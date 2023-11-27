16 модных трендов, которым в нулевые следовала каждая модница, а теперь они кажутся нам дикостью

Мода стремительными темпами движется вперед, и то, что еще вчера казалось невероятно крутым, сегодня вызывают у нас лишь одну реакцию — недоумение. Мы предались ностальгии и вспомнили 16 самых противоречивых трендов 2000-х, от которых фанатели буквально все.

1. Джинсы на шнуровке

Брюки на шнуровке были настоящим хитом. Причем шнурки могли быть как просто декоративным элементом, так и полноценной заменой пуговиц или молнии на ширинке.

2. Крошечное болеро

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Модницы носили болеро буквально со всем: и со свитером, и с футболкой. Но до сих пор непонятно, какую функцию выполнял этот вид одежды.

3. Узкие шарфы

EAST NEWS

Шарф нужен для того, чтобы шея не мерзла в холодную погоду. Но на заре XXI века его носили в качестве модного аксессуара, причем не только зимой, но и летом.

4. Платья поверх джинсов

s_bukley / Depositphotos

Как же можно вспомнить 2000-е и не вспомнить бесчисленные слои одежды, которые мы надевали один поверх другого? В те времена ультрамодный наряд с красной дорожки мог представлять из себя сарафан, надетый поверх расклешенных джинсов, и при этом все пищали от восторга.

5. Крошечные топики на завязках

s_bukley / Depositphotos

Топы на завязках были на пике популярности. А в сочетании с обтягивающими джинсами с заниженной талией такие блузки были самым стильным образом на вечеринках.

6. Широченные ремни

EAST NEWS

Еще одним незаменимым аксессуаром был ремень. При его выборе придерживались правила: чем шире, тем лучше. Они были настолько широкими, что могли затмить остальные составляющие образа.

7. Джинсы с вырезом

Джинсы с разрезами — еще один странный тренд, который подарили нам 2000-е. У подобных брюк часто отсутствовал пояс, и даже шлевки. Единственным, что удерживало сию красоту на месте, была молния.

8. Школьный стиль с элементами гранжа

s_bukley / Depositphotos

В те годы все буквально пищали от восторга от одежды в школьном стиле. А для большей крутости ее дополняли атрибутами гранжа: ботинками на тяжелой платформе и массивными украшениями.

9. Нижнее белье напоказ

Jean_Nelson / Depositphotos

В нулевые модницы даже и не пытались прятать белье под одеждой, а, наоборот, гордо выставляли на всеобщее обозрение лямочки от бюстгальтера, кружева и трусы-стринги.

10. Кепки ньюсбой

s_bukley / Depositphotos

Одним из самых любимых аксессуаров всех модниц были кепки ньюсбой, которые выбирали как на каждый день, так и для особых случаев.

11. Ковбойский стиль

ASSOCIATED PRESS/East News

Кажется, именное в нулевые начался модный тренд на ковбойский стиль. Девушки с охотой покупали одежду и аксессуары в духе героев вестернов, а также носили бахрому в варианте «с ног до головы».

12. Сетчатые футболки и майки

EAST NEWS

Считалось невероятно крутым иметь в гардеробе сетчатую футболку. Их обожали модники любого пола и возраста, а известные дизайнеры с охотой использовали сетку в своих коллекциях.

13. «Жертва кораблекрушения»

s_bukley / Depositphotos

До сих пор непонятно, как образ «жертвы кораблекрушения» мог стать модным трендом, но в нулевые, кажется, было возможно абсолютно все. Самые смелые модники умело сочетали в одном образе порванные в лохмотья подолы со рваными топами и умудрялись выглядеть вполне гармонично.

14. Спортивные кофты на молнии

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

Гардероб ни одной модницы не обходился без укороченного худи на молнии. Их носили с футболками, майками-боксерками или даже поверх нижнего белья.

15. Бронзовый цвет

EAST NEWS

Особой популярностью пользовался бронзовый цвет. Модницы всех возрастов с упоением носили аксессуары с характерным металлическим отблеском. Это могли быть ремни, сумки и бижутерия. А самые смелые могли запросто выйти в свет в бронзовом бюстгальтере, который демонстративно выставляли напоказ.

16. Бабочки

Mirrorpix/Courtesy Everett Collection / East News

В нулевые бабочки были повсюду. Знаменитости и обычные девушки носили броские украшения с крылатыми насекомыми, ими украшали одежду, сумочки и обувь. А еще была мода на топы-бабочки.

Не спешите радоваться. Не все из спорных трендов прошлого безвозвратно канули в Лету. Некоторые из них с легкой руки дизайнеров триумфально возвращаются в моду.

Фото на превью Mirrorpix/Courtesy Everett Collection / East News