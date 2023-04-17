16 знаменитых женщин, для которых внушительный размер обуви не повод для комплексов

Результаты исследований показывают, что 82 % женщин комплексуют из-за своих длинных стоп. Многим из них даже стыдно попросить свой нестандартный размер у продавца при покупке новой пары. Все переживания относительно большого размера обуви абсолютно напрасны, ведь даже при этом можно оставаться хрупкой леди. Звездные красавицы доказывают это на своем примере.