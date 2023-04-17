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16 знаменитых женщин, для которых внушительный размер обуви не повод для комплексов

Культура
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Результаты исследований показывают, что 82 % женщин комплексуют из-за своих длинных стоп. Многим из них даже стыдно попросить свой нестандартный размер у продавца при покупке новой пары. Все переживания относительно большого размера обуви абсолютно напрасны, ведь даже при этом можно оставаться хрупкой леди. Звездные красавицы доказывают это на своем примере.

Обувь занимает в сердце Зендеи отдельное место. Размер ее ноги остановился на отметке 40, а количество обуви в ее коллекции неизменно растет

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Моника Беллуччи — еще одна актриса с 40-м размером ноги

ALBERTO TERENGHI/IPA PRES/SIPA/EAST NEWS

Чаще всего Анджелину Джоли можно увидеть в классических туфлях-лодочках. Ее ноги 40-го размера аккуратно и лаконично выглядят в такой обуви

Denette Nathan/CP/ABACA/EAST NEWS, Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

У Кендалл Дженнер 42-й размер ноги. Модель не стесняется своего размера и говорит, что все дело в ее «паучьих» пальцах

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Дженнифер Лоуренс при росте 175 см является обладательницей ноги 42-го размера

East News, East News

Одри Хепберн категорично относилась к своей внешности. В том числе актриса подвергала критике свой 42-й размер ноги, но это не помешало ей стать иконой стиля своего времени

Courtesy Everett Collection / EvEAST NEWS

Уме Турман потребовалось 35 лет, чтобы полностью принять свой высокий рост и размер ноги 42,5. С тех пор это не ее недостаток, а главная изюминка

Steve Sands/Bauer Griffin/East News

Размер 42,5 достался Кейт Уинслет по наследству от мамы. Во время съемок «Титаника» Леонардо Ди Каприо не раз подшучивал над коллегой из-за их одинакового размера ног

Twentieth Century Fox/Paramount Pictures/Lightstorm Entertainment/East News

Кейт Бланшетт — еще одна обладательница ноги размера 42,5

RB/Associated Press/East News, LLUIS GENE/AFP/East News

Пэрис Хилтон считала свой размер ноги (42,5) проблемным до тех пор, пока не создала собственную линейку обуви, которая предназначается для женщин с нестандартной длиной стопы

Всю свою сознательную жизнь Опра Уинфри думала, что у нее 41-й размер ноги, пока в один день не узнала, что на самом деле ее ступня больше — 42-го размера

AdMedia/SIPA/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

От природы Тайре Бэнкс достался 43-й размер ноги, однако поговаривают, что модель предпочитает обувь посвободнее и покупает ее на размер больше

MARCOCCHI GIULIO/SIPA/EAST NEWS, ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS

Эль Макферсон тоже покупает себе обувь 44-го размера. Что неудивительно, ведь ее рост — 182 см

JULIEN DE ROSA/AFP/East News

Следствием высокого роста Джины Дэвис является большой размер ноги. У актрисы он 44-й

CPUK / Avalon/Photoshot/East News

Рост Гвендолин Кристи — почти 2 м, поэтому 44-й размер ноги актрисы вряд ли кого-то удивит

Обладательницей одной из самых длинных стоп является пловчиха Мисси Франклин. Спортсменка не только не стесняется своих ног 45-го размера, но и поистине гордится ими

picture alliance / GES/Alexander/EAST NEWS

Иногда любопытно узнать не только то, какого размера нога у любимой знаменитости, но и, например, рост. Если вам небезразличны параметры звездных красоток, то сейчас самое время посмотреть, какой размер одежды они носят.

Фото на превью Denette Nathan/CP/ABACA/EAST NEWS, PA Images / Alamy Stock Photo, WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/16 знаменитых женщин, для которых внушительный размер обуви не повод для комплексов
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