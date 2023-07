16 любимых групп, перевод названий которых будет крутиться в голове сутками напролет. Как и их хиты

Fall Out Boy — «Токсичный мальчик»

В 2001 году новоиспеченная рок-группа уже отыграла несколько концертов, но так и не придумала себе название. Во время одного из выступлений музыканты спросили толпу, как назвать группу. Кто-то из присутствующих выкрикнул «Fall Out Boy!». Название сразу прижилось, хотя в то время участики понятия не имели, что оно отсылает к одному из персонажей Симпсонов. Видимо, музыкантам просто понравилось выражение «токсичный мальчик».

Depeche Mode — «Вестник моды»

BTS — «Непробиваемые бойскауты»

Теперь BTS означает Beyond the Scene, что дословно переводится как «за кулисами». Для парней этот вариант имеет символическое значение: они всегда открывают двери и двигаются вперед, навстречу новым возможностям.

Led Zeppelin — «Свинцовый дирижабль»

Maroon 5 — «Бордовая пятерка»

Deep Purple — «Темно-фиолетовый»

Evanescence — «Мимолетность»

AC/DC — «Переменный ток / постоянный ток»

Skillet — «Сковорода»

Nickelback — «5 центов сдачи»

Название группы происходит от устойчивого английского выражения «Here’s your nickel back», что в переводе означает «Вот ваш никель обратно». Здесь слово «никель» имеет сленговое значение и представляет собой американскую монету достоинством в 5 центов. Поэтому на самом деле фраза означает «Вот ваши 5 центов сдачи».

The Cranberries — «Клюква»

Изначально группа имела более длинное название — The Cranberry Saw Us («Клюква видела нас»). Но с приходом знаменитой солистки Долорес О’Риордан коллектив принял просто название «Клюква».