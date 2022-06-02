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16 красноречивых доказательств того, что юные актеры наших любимых сериалов уже давно не дети

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Говорят, чужие дети быстро взрослеют. Вот и о малышах и подростках, которые сыграли в наших любимых сериалах, можно сказать то же самое. «Друзья», «Бесстыжие», «Лиззи Магуайер», кажется, вышли на экраны совсем недавно, а между тем юные актеры этих лент уже давно выросли, а некоторые из них даже обзавелись собственными семьями.

Мы в ADME решили узнать, как теперь выглядят актеры, которые исполняли детские роли в сериалах.

Эмма Кинни — Дебби Галлагер, «Бесстыжие»

Эмми Россум — Фиона Галлагер, «Бесстыжие»

Камерон Монахэн — Йен Галлагер, «Бесстыжие»

Итан Каткоски — Карл Галлагер, «Бесстыжие»

Джереми Аллен Уайт — Лип Галлагер, «Бесстыжие»

Брэйди и Коннор Нун — Томми Дармоди, «Подпольная империя»

Люси Галлина — Эмили Шрёдер, «Подпольная империя»

Андреа Барбер — Кимми Гиблер, «Полный дом»

Линдси Фонсека — Дилан Мейфеир, «Отчаянные домохозяйки»

Хейли Макфарланд — Эмили Лайтман, «Обмани меня»

Лалэйн — Миранда Санчес, «Лиззи Магуайер»

Джейк Томас — Мэтт Магуайер, «Лиззи Магуайер»

Морган Тернер — Веда Пирс, «Милдред Пирс»

Лайза Вайль — Пэрис Геллер, «Девочки Гилмор»

Маккензи Фой — Лили Уилсон, «Гавайи 5.0»

Эллисин Эшли Арм — Лесли Буффе, одна из тройняшек Фиби, «Друзья»

Чье взросление поразило вас больше всего?

Фото на превью Hawaii Five-0 / K/O Paper Products and co-producers, Admedia, Inc / Sipa USA / East News
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AdMe/Культура/16 красноречивых доказательств того, что юные актеры наших любимых сериалов уже давно не дети
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