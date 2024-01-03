16 морозных фото, которые демонстрируют всю мощь настоящей зимы

Как известно, все люди делятся на две категории — те, кому жарко, и те, кому дует. Поэтому для первых наступление зимы чаще всего означает развеселые катания с горки на ватрушке, сооружение снеговиков и розовые от удовольствия и мороза щеки. А для вторых — в два раза больше горячего какао по вечерам и уютное одеяло. И как бывает здорово запечатлеть такие зимние моменты на фото, чтобы сохранить частичку зимней свежести, которой так не хватает летом.

1. Представьте, что на вашей остановке двери открываются сюда

2. Вот что бывает, когда заправляешь машину в −57

3. «Позапрошлой зимой у нас на Байкале»

4. Северные кардиналы создают рождественские узоры

5. Снежный дом

6. «На улице дубак, и вот как коллега пришел на работу»

Мне и смешно, и страшно одновременно. © jokat989 / Reddit

7. «А мой задний двор сейчас выглядит вот так»

8. «Мой рабочий уголок в квартире в Анкоридже, Аляска»

9. «Я через 15 минут на морозе и через 2 часа»

10. Бурный водопад Тауганнок во время метели. Итака, Нью-Йорк

11. «Красивый ледяной узор на моем окне»

12. «На моем доме выросли красивые, но жуткие сосульки»

13. «Мой след рядом с лосиным»

14. «Снаружи так холодно, что промерзла дверная ручка»

15. «Вода на полу моей машины замерзла в виде тонкой ледяной пластины»

16. «На днях к моей бабушке пришла куча гостей»

«У нее есть несколько кормушек для птиц и белок. Думаю, что они были голодны и привели с собой друзей».