16 доказательств того, что вылизанные фотки в соцсетях и реальность — это две большие разницы
Знаменитости, как и все мы, выкладывают в соцсети только идеальные фотографии. Но эти снимки часто отличаются от того, что мы видим в светской хронике. Мы решили посмотреть, как звезды выглядят на своих фото и тех, которые были сделаны профессиональными фотографами.
Дженнифер Лопес
Invision / Invision / East News
Кайли Дженнер
Invision / Invision / East News
Селена Гомес
Invision / Invision / East News
Нина Добрев
Invision / Invision / East News
Кристина Агилера
AA / ABACA / Abaca / East News
Лили Джеймс
Invision / Invision / East News
Алисса Милано
Invision / Invision / East News
Лили Коллинз
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Элизабет Мосс
JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
Джессика Бил
Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News
Эмилия Кларк
Invision / Invision / East News
Брайс Даллас Ховард
USA TODAY Network / Sipa USA / East News
Сальма Хайек
HFPA Photographer/Capital Pictures/East News
Хайди Клум
BDGEStewartSmith/BroadimageEntertainment/Broad Image/East News
Джулианна Мур
ANGELA WEISS/AFP/East News
Эшли Грэм
Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
Справедливости ради нужно отметить, что в звездных аккаунтах среди парадных фотографий нередко можно увидеть снимки в домашней одежде, без укладки и макияжа. Знаменитости тоже живые люди, и ничто человеческое им не чуждо.
Фото на превью Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
AdMe/Культура/16 доказательств того, что вылизанные фотки в соцсетях и реальность — это две большие разницы
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