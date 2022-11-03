16 вещей, у которых есть название, а мы вообще не в курсе

У некоторых из нас есть дщерич или дщерша, многие из нас подвержены номофобии, а уж мышца гордецов есть и вовсе у каждого. А мы и знать не знали, что такие названия совершенно обычных вещей вообще существуют. В нашей свежей статье вы и не такое почерпнете — гляньте-ка, чем еще нас может позабавить и поразить родной язык.