16 доказательств того, что вылизанные фотки в соцсетях и реальность — это две большие разницы

Знаменитости, как и все мы, выкладывают в соцсети только идеальные фотографии. Но эти снимки часто отличаются от того, что мы видим в светской хронике. Мы решили посмотреть, как звезды выглядят на своих фото и тех, которые были сделаны профессиональными фотографами.