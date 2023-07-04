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16 художников, которые успели и написать себя, и сфоткаться. А мы теперь ломаем голову, похожи ли?

Культура
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Мы всегда видим себя немного иначе, чем другие. Что уж говорить о художниках, фантазия которых льется через край. Некоторые из них, изображая себя на автопортретах, стремятся к реализму, а кого-то можно узнать с большим трудом. Ниже мы сравним знаменитых мастеров кисти на картинах и в реальной жизни.

Винсент Ван Гог

Казимир Малевич

Паула Модерзон-Беккер

Огюст Ренуар

Анна Билинская

Эдуард Мане

Луиза Джоплинг

Фрида Кало

16 художников, которые успели и написать себя, и сфоткаться. А мы теперь ломаем голову, похожи ли?
Erich Lessing / Album / EAST NEWS, © Guillermo Kahlo / Wikimedia Commons

Эгон Шиле

Мария Башкирцева

Гюстав Курбе

Анри Руссо

Анри Матисс

Эдгар Дега

Камиль Писсарро

Зинаида Серебрякова

Художники не только писали одиночные автопортреты, но и прятали свой облик среди других действующих лиц на собственных полотнах. Ранее мы также рассматривали секреты, которыми пользуются живописцы, и узнали тайны известных картин.

Фото на превью At the Dressing-Table / Zinaida Serebryakova / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/16 художников, которые успели и написать себя, и сфоткаться. А мы теперь ломаем голову, похожи ли?
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