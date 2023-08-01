16 знаменитостей, которые не стесняются показать себя в купальнике во всей красе

Многие женщины смущаются выйти в купальнике на пляж, опасаясь, что такой наряд подчеркнет их «недостатки». Но поглядите-ка на знаменитостей. Для них не важны ни размер, ни возраст, ни прочие условности. Они выбирают купальники, в которых сами себе нравятся.