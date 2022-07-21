16 фишек звезд, без которых не обходится почти ни одно их фото. А мы и не замечали
За годы существования соцсетей каждый из нас волей-неволей успел определить свою «рабочую» сторону. А что же говорить о знаменитостях, которые постоянно находятся под прицелом камер и вынуждены держать лицо не только перед подписчиками в сети, но и перед десятками фотографов на публичных мероприятиях? Вполне естественно, что, найдя выигрышный ракурс, они остаются верны ему на протяжении многих лет. Например, для того, чтобы подтянуть овал лица, Моника Беллуччи слегка напрягает мышцы шеи и наклоняет голову в сторону.
Мы в ADME пересмотрели фотографии звезд и выяснили, к каким трюкам позирования они прибегают из раза в раз.
Буквально каждый выход Шэрон Стоун сопровождается знаком Peace. Проследить это можно еще с начала ее карьеры
Николь Кидман непременно приветствует поклонников приподнятой рукой
Джуд Лоу выбирает достаточно скромную позу, пряча руки в карманах
Сальма Хайек заигрывает с камерой, томно смотря из-за плеча
Зендея из раза в раз демонстрирует фирменную позу: выставляет одну ногу вперед, сгибает руки в локтях и соединяет кисти в области живота
Моника Беллуччи слегка напрягает мышцы шеи и мягко наклоняет голову в сторону
А фирменная поза Лупиты Нионго сопровождается плавно опущенными вдоль туловища руками
Шарлиз Терон выдыхает через рот, из-за чего создается эффект сдержанной улыбки, а губы выглядят полнее
Джессика Честейн слегка выставляет одной плечо вперед, пряча предплечье за нарядом
Если присмотреться к фото Селены Гомес, можно заметить, что актриса почти всегда аккуратно скрещивает ноги, а также соединяет ладони в области живота
Ни одна фотосессия Рене Зеллвегер не обходится без кокетливой позы вполоборота, которая отлично подчеркивает изгибы актрисы
Кайли Миноуг — еще одна любительница смыкать кисти в области живота. Этот маленький жест и широкая улыбка — неотъемлемые оставляющие каждого ее выхода
Миранда Керр приподнимает подол платья, как бы невзначай привлекая внимание к своему наряду.
А вот покоритель женских сердец Эдриен Броуди непринужденно наклоняет туловище в сторону и теребит пальцы рук
Джейн Фонда подтягивает овал лица с помощью хитрого трюка: приподнимая голову и вытягивая шею. А подчеркнуть уверенность звезде помогает выставленная в сторону рука
Чтобы привлечь внимание к своим эффектным нарядам, Джаред Лето любит ухватиться за лацкан пиджака
А у вас есть удачный ракурс, который выручает вас во время фотосессий? Как вы считаете, можно натренировать умение хорошо получаться на снимках?