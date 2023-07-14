16 любимых групп, перевод названий которых будет крутиться в голове сутками напролет. Как и их хиты

Названия групп являются неотъемлемой частью их идентичности и узнаваемости. Но если перевести их на другой язык, они обретают новый смысл даже для давних фанатов. Мы сделали подборку из 16 популярных групп, перевод названий которых будоражит так же сильно, как их хиты, проверенные временем.

Fall Out Boy — «Токсичный мальчик»

Dan Steinberg/Invision/AP/East News

В 2001 году новоиспеченная рок-группа уже отыграла несколько концертов, но так и не придумала себе название. Во время одного из выступлений музыканты спросили толпу, как назвать группу. Кто-то из присутствующих выкрикнул «Fall Out Boy!». Название сразу прижилось, хотя в то время участики понятия не имели, что оно отсылает к одному из персонажей Симпсонов. Видимо, музыкантам просто понравилось выражение «токсичный мальчик».

Depeche Mode — «Вестник моды»

Название группы, которая играет электронную музыку, вдохновлено популярным глянцевым журналом. Выражение «depeche mode» переводится с французского как «вестник моды» или «новинки моды».

BTS — «Непробиваемые бойскауты»

Invision / Invision / East News

У названия корейской поп-группы есть 2 значения. Вначале парни и правда называли себя «Непробиваемые бойскауты». Но с приходом популярности в других странах коллектив изменил расшифровку аббревиатуры. Теперь BTS означает Beyond the Scene, что дословно переводится как «за кулисами». Для парней этот вариант имеет символическое значение: они всегда открывают двери и двигаются вперед, навстречу новым возможностям.

Led Zeppelin — «Свинцовый дирижабль»

По легенде, в начале своей карьеры группе сказали, что они обречены на провал, как свинцовый дирижабль. Последний по-английски будет «lead zeppelin». Через 2 года участники вспомнили эту фразу и приняли ее в качестве названия, убрав всего лишь 1 букву.

Maroon 5 — «Бордовая пятерка»

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Название Maroon 5 возникло, когда к группе присоединился 5-й участник. Число, вероятно, указывает на количество музыкантов в коллективе. Само же слово «maroon» в переводе с английского означает «бордовый».

Deep Purple — «Темно-фиолетовый»

IMAGO/Thomas Bartilla/Imago Stock and People/East News

Первоначально группа называлась Roundabout, но в процессе формирования музыкального коллектива, участники решили, что имя нужно сменить. По словам клавишника Джона Лорда, сначала они составили список возможных вариантов и чуть было не выбрали Orpheus. Но однажды гитарист Ричи Блэкмор предложил Deep Purple — «Темно-фиолетовый». Оказалось, что это была любимая песня его бабушки.

Evanescence — «Мимолетность»

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

У коллектива было несколько вариантов названий, таких как Childish Intentions («Детские намерения») и Stricken («Потрясенные»). Однако все они были отклонены. Тогда участники придумали привлекательное Evanescence, что в переводе с английского означает «мимолетность».

AC/DC — «Переменный ток / постоянный ток»

Название группы AC/DC придумала старшая сестра основателей музыкального коллектива Малькольма и Ангуса Янгов. Она заметила аббревиатуру AC/DC, которая обозначает «переменный ток / постоянный ток», на швейной машинке и предложила это название своим братьям.

Skillet — «Сковорода»

Эта американская рок-группа исполняет музыку различных жанров и направлений. Название Skillet, что переводится с английского как «сковорода», как раз и отражает смешение разных стилей в их композициях.

Nickelback — «5 центов сдачи»

AP Photo/Chris Pizzello/AP/East News

Название группы происходит от устойчивого английского выражения «Here’s your nickel back», что в переводе означает «Вот ваш никель обратно». Здесь слово «никель» имеет сленговое значение и представляет собой американскую монету достоинством в 5 центов. Поэтому на самом деле фраза означает «Вот ваши 5 центов сдачи».

The Cranberries — «Клюква»

Изначально группа имела более длинное название — The Cranberry Saw Us («Клюква видела нас»). Но с приходом знаменитой солистки Долорес О’Риордан коллектив принял просто название «Клюква».

The Pretty Reckless — «Довольно безрассудно»

Rolf Mueller/face to face/Reporter/East News

В 2008 году на музыкальном олимпе появилась молодая рок-группа с лаконичным названием The Reckless. Но тут возникли проблемы с авторскими правами и участники быстро переименовались в The Pretty Reckless, что переводится с английского как «довольно безрассудно».

Modern Talking — «Современный разговор»

imago stock&people / Imago Stock and People / East News

Самой яркой особенностью группы было современное танцевальное звучание. Возможно, именно поэтому музыканты выбрали название Modern Talking, которое в переводе с английского означает «современный разговор».

The Beatles — «Жуки-ударники»

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Как рассказывал один из участников группы Джордж Харрисон, музыканты долго размышляли над выбором названия. Тогда Джон Леннон предложил The Beatles. Этот каламбур сочетает в себе два слова: beetle («жук») и beat («ударять»).

The Black Eyed Peas — «Черноглазые горошки»

Название группы Black Eyed Peas буквально переводится как «черноглазые горошки». Оно заимствовано от сорта растения коровьего гороха, широко распространенного на юге США, где и была образована эта музыкальная группа.

Aerosmith — «Воздушный кузнец»

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Идею для названия группы подарил барабанщик Джоуи Крамер, когда он был еще школьником и мечтал о создании собственной рок-группы. Вдохновение пришло от альбома Гарри Нилсона «Aerial Ballet» («Воздушный балет»). Крамер начал экспериментировать с разными комбинациями, добавляя приставку «aero-», и в результате родилось название Aerosmith, которое в переводе с английского означает «воздушный кузнец».