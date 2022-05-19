16 звезд, которые сменили форму бровей и попали в десяточку

Брови — это рамка нашего лица. Правильно подобранная их форма может визуально скорректировать размер и посадку глаз, сделать черты лица более гармоничными. К сожалению, на поиск того самого идеального очертания бровей может уйти не один год. Что и доказывают наши любимые знаменитости.