AdMe
AdMe

16 доказательств того, что вылизанные фотки в соцсетях и реальность — это две большие разницы

Культура
-22-6

Знаменитости, как и все мы, выкладывают в соцсети только идеальные фотографии. Но эти снимки часто отличаются от того, что мы видим в светской хронике. Мы решили посмотреть, как звезды выглядят на своих фото и тех, которые были сделаны профессиональными фотографами.

Дженнифер Лопес

Invision / Invision / East News

Кайли Дженнер

Invision / Invision / East News

Селена Гомес

Invision / Invision / East News

Нина Добрев

Invision / Invision / East News

Кристина Агилера

AA / ABACA / Abaca / East News

Лили Джеймс

Invision / Invision / East News

Алисса Милано

Invision / Invision / East News

Лили Коллинз

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Элизабет Мосс

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Джессика Бил

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Эмилия Кларк

Invision / Invision / East News

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Сальма Хайек

HFPA Photographer/Capital Pictures/East News

Хайди Клум

BDGEStewartSmith/BroadimageEntertainment/Broad Image/East News

Джулианна Мур

ANGELA WEISS/AFP/East News

Эшли Грэм

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Справедливости ради нужно отметить, что в звездных аккаунтах среди парадных фотографий нередко можно увидеть снимки в домашней одежде, без укладки и макияжа. Знаменитости тоже живые люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Фото на превью Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
6
-22-6
AdMe/Культура/16 доказательств того, что вылизанные фотки в соцсетях и реальность — это две большие разницы
Поделиться этой статьёй