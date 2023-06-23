16 гламурных див, которые не побоялись показать себя без макияжа

Сложно поверить, что Чарли Чаплин однажды занял третье место на конкурсе своих двойников. Такова сила макияжа! Он может полностью изменить внешность человека и создать совершенно новый образ. Именно поэтому знаменитостям бывает сложно снять маску и показать себя настоящего. Однако некоторые звезды принимают свою естественную красоту и не боятся показать нам свою менее гламурную сторону.

1. Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес — человек многих талантов. Она выступает, поет, танцует и занимается дизайном одежды. Сложно даже решить, как ей лучше: с макияжем или без.

2. Бритни Спирс

Хотя мы редко видим «принцессу поп-музыки» без макияжа, дома она предпочитает ходить без косметики. Но даже так певица все равно выглядит потрясающе.

3. Адель

В своих образах Адель выглядит безупречно. Однако на публике она уверенно держится и без макияжа. В ее социальных сетях можно часто встретить спонтанные селфи без косметики.

4. Галь Гадот

Когда Галь Гадот не спасает мир в роли Чудо-женщины, она предпочитает проводить время со своими дочерями. Хотя актрису без макияжа сложно узнать, она по-прежнему выглядит великолепно.

5. Синди Кроуфорд

Одна из самых известных супермоделей 1980-х и 1990-х годов более 500 раз появлялась на обложках престижных журналов, включая «Elle», «People» и «Vogue». Поэтому практически невозможно представить ее без макияжа.

6. Кэрри Андервуд

Кэрри Андервуд, обладательница 3 премий «Грэмми», сочетает в себе красоту и талант. И все же, когда певицу не ослепляет свет софитов, она отдает предпочтение естественному образу.

7. Леди Гага

Леди Гага всегда поражает поклонников новыми образами. Мнения людей о ее стиле могут быть разными, но нельзя не согласиться, что без макияжа певица выглядит ничуть не хуже, чем в сценическом образе.

8. Эмилия Кларк

Мать драконов всегда выглядит очаровательно, даже без макияжа.

9. Джессика Альба

Джессика красится с 13 лет и имеет собственный бренд косметики. Поэтому многие фанаты удивились, когда актриса выложила фото без макияжа.

10. Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс вошла в список самых влиятельных людей по версии журнала «Time». Несмотря на свой успех, супермодель не боится выкладывать селфи без макияжа на своей страничке в социальных сетях.

11. Шэрон Стоун

Шэрон Стоун умудряется выглядеть потрясающе даже без макияжа.

12. Зои Салдана

После того, как для роли Нейтири в фильме «Аватар» актриса утопала в макияже, совершенно не удивительно, что сейчас Зои старается дать коже отдохнуть.

13. Гвинет Пэлтроу

Обычно в свой день рождения мы хотим выглядеть на все 100. Гвинет Пэлтроу же решила не прихорашиваться, и на фотографии, которую актриса опубликовала в день своего 44-летия, она выглядит по-другому, но очень изящно.

14. Наоми Уоттс

Актриса выглядит безупречно даже без макияжа, и всем становится понятно, почему она регулярно попадает в различные списки «самых красивых людей мира».

15. Селена Гомес

Это Селена Гомес или просто красивая девушка по соседству, которая возвращается домой после вечеринки?

16. Шакира

Яркий сценический макияж или естественный образ — Шакире всегда удается выглядеть неотразимо.