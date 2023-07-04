16 художников, которые успели и написать себя, и сфоткаться. А мы теперь ломаем голову, похожи ли?
Мы всегда видим себя немного иначе, чем другие. Что уж говорить о художниках, фантазия которых льется через край. Некоторые из них, изображая себя на автопортретах, стремятся к реализму, а кого-то можно узнать с большим трудом. Ниже мы сравним знаменитых мастеров кисти на картинах и в реальной жизни.
Винсент Ван Гог
Казимир Малевич
Паула Модерзон-Беккер
Огюст Ренуар
Анна Билинская
Эдуард Мане
Луиза Джоплинг
Фрида Кало
Эгон Шиле
Мария Башкирцева
Гюстав Курбе
Анри Руссо
Анри Матисс
Эдгар Дега
Камиль Писсарро
Зинаида Серебрякова
Художники не только писали одиночные автопортреты, но и прятали свой облик среди других действующих лиц на собственных полотнах. Ранее мы также рассматривали секреты, которыми пользуются живописцы, и узнали тайны известных картин.
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