пахнет Шанелью А я нечем». (Орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.)

А потому что надо конкретнее формулировать

Мой четырехлетний сын попросил у Деда Мороза электрическую зубную щетку-фонарик. И даже рисунок нарисовал: с одной стороны щетинки, с другой фонарик. В общем, получит он отдельно щетку, отдельно фонарик. И да, само письмо мы уже Деду Морозу отправили. © Irishannya / Pikabu

«Этому письму уже 22 года. Даже немного грустно стало. К слову, кошечки не было под елкой, но зато там стояла большая коробка киндеров, и меня это устроило»

Другой подарок? Не беда

В детстве написала письмо Деду Морозу о том, что хочу кукольный домик. Жили тогда с мамой одни и позволить такое себе не могли. И вот перед Новым годом приходит посылка и письмо: «Кукольные домики у дедушки закончились, но я знаю, что у тебя мерзнут ручки, поэтому дарю тебе теплые-теплые перчатки». Какие же уютные они были! До сих пор тепло на душе. Наверное, именно с тех пор знаю настоящую цену подаркам. © Подслушано / Ideer

«Коллега сегодня принес на работу сие чудо. Как принято по последней моде, письмо лежало в морозилке»

Если кратко, то его третьеклашка просит у Деда Мороза закинуть ему на аккаунт четыре тысячи внутриигровых фантиков, причем подсказывает самый выгодный способ. Вот сидим сейчас всем отделом и сочиняем тактичный ответ от дедушки, почему тот не одобряет такие виртуальные траты. Ну и думаем, как выкрутиться с подарком, чтобы и хрупкую детскую психику не повредить и на всякую ерунду деньги не спустить. © Wancome / Pikabu

"Плевать на приветствие! Вот список"⁠⁠

Современные дети тоже даром времени не теряют и формулируют максимально конкретно

«1) Для Hoi4 — la resistance. Battle of Bosfor. music pack. 2) Cheetos (crunchi!!!) или Doritas 3) Мышка для наута и коврик для мышки. 4) 5 000 рублей». (Орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.)

Подарок для дедушки

Когда мне было 8 лет, я как обычно писала письмо Деду Морозу о том, какие подарки хочу получить. Но в этот раз я поняла, что хочу, чтобы мои бабушка и дедушка тоже что-то получили. К слову, я тогда жила с ними. И вот такое письмо получилось: «Дорогой Дедушка Мороз! Я хочу попросить у тебя в подарок большой домик для кукол и мягкую игрушку. Бабушке подари, пожалуйста, золотое кольцо и духи. А дедушке — трусы и расческу». Помню, что взрослые долго смеялись. Дедушку люблю, но, правда, не смогла придумать тогда, что для него попросить. © Подслушано / Ideer

«Письмо по всем правилам⁠⁠. Когда твой папа работник администрации»

«Устами младенца⁠⁠»

Дочке недавно исполнилось 7 лет. Она ждет Деда Мороза и на днях села писать ему письмо со своими пожеланиями. Первые четыре были озвучены маме: чтобы в жизни были чудеса, чтобы не было денег и людям не приходилось так много работать, чтобы мы начали заботиться о природе и три игрушечных домика с персонажами из мультфильма «Холодное сердце». Затем ребенок вновь задумался о глобальном и обратился за помощью к родителям, сообщив: «Надо написать так много, я не смогу это сделать сама». © OldAntiquarian / Pikabu

«Сын моей подруги написал письмо Деду Морозу. Кажется, он чей-то будущий человек-сосед»

«С Новым годом дед Мороз. Я хочу дрель. Вести буду хорошо». (Орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.)

Бонус: спасибо нашим близким за новогоднюю сказку

Мой отец настаивал, чтобы я письмо Деду Морозу прятал глубоко в снег, и, главное, чтобы никто не видел. Огород возле дома был идеальным местом. Никто не видел, где именно на двадцатиметровой дорожке я его спрятал. На следующий день письмо из сугроба пропадало Это ли не чудо? А еще по просьбе папы я клал в конверт металлические болты. Потому что на Северном полюсе железа нет, а Деду Морозу надо ремонтировать сани. О наличии у отца металлоискателя я узнал в 12 лет. © sozdatelDY / Pikabu

В детстве жили очень бедно и на Новый год не всегда могли поставить елочку. Как-то раз денег не было даже на самое крошечное деревце. Я так расстроилась, что написала письмо Деду Морозу о том, что хочу хоть какую-нибудь елку. Утром проснулась, а дедушка со двора притащил большую отломившуюся ветвь от дерева под 2 метра, нарядил игрушками, дождиком и гирляндой. Как же я была счастлива! Думала, мой дедушка — настоящий Дед Мороз. © Подслушано / Ideer

В детстве я каждый год писала письмо Деду Морозу, аккуратно выводила буквы, рисовала картинки, в общем, всячески хотела показать, что я старательная девочка. Самым любимым моментом этого важного процесса было изготовление конверта собственными руками. Затем конверт раскрашивался, подписывался и по совету мамы должен был отправляться на подоконник. Мол, Дед Мороз пролетит на своих оленях и захватит по пути. Но каждый раз мой детский мозг решал, что старичку будет сложно забрать письмо с подоконника и, чтобы облегчить его труд, я бросала письмо между двумя деревянными рамами через форточку. Фокус в том, что мама по осени заклеивала рамы хлопковыми полосками, вымоченными в клее ПВА, чтобы не сквозило. Несколько лет подряд мама расклеивала окна, доставала письмо и заклеивала обратно, чтобы с утра я с восторгом рассказывала ей, что письмо пропало. Мама, прости. И спасибо за детство! © Playzl0dejka / Pikabu