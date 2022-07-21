16 фишек звезд, без которых не обходится почти ни одно их фото. А мы и не замечали

За годы существования соцсетей каждый из нас волей-неволей успел определить свою «рабочую» сторону. А что же говорить о знаменитостях, которые постоянно находятся под прицелом камер и вынуждены держать лицо не только перед подписчиками в сети, но и перед десятками фотографов на публичных мероприятиях? Вполне естественно, что, найдя выигрышный ракурс, они остаются верны ему на протяжении многих лет. Например, для того, чтобы подтянуть овал лица, Моника Беллуччи слегка напрягает мышцы шеи и наклоняет голову в сторону.

Мы в ADME пересмотрели фотографии звезд и выяснили, к каким трюкам позирования они прибегают из раза в раз.

Буквально каждый выход Шэрон Стоун сопровождается знаком Peace. Проследить это можно еще с начала ее карьеры

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Николь Кидман непременно приветствует поклонников приподнятой рукой

Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley / East News , AFP / East News , Invision / Invision / East News

Джуд Лоу выбирает достаточно скромную позу, пряча руки в карманах

, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com , Anthony Behar / Sipa USA / East News Malcolm Taylor / Everett Collection / East NewsAnthony Behar / Sipa USA / East News

Сальма Хайек заигрывает с камерой, томно смотря из-за плеча

CJ Contino / Everett Collection / East News , Xavier Collin / Everett Collection / East News , Grosby Group / East News

Зендея из раза в раз демонстрирует фирменную позу: выставляет одну ногу вперед, сгибает руки в локтях и соединяет кисти в области живота

Invision / Invision / East News , Grosby Group / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Моника Беллуччи слегка напрягает мышцы шеи и мягко наклоняет голову в сторону

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А фирменная поза Лупиты Нионго сопровождается плавно опущенными вдоль туловища руками

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Шарлиз Терон выдыхает через рот, из-за чего создается эффект сдержанной улыбки, а губы выглядят полнее

Джессика Честейн слегка выставляет одной плечо вперед, пряча предплечье за нарядом

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Если присмотреться к фото Селены Гомес, можно заметить, что актриса почти всегда аккуратно скрещивает ноги, а также соединяет ладони в области живота

Brian To / WENN.com / agefotostock / East News , Grosby Group / East News , Quoin Pics / Everett Collection / East News

Ни одна фотосессия Рене Зеллвегер не обходится без кокетливой позы вполоборота, которая отлично подчеркивает изгибы актрисы

Кайли Миноуг — еще одна любительница смыкать кисти в области живота. Этот маленький жест и широкая улыбка — неотъемлемые оставляющие каждого ее выхода

Миранда Керр приподнимает подол платья, как бы невзначай привлекая внимание к своему наряду.

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , Gregory Pace / BEImages / East News , David Tonnessen, PacificCoastNew / East News

А вот покоритель женских сердец Эдриен Броуди непринужденно наклоняет туловище в сторону и теребит пальцы рук

Vienna Report / Bauergriffin.com / East News , Shooting Star / Sipa USA / East News , East News

Джейн Фонда подтягивает овал лица с помощью хитрого трюка: приподнимая голову и вытягивая шею. А подчеркнуть уверенность звезде помогает выставленная в сторону рука

Чтобы привлечь внимание к своим эффектным нарядам, Джаред Лето любит ухватиться за лацкан пиджака

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