16 красноречивых доказательств того, что юные актеры наших любимых сериалов уже давно не дети

Говорят, чужие дети быстро взрослеют. Вот и о малышах и подростках, которые сыграли в наших любимых сериалах, можно сказать то же самое. «Друзья», «Бесстыжие», «Лиззи Магуайер», кажется, вышли на экраны совсем недавно, а между тем юные актеры этих лент уже давно выросли, а некоторые из них даже обзавелись собственными семьями.