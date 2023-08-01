16 знаменитостей, которые не стесняются показать себя в купальнике во всей красе
Многие женщины смущаются выйти в купальнике на пляж, опасаясь, что такой наряд подчеркнет их «недостатки». Но поглядите-ка на знаменитостей. Для них не важны ни размер, ни возраст, ни прочие условности. Они выбирают купальники, в которых сами себе нравятся.
На фото — 30 лет
На фото — 31 год
На фото — 54 года
На фото — 63 года
На фото — 25 лет
На фото — 36 лет
На фото — 50 лет
На фото — 49 лет
На фото — 29 лет
На фото — 46 лет
Еще многие женщины стесняются своего нестандартного размера обуви. И тут звездные красавицы тоже доказывают на своем примере, что это не повод для комплексов.
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