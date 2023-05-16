16 фото, на которых видно, что действительно происходит за кулисами знаковых мероприятий

Кажется, что для большинства знаменитостей выход в свет — это обычное дело, и на красных дорожках они чувствуют себя как рыба в воде. Однако за этой непринужденностью скрываются долгие часы тщательной подготовки и титанический труд команды профессионалов. Порой происходящее в кулуарах оказывается интереснее, чем официальные фотографии с мероприятия.

Энн Хэтэуэй ответственно подходит к своему макияжу, особенно если речь идет о появлении на кинопремьере

Guillermo, PacificCoastNews/EAST NEWS

Команда тщательно готовит Николь Кидман к появлению на красной дорожке Met Gala

Evan Agostini/Invision/East News

Перед тем как Сальма Хайек появилась на красной дорожке Met Gala в 2019 году, ее стилист перепробовала множество оттенков помады

Даже к выходу в свет Роузи Хантингтон-Уайтли готовится с четвероногими друзьями

Chris Pizzello/Invision/AP/East News , 0000001/Reporter/East News

А Ева Лонгория знает, что на красной дорожке не стоит появляться на пустой желудок

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Кажется, Галь Гадот отлично отдохнула, пока команда готовила ее к появлению на премии «Золотой глобус» 2017 года

А вот Алессандра Амбросио, похоже, относится к процессу со всей серьезностью

Mark Sagliocco/Sipa USA/East News , 0000001/Reporter/East News

Джессика Бил знает, что без дружеской помощи перекусить в роскошном наряде просто невозможно

Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS , 0000001/Reporter/East News

Хелен Миррен на собственном примере доказывает, что даже укладка коротких волос — это целое искусство

Invision/Invision/East News

Так красили Эмилию Кларк для церемонии «Оскар» в 2019 году

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Даже нанесение на тело Кейт Бекинсейл бронзера выглядит как настоящее искусство

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News , face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Чтобы Кейт Бланшетт не испортила прическу, помощники сопровождали ее и во время мероприятия

Arthur Mola/Invision/AP/East News

Бейонсе было непросто перемещаться в этом шикарном платье, но ее команда была неподалеку

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Пэрис Хилтон предпочитает сама поправлять макияж

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , ASSOCIATED PRESS/East News

По фотографиям можно судить, что на премьере фильма «Однажды в Голливуде» было ветрено. Из-за этого стилисту Марго Робби часто приходилось вносить коррективы в ее прическу

Судя по всему, на премьере фильма «Проект „Адам“»

оказалось довольно прохладно и Блейк Лайвли пришлось накинуть джинсовую куртку

Kristin Callahan/Everett Collection/East News , Darla Khazei / Avalon/Photoshot/East News

Но какой бы тщательной не была подготовка, иногда звезды все равно невольно попадают в неловкую ситуацию прямо под объективами фото и видеокамер. И некоторые показывают просто чудеса хладнокровия и находчивости, выходя из этих неприятных положений.

Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News