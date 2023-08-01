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16 знаменитостей, которые не стесняются показать себя в купальнике во всей красе

Культура
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Многие женщины смущаются выйти в купальнике на пляж, опасаясь, что такой наряд подчеркнет их «недостатки». Но поглядите-ка на знаменитостей. Для них не важны ни размер, ни возраст, ни прочие условности. Они выбирают купальники, в которых сами себе нравятся.

Эшли Грэм — 35 лет, размер XL

Кортни Кардашьян — 44 года, до беременности размер S

Селена Гомес — 31 год, размер M

На фото — 30 лет

Сара Хайленд — 32 года, размер S

На фото — 31 год

Брук Шилдс — 58 лет, размер S

На фото — 54 года

Ким Кардашьян — 42 года, размер M

Сальма Хайек — 56 лет, размер M

Дуа Липа — 27 лет, размер S

Мелани Гриффит — 65 лет, размер M

На фото — 63 года

Хейли Бибер — 26 лет, размер XS

На фото — 25 лет

Лина Данем — 37 лет, размер XL

На фото — 36 лет

София Вергара — 51 год, размер M

На фото — 50 лет

Трейси Эллис Росс — 50 лет, размер M

На фото — 49 лет

Хантер Макгрэди — 30 лет, размер XXL при весе 108 кг

На фото — 29 лет

Джиджи Хадид — 28 лет, размер S

Ева Лонгория — 48 лет, размер S

На фото — 46 лет

Еще многие женщины стесняются своего нестандартного размера обуви. И тут звездные красавицы тоже доказывают на своем примере, что это не повод для комплексов.

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AdMe/Культура/16 знаменитостей, которые не стесняются показать себя в купальнике во всей красе
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