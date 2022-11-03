16 вещей, у которых есть название, а мы вообще не в курсе
У некоторых из нас есть дщерич или дщерша, многие из нас подвержены номофобии, а уж мышца гордецов есть и вовсе у каждого. А мы и знать не знали, что такие названия совершенно обычных вещей вообще существуют. В нашей свежей статье вы и не такое почерпнете — гляньте-ка, чем еще нас может позабавить и поразить родной язык.
Мышца, которая опускает переносье и вызывает образование поперечных складок, называется мышцей гордецов
Племянника по тете называют «дщерич», а племянницу — «дщерша»
Если 2 человека трутся носами, это называется «эскимосский поцелуй»
Пустые разговоры, отвлекающие от серьезного дела, — это антимония
Номофобия — это страх остаться без телефона
У V-образного выреза есть свое название — «кливидж»
Наброски и почеркушки, которые мы калякаем, пока наше внимание занято чем-то другим, — это грифонаж
Стая сов называется «парламент»
Самая большая часть кирпича называется «постель», длинная и узкая — «ложок», а короткая — «тычок»
Ненужный повтор речи именуют плеоназмом. Например: «бесплатный подарок»
Болотная топь с илом и грязью называется «няша»
Катышки на одежде называются «пилли»
Треугольное углубление у основания большого пальца именуется анатомической табакеркой
Жамевю противоположно дежавю: это состояние, когда знакомое место или человек кажутся увиденными впервые
Стенд для фотосъемки с отверстием для лица называется «тантамареска»
В том, что люди годами живут вместе, не регистрируя отношения, кажется, виновата гамофобия — боязнь вступления в брак
А вы можете блеснуть знанием редких слов? Какие вы знаете?
Фото на превью Bayonetblaha / Wikimedia Commons
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