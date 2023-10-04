16 вещей, от которых у нас еще совсем недавно зубы сводило, а теперь они безумно популярны
Как ни крути, многие нынешние тренды — это не более чем осовремененные реалии прошлых десятилетий. И кое-что из того, что для наших мам и бабушек было вполне обычным делом, теперь стало крутым. Например, зелень на подоконнике, походы в секонд-хенды и свитеры ручной вязки. Кстати, в конце статьи вас будет ждать бонус: комикс о том, что отношение к некоторым вещам не изменится никогда.
Наши мамы готовили так, что повара могли позавидовать. А сегодня домашний торт — это повод для гордости
Чайный гриб превратился в комбучу, хотя так и остался странной медузой в банке
Наши родители ходили за покупками с авоськой, а сегодня ей на смену пришла экосумка
Мы стали ходить в секонд-хенды и на блошиные рынки. Теперь это показатель не бедности, а заботы об экологии
Раньше свой огород для многих был суровой необходимостью. А теперь томаты черри на балконе — это модное хобби
Лоскутные коврики лежали у бабушки на даче, а пэчворком украшают дизайнерские квартиры
Носить старые перешитые платья никто не хотел. То ли дело винтажные
У каждой уважающей себя хозяюшки была толстенная тетрадь с рецептами. Сейчас, когда все можно найти в интернете, от руки записывают только семейные кулинарные секреты
Воспоминания родителей о «прелестях» жизни в коммунальной квартире не помешали зумерам придумать коливинги
Что в коммуналке, что в коливинге проблемы одни и те же. Особенно по утрам
Ну кто не смеялся над женской одеждой с подплечниками в модных журналах?
Мода циклична, меняются лишь названия журналов
Продукты из магазина в какой-то момент стали цениться меньше, чем домашние
Помните, как мы хихикали над одноклассниками в свитерах маминой вязки? А оказалось, они просто опередили моду
Раньше мы пользовались многоразовой тарой просто потому, что пластиковые бутылки еще не придумали, а теперь наполнить можно даже пузырек с тушью
Варежки на резинке смотрелись умилительно и смешно, а сейчас выяснилось, что это еще и очень удобно
Бонус: сколько бы ни прошло времени, школьная форма всегда будет нравиться взрослым, потому что избавляет от массы проблем, и никогда не будет нравиться детям, потому что ну надоело же
Споры о том, нужна ли вообще школьная форма, никак не прекращаются. Но в некоторых странах ученики носят такую классную форму, что даже главные стиляги и в вашем классе надели бы ее без пререканий.
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