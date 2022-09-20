16 встреч со звездами, которые сложно представить и невозможно забыть

Говорят, что звезды не ездят в метро. Но вполне реально встретить знаменитость в студенческой общаге, в очереди в кондитерской, в собственном автомобиле, в отделе полиции, да даже просто на улице. А для некоторых своих фанатов селебрити готовы устроить умопомрачительный сюрприз, который запомнится на всю жизнь.