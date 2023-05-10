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16 лиц звезд без ретуши, которые покажут, что знаменитости такие же люди, как и мы

Культура
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Редкая фотография звезд не проходит через фильтры и ретушь. Но когда такое случается, то знаменитости не теряют в красоте ни грамма и все равно остаются королевами подиумов. И мы решили показать, что не обработка, а уверенность в себе — главный козырь.

Белла Хадид

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Дженнифер Лопес

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News

Мадонна

AP/EAST NEWS

Леди Гага

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Джиджи Хадид

Invision / Invision / East News

Джулия Робертс

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Рианна

0000003 / Reporter / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Ким Кардашьян

Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Кристина Агилера

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Селена Гомеc

VALERY HACHE / AFP / East News

Ники Минаж

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News

Зендея

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News

Шарлиз Терон

0000003 / Reporter / East News, Invision / Invision / East News

Пэрис Хилтон

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Эмилия Кларк

Charles Sykes / Invision / East News

Блейк Лайвли

Invision / Invision / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Ретушь творит чудеса. Но для того, чтобы сделать свои волосы обворожительными, вовсе не обязательно ехать в Голливуд или становится профессионалом в работе с фотошопом. Достаточно просто взять на заметку несколько хитростей от опытных стилистов.

Фото на превью Invision / Invision / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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AdMe/Культура/16 лиц звезд без ретуши, которые покажут, что знаменитости такие же люди, как и мы
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