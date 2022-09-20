16 встреч со звездами, которые сложно представить и невозможно забыть
Говорят, что звезды не ездят в метро. Но вполне реально встретить знаменитость в студенческой общаге, в очереди в кондитерской, в собственном автомобиле, в отделе полиции, да даже просто на улице. А для некоторых своих фанатов селебрити готовы устроить умопомрачительный сюрприз, который запомнится на всю жизнь.
Мы в ADME отыскали 16 фантастических историй о внезапных встречах со звездами. И, надо сказать, испытываем легкое чувство белой зависти. А в конце статьи вас ждет небольшой бонус, в котором вы узнаете, кто такой загадочный Ян-Клауде Фан Дамме.
- Я познакомился с Томом Холландом, когда работал в такси. Поначалу я чуть не потерял сознание, когда он появился в моей машине будто из ниоткуда. Я обалдел и выпалил, как полный дурак: «Ты Человек-паук!» Он ответил: «Нет, это не я» — и спросил меня, как прошел мой день. Мы немного поговорили, и остаток поездки слушали музыку, он — в наушниках, я — через колонки. К счастью, я не слишком его напугал, потому что он оставил хорошие чаевые. © d*********e / Reddit
- Дело было в кондитерской Universal Studios. Моя дочь спросила, может ли она что-то себе купить, я разрешила. Она стояла передо мной и вдруг начала стучать по пятой точке парня, стоявшего прямо перед нами. Как по двери. Он поворачивается, и оказывается, что это Джеймс Марсден. Он улыбается, но вопросительно поднимает бровь. Я поднимаю обе руки вверх, медленно качая головой, говорю «привет» и киваю на свою дочь. Она невинно спрашивает: «Вы в очереди?» Мы оба расхохотались. © Michelle Morehouse / Quora
- Однажды моя однокурсница сняла комнату в университетской общаге, чтобы отпраздновать девичник, и ради шутки отправила приглашение Тейлор Свифт. И певица действительно пришла и принесла кучу подарков. Была толпа народу, и я спросила девушку, сидящую рядом со мной, что происходит. Она ответила нарочито небрежно: «Приехала Тейлор Свифт, чтобы поздравить какую-то девушку на девичнике, который здесь проходит». Моей первой мыслью было: «Кто вообще додумался проводить девичник в кампусе?» А второй: «Что? Тейлор Свифт?» Это было так сюрреалистично. © Mrs_ChanandlerBong_ / Reddit
- Фотографировал я однажды свадьбу в отеле. Хорошие улыбчивые ребята, красавцы. В общем-то, обычная свадьба, если бы не наша неожиданная встреча с Наталией Орейро. Как оказалось, она остановилась в этом же отеле. И как раз в момент, когда мы выходили из отеля, Наталия в окружении поклонников и журналистов заходила в холл. Конечно, мы сделали фото на память. © ShirokovPhoto / Pikabu
- Мы с приятелем встретили Квентина Тарантино. Сначала мы не были уверены, что это он, поэтому мой друг подошел к нему и сказал: «А вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на Тарантино?» Тот ответил: «Да, моя мама». А ведь мы были большими поклонниками «Криминального чтива», но полностью запороли это знакомство. © my_other_side96 / Reddit
- Мы с отцом пошли на фестиваль в честь моего 16-летия. Там мы встретилии парня в очень крутом костюме капитана Джека Воробья и попросили его сфотографироваться с нами. Он ответил: «Конечно». Папа снял нас, а через несколько месяцев показал снимок своему коллеге. Короче, я случайно сфоткалась с Джонни Деппом. © starswillstillshine / Reddit
- Мой тесть видел Queen 40 лет назад на Чикагском стадионе и сфотографировал Фредди Меркьюри, вытягвающего ноту. 7 декабря 1978 года. © Whoshabooboo / Reddit
- Мой сын Крис страдал ДЦП и передвигался в инвалидном кресле. Он был большим поклонником группы Aerosmith. Однажды мне удалось достать пропуск за кулисы. Как только солист Стивен Тайлер увидел нас, он подошел к моему сыну, присел на корточки и просто поболтал с ним. Однажды вечером зазвонил телефон, и какой-то парень попросил позвать Криса. Это был Тайлер. Он разговаривал с моим мальчиком более получаса и сказал, что ему рады за кулисами на любом шоу в любое время. А когда Aerosmith отправились в турне по Японии, они послали Крису кучу сувениров с автографами. © trippinrip / Reddit
- Перед Рождеством в 2014 году я была в Лондоне в книжном магазине. Зашла в один из отделов, а там стоит Билл Найи — Дейви Джонс! Сам Дейви Джонс стоит в 3 метрах от меня и разговаривает по телефону! У меня начало бешено стучать сердце, но все, что я могла сделать, — это смотреть на него с улыбкой идиота. Он повернулся, увидел мое идиотское выражение лица, поздоровался. Мы поболтали минуты 3, и он пожелал мне веселого Рождества. Улыбка идиота держалась до конца дня. © Anna Neshina / ADME
- В подростковом возрасте выиграла проход за кулисы к любимой музыкальной группе, но концерт отменили и встречу с кумирами тоже. Ревела тогда 3 дня. Спустя несколько лет встретила в клубе Ди Каприо, пожала ему руку и даже немного поговорила. До сих пор считаю, что это компенсация свыше за мой провал. © Подслушано / Ideer
- Я однажды на вокзале «сбил» Полину Гагарину. Открывал дверь, смотрел назад, разговаривая с коллегой. Мне навстречу шла милая девушка в белом пуховичке, разговаривая с мужчиной и глядя назад. В итоге я с ней столкнулся, подхватил, поймал ее чемодан. Извинился. Она: «Ой, да ладно, сама тоже хороша». Коллега: «Ты что, не узнал? Это же Полина Гагарина». Я: «Внучка Гагарина, что ли?» Коллега: «Кхм... певица». Я: «Ааа... Не узнал» (и не знал на тот момент). © m1ndst0rm / Pikabu
- Лет 10 назад была на концерте Билли Бойда — актера, исполнившего роль Пиппина во «Властелине колец», и заодно прекрасного музыканта и исполнителя. Зал был небольшой, набит битком, и я оказалась притиснутой к столику, за которым сидел молодой парень и несколько девушек. И весь концерт они меня жутко раздражали: музыку не слушали, болтали, обнимались, фотографировались, щебетали... Пару раз сдерживала себя, чтобы не шикнуть на них, чтобы не мешали слушать выступление. А когда концерт кончился и зажегся свет, увидела, что парнем был Элайджа Вуд, окруженный поклонницами. До сих пор смешно — чуть не наорала на голливудскую знаменитость! © Anna Repp / ADME
- Я встретил Пола Маккартни на улице. Он стоял, прислонившись к стене, вероятно, ожидая машину. Я остановился и сказал: «Всю свою жизнь я надеялся встретить тебя». А он улыбнулся и сказал: «Вау. А я тоже всю свою жизнь надеялся встретить тебя!» Сердечно пожали друг другу руки, пожелали хорошего дня, и я отправился своей дорогой. © Scrappy_Larue / Reddit
- Я родом из провинциального маленького города. Всю жизнь мечтала встретить какую-нибудь голливудскую знаменитость. Ужасно завидовала друзьям, которые постоянно ездили на какие-то концерты, привозили автографы и т. д. Была уверена, что со мной такого не произойдет никогда. Несколько лет назад приезжала в Петербург к родственникам. Гуляла по городу, и возле гостиницы стояла большая толпа. Прошла туда, и тут... выходит Уилл Смит, который тогда приезжал на премьеру фильма. Все, кто там стоял, начали тянуться за автографами, у меня с собой ничего не было. Я просто протянула ему руку, он мне ее пожал. Самое яркое воспоминание за всю жизнь. © Подслушано / Ideer
- Знакомая тетенька убиралась в столичном ГУВД. Моет фойе, а по нему Киркоров расхаживает. Ну он не выдержал, что она не обращает на него внимания, спрашивает, мол, вы что, меня не узнали? Она: «Узнала». Он: «Хотите автограф?» Она: «Нет». Говорит, такое удивление у него на лице было. © stremynka / Pikabu
- На 5-летний юбилей свадьбы поехали отдыхать в Испанию. Так совпало, что в этот день в месте нашей дислокации выступала группа HIM. А моей жене они очень нравились. Купили билеты на концерт. И тут в моей голове созрел план. Я связался с менеджмером группы, тот довольно быстро ответил: «Напишите ваши имена, после 5-й песни будьте в клубе в такой-то точке». В назначенный момент мы с женой были на месте. И тут со сцены Вилле Вало объявляет, мол, тут у нас в зале есть ребята, их зовут так-то и так-то, у них сегодня годовщина свадьбы, давайте им похлопаем. И осветитель направляет на нас прожектор. Все хлопают и кричат что-то веселое. Жена моя в шоке. А Вилле командует: «Ребята, идите сюда, на сцену». Там он подарил моей жене небольшой букет цветов, поцеловал ей руку, меня хлопнул по плечу и пожелал нам любить друг друга и быть вместе всегда. И спустя 10 лет я помню, какие у моей жены были глаза тогда. Она до сих пор говорит, что до конца не верит, что это было в реальности. © Bear84 / Pikabu
Бонус: встреча, которая не состоялась
- Дело было в Амстердаме. Навстречу мне по улице шел человек, на которого я не обратил бы никакого внимания, если бы не восхищенный шепот двух мальчишек лет 10–11, откровенно на него глазевших: «Кяйк („смотри“ по-голландски), Ян-Клауде Фан Дамме!!!» Голландский я изучал, поэтому отреагировал сразу: какой-то мужик по имени Ян-Клауде из местечка под названием Дамме, и что такого? Затем подумал: «Имя все-таки больше похоже на бельгийское, да и мимо городка Дамме вроде я когда-то проезжал, где-то в районе Гента или Брюгге, то есть тоже в Бельгии». И вдруг дошло: если переложить Ян-Клауде Фан Дамме на французский, то получится Жан-Клод Ван Дамм! Упс... Пока размышлял, ушел уже довольно далеко, и возвращаться, чтобы проверить свою догадку, не стал. Поэтому не знаю до сих пор, с кем же я тогда разминулся. Скорее всего, все-таки с ним. © Sapronau / ADME
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