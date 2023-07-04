16 художников, которые успели и написать себя, и сфоткаться. А мы теперь ломаем голову, похожи ли?

Мы всегда видим себя немного иначе, чем другие. Что уж говорить о художниках, фантазия которых льется через край. Некоторые из них, изображая себя на автопортретах, стремятся к реализму, а кого-то можно узнать с большим трудом. Ниже мы сравним знаменитых мастеров кисти на картинах и в реальной жизни.