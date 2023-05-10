16 лиц звезд без ретуши, которые покажут, что знаменитости такие же люди, как и мы
Редкая фотография звезд не проходит через фильтры и ретушь. Но когда такое случается, то знаменитости не теряют в красоте ни грамма и все равно остаются королевами подиумов. И мы решили показать, что не обработка, а уверенность в себе — главный козырь.
Белла Хадид
Дженнифер Лопес
Мадонна
Леди Гага
Джиджи Хадид
Джулия Робертс
Рианна
Ким Кардашьян
Кристина Агилера
Селена Гомеc
Ники Минаж
Зендея
Шарлиз Терон
Пэрис Хилтон
Эмилия Кларк
Блейк Лайвли
Ретушь творит чудеса. Но для того, чтобы сделать свои волосы обворожительными, вовсе не обязательно ехать в Голливуд или становится профессионалом в работе с фотошопом. Достаточно просто взять на заметку несколько хитростей от опытных стилистов.
Фото на превью Invision / Invision / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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