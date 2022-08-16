16 неожиданных фактов из жизни писателей, которые огорошат даже вашу бывшую учительницу литературы

Даже незначительные факты из жизни популярных писателей любопытны публике. Хотя многие биографии мы знаем с детства, всегда найдется какая-нибудь подробность, известная лишь увлеченным поклонникам таланта.

Мы в ADME любим собирать неожиданные факты об авторах любимых произведений. Какими-то из них можно будет щегольнуть в разговоре, другие позволят по-новому посмотреть на знакомые строки.

Лев Толстой додумался делать селфи

Главным фотолюбителем в семье Толстых считалась жена писателя, однако и сам Лев Николаевич не был чужд новомодному увлечению. Более того, в 1862 году он сделал автопортрет, который позже поместил в паспарту и подписал: «Сам себя снял». Возможно, это было первое в мире селфи.

Данте Алигьери не писал «Божественную комедию»

Один из величайших поэтов Средневековья, чьи строки до сих пор любимы и цитируемы не только литературоведами, Данте Алигьери назвал свою поэму о путешествии через Ад и Чистилище к Небесам просто — «Комедия». Эпитет «божественная» произведение получило намного позже, с легкой руки другого гения — писателя и поэта Джованни Боккаччо.

Александра Дюма не стало в 1870 году, но его последний роман вышел в 2005-м

«Шевалье де Сент-Эрмин», последнее крупное произведение великого романиста, до конца XX века считалось утерянным. Литературовед и исследователь творчества Дюма-отца Клод Шопп в 1990 году нашел в архивах Французской национальной библиотеки микропленки с газетными публикациями романа-фельетона. В течение следующих лет Шопп редактировал книгу. Он исправил множество ошибок, включая путаницу с именами и названиями местности, переработал формат и на основе заметок автора дописал 3 последние главы. В 2005 году последний исторический роман Дюма-старшего был опубликован во Франции, а вскоре его перевели и на другие языки.

Биография Эмили Дикинсон и близко не похожа на жизнь героини сериала «Дикинсон»

Многие современные читатели открыли для себя эту знаковую американскую поэтессу благодаря драматическому сериалу о ней. Как ни жаль огорчать зрителей, с биографией Дикинсон сценаристы повели себя весьма вольно. В юности Эмили была весьма эксцентричной, а позже вообще стала затворницей, носила одежду только белого цвета и не выносила гостей. Все это не так уж похоже на дерзкую и обаятельную героиню сериала.

Виктор Гюго 4 года жил на улице имени себя

Автор «Отверженных» и «Собора Парижской Богоматери» получил широкое признание еще при жизни. Его почитали не только как выдающегося писателя, но и как государственного деятеля, сформировавшего французскую демократию. В 1881 году парижский муниципалитет принял решение изменить название улицы, на которой проживал романист. С тех пор писатель получал письма с таким адресом: «Виктору Гюго, на его авеню, Париж».

Эдгар Аллан По предсказал теорию Большого взрыва за 100 лет до того, как она была выдвинута

Поэма в прозе «Эврика», которую По опубликовал за год до своей смерти, в 1849 году, предвосхищает развитие современной науки. Писатель выдвинул свою версию происхождения Вселенной, которая шла вразрез с представлениями того времени. Большинство современных По физиков считали, что Вселенная статична, бесконечна и вечна. Писатель же говорил об «изначальной частице», которая разделилась на всю материю, видимую нами сегодня, и расширилась от своей начальной точки, чтобы распространиться по пространству.

Автор «Дракулы» писал любовные романы

Брэм Стокер — икона жанра хоррор. И хоть его роман о зловещем графе Дракуле был не первой книгой о вампирах, именно он стал классикой и дал толчок не утихающему и по сей день интересу к этой теме. Лишь те, кто читал собрание сочинений автора, знают, что Стокер был большим романтиком и среди его произведений любовных романов не меньше, чем «страшилок».

«Ангелы и демоны» Дэна Брауна сначала были музыкальным альбомом

Прежде чем написать бестселлер «Код да Винчи», Дэн Браун пробовал себя в качестве композитора и певца. В 1994 году он выпустил альбом «Ангелы и демоны». В 2000-м Браун берет это же название для своей книги и даже размещает на обложке первого издания такую же амбиграмму — узор из букв, который можно читать как в привычном положении, так и вверх ногами.

Создатель культового героя боевиков Джека Ричера разделался с недругом руками своего же персонажа

Джек Ричер — герой серии криминальных триллеров британского писателя Ли Чайлда. У многих Ричер ассоциируется с Томом Крузом, который сыграл этого персонажа в экранизациях книг Чайлда. В одном из романов главный герой побеждает злодея по имени Дэвид Балдаччи. Это имя неслучайно — так зовут реально существующего писателя. Ли Чайлд посчитал, что его собрат по перу списал героя своих книг — бравого рейнджера Джона Пуллера — с Джека Ричера. Назвав противника своего персонажа Дэвидом Балдаччи, Чайлд отомстил коллеге за «плагиат».

Вашингтон Ирвинг, автор «Сонной Лощины», оклеветал Колумба

Благодаря книге Ирвинга «Жизнь и путешествия Христофора Колумба» мир поверил, что великий мореплаватель отправился в путь не только для того, чтобы найти другой путь в Индию, но и чтобы доказать, что Земля не плоская. Но так быть не могло, ведь и сам Колумб, и практически все его современники уже знали об этом. Ирвинг попросту выдумал ту часть биографии мореплавателя, где ученые оппоненты насмехаются над Колумбом, утверждая, что «округлая Земля — выдумка».

Рэй Брэдбери выпустил свою книгу «451 градус по Фаренгейту» в огнеупорной обложке

В романе-антиутопии Рэя Брэдбери описывается общество, в котором книги объявлены вне закона и «пожарные» сжигают их. В 1953 году, сразу после выхода первого издания в мягкой обложке, был выпущен ограниченный тираж в 200 подписанных и пронумерованных экземпляров, переплетенных в огнеупорную асбестовую обложку. Символично.

А Маргарет Этвуд лично пыталась сжечь свою книгу «Рассказ служанки»

«Я никогда не думала, что буду пытаться сжечь одну из своих книг... и потерплю неудачу», — сказала она. Дело в том, что автор проверяла на прочность несгораемую копию своего романа. Страницы в этом издании сделаны из тонких листов алюминия, которыми кинематографисты оборачивают горячие источники света на съемочной площадке, а отпечатано оно с использованием специальных термостойких чернил. Книга была выпущена в одном экземпляре и является своеобразным манифестом борьбы с цензурой.

Первый раз названия всех факультетов Хогвартса были написаны на гигиеническом пакете

История о том, как Роулинг написала первые строчки «Гарри Поттера» на салфетке в поезде, уже стала легендарной. Но мало кто знает, что названия факультетов, в которые мечтают попасть дети со всего мира, впервые были записаны на борту самолета на гигиеническом пакетике.

Маргарет Митчелл сначала написала последнюю главу «Унесенных ветром» и только потом весь роман

Роман, принесший мировую славу и Пулитцеровскую премию, Митчелл начала писать после травмы лодыжки, которая положила конец ее карьере журналистки. Сначала писательница придумала заключительную главу и лишь потом вразнобой стала писать остальные.

Свой первый гонорар Федор Достоевский получил за роман Бальзака

До того как начать публиковаться как автор, Достоевский пробовал свои силы в качестве переводчика. Роман Бальзака «Евгения Гранде» впервые вышел на русском языке именно в переводе Федора Михайловича. За эту работу Достоевский получил свой первый литературный гонорар. И хотя сам он считал, что все сделал «бесподобно», перевод получился весьма вольным.

Джейн Остин сбежала от жениха

Знаменитая писательница чуть было не вышла замуж по расчету. В декабре 1802 года Джейн приняла предложение руки и сердца от Харриса Бигг-Уизера, богатого наследника и младшего брата ее старинных подруг. Этот брак избавил бы семейство Остин от финансовых проблем, позволил бы братьям Джейн наладить множество полезных связей, а сама она стала бы хозяйкой Манидаун-Хауса — старинного поместья, построенного в XIV веке, окруженного 1 500 акрами парков и 400 акрами плантаций. Однако, проведя ночь в статусе невесты, Джейн наутро передумала, отозвала свое согласие и поспешно сбежала из поместья жениха. Больше предложений о замужестве писательница не получала.