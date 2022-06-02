16 красноречивых доказательств того, что юные актеры наших любимых сериалов уже давно не дети
Говорят, чужие дети быстро взрослеют. Вот и о малышах и подростках, которые сыграли в наших любимых сериалах, можно сказать то же самое. «Друзья», «Бесстыжие», «Лиззи Магуайер», кажется, вышли на экраны совсем недавно, а между тем юные актеры этих лент уже давно выросли, а некоторые из них даже обзавелись собственными семьями.
Мы в ADME решили узнать, как теперь выглядят актеры, которые исполняли детские роли в сериалах.
Эмма Кинни — Дебби Галлагер, «Бесстыжие»
Эмми Россум — Фиона Галлагер, «Бесстыжие»
Камерон Монахэн — Йен Галлагер, «Бесстыжие»
Итан Каткоски — Карл Галлагер, «Бесстыжие»
Джереми Аллен Уайт — Лип Галлагер, «Бесстыжие»
Брэйди и Коннор Нун — Томми Дармоди, «Подпольная империя»
Люси Галлина — Эмили Шрёдер, «Подпольная империя»
Андреа Барбер — Кимми Гиблер, «Полный дом»
Линдси Фонсека — Дилан Мейфеир, «Отчаянные домохозяйки»
Хейли Макфарланд — Эмили Лайтман, «Обмани меня»
Лалэйн — Миранда Санчес, «Лиззи Магуайер»
Джейк Томас — Мэтт Магуайер, «Лиззи Магуайер»
Морган Тернер — Веда Пирс, «Милдред Пирс»
Лайза Вайль — Пэрис Геллер, «Девочки Гилмор»
Маккензи Фой — Лили Уилсон, «Гавайи 5.0»
Эллисин Эшли Арм — Лесли Буффе, одна из тройняшек Фиби, «Друзья»
Чье взросление поразило вас больше всего?
AdMe/Культура/16 красноречивых доказательств того, что юные актеры наших любимых сериалов уже давно не дети
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