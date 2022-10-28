16 звезд, которые не стесняются быть неидеальными даже на красной дорожке

В минуты, когда дамы пытаются загнать себя в надуманные рамки красоты, можно предложить им взглянуть на фото звезд, сделанные на светских мероприятиях. Если приглядеться, то станет понятно: неидеальны даже женщины, которые прослыли самыми красивыми в мире. И, выходя на красную ковровую дорожку, они не считают нужным прятать отросшие седые корни, растяжки на животе или увядающую кожу на руках. Ведь это естественно.

Ана де Армас



Актриса пришла на светское мероприятие с блестящим лицом. Она не стесняется жирного блеска кожи, ведь это нормально.

Кэти Холмс

Кэти Холмс может стать героиней всех женщин, у которых после беременности появились растяжки. Ведь она гордо фотографируется в наряде, который открывает ее живот с заметным дефектом кожи.

Алиша Киз

Charles Sykes / Invision / AP / East News

На церемонию вручения премии «Грэмми» в 2018 году певица пришла практически без макияжа. Кожа ее лица была неидеальна, при этом Алиша все равно выглядела привлекательно.

Шэрон Стоун

Invision / Invision / East News

Актрисе 64 года. Пожалуй, главный секрет ее зрелой красоты в том, что она не стесняется своих лет. Шэрон гордо выходит на ковровую дорожку в открытых платьях, показывая возрастные изменения на шее и руках. А пигментные пятна на лице не замазывает жирным слоем тонального крема.

Мишель Йео

ADMEDIA / SIPA / East News

У актрисы немного деформированы пальцы ног. При этом она выходит в свет в туфлях с открытым носом, ни капельки не смущаясь своей особенности. И правильно делает.

Искра Лоуренс

Gael Colliguet / KCS / East News

Модель с пышными формами уверенно гуляет по подиуму в коротких платьях. У нее есть целлюлит, который многие пытаются прятать. Искра, напротив, выставляет ноги напоказ и не скрывает того, что естественно.

Дженнифер Гарнер

Гарнер тоже пришла без мейкапа на светское мероприятие. И все увидели, что Дженнифер прекрасна как с косметикой на лице, так и без нее.

Скарлетт Йоханссон

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Фигура актрисы — мечта многих девушек. При этом даже у знаменитой красавицы виден небольшой животик. Она надевает облегающие платья, ведь стыдиться округлых женственных форм было бы странно.

Мэрайя Кэри

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Певица обладает пышными формами, при этом не смущается надевать мини. Она гордо демонстрирует ноги и вовсе не собирается их прикрывать.

Меган Фокс



В красоте Меган усомниться сложно. При этом, как и все люди, она неидеальна. Кожа ее лица выглядит проблемной даже под толстым слоем макияжа. Но это не помешало актрисе свести миллионы поклонников с ума.

Дженнифер Энистон

Invision / Invision / East News

Если кто-то старается не надевать открытые туфли из-за того, что ноги не похожи на эталон, ему может помочь избавиться от стеснения пример Дженнифер. Ее ноги покрыты выпирающими венами, при этом уверенная в себе актриса ходит в босоножках.

Зои Кравиц

Invision / Invision / East News

Хотя сейчас веснушки в тренде и некоторые модницы даже рисуют себе искусственные, по-прежнему, вероятно, есть те, кто замазывает «солнечные пятна» толстым слоем тонального крема. Актриса Зои Кравиц показывает камерам свои веснушки во всей красе и выглядит очаровательно.

Кэмерон Диас



Все мы устаем, можем не выспаться или приболеть. Темные круги под глазами появляются по разным причинам, но их наличие не повод скрываться от людей и вспышек фотокамер. Что и доказывает Кэмерон Диас.

Рианна

У певицы на коже есть неровности, которые выделяются даже под слоем тонального крема. Высыпания на лице и другие особенности кожи — часто встречающееся явление, от которого не застрахованы даже признанные красавицы.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес не стесняется выходить на ковровую дорожку с седыми корнями волос. При этом любимица миллионов вовсе не испытывает смущения, ведь это вполне естественно. Например, большинство мужчин не подкрашивают седину и остаются привлекательными и востребованными.

Джулианна Мур

Реклама и обработанные картинки в соцсетях изменили представление многих о том, как на самом деле выглядит зона декольте у зрелых женщин. Эффектная Джулианна Мур, которой сейчас 61 год, кажется, решила об этом напомнить.