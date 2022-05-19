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16 звезд, которые сменили форму бровей и попали в десяточку

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Брови — это рамка нашего лица. Правильно подобранная их форма может визуально скорректировать размер и посадку глаз, сделать черты лица более гармоничными. К сожалению, на поиск того самого идеального очертания бровей может уйти не один год. Что и доказывают наши любимые знаменитости.

Мы в ADME решили сравнить фотографии звезд и проследить, как с годами менялась форма их бровей.

Кристина Агилера (2000 и 2022)

Кристен Стюарт (2009 и 2022)

Сальма Хайек (1999 и 2022)

Руни Мара (2010 и 2021)

Натали Портман (2004 и 2022)

Сиенна Миллер (2003 и 2022)

Кэти Перри (2009 и 2022)

Риз Уизерспун (2002 и 2022)

Зендея (2014 и 2022)

Деми Ловато (2010 и 2021)

Эмма Уотсон (2010 и 2022)

Селена Гомес (2008 и 2022)

Оливия Уайлд (2009 и 2022)

Майли Сайрус (2007 и 2019)

Бри Ларсон (2008 и 2022)

Адель (2012 и 2022)

А вы экспериментировали с бровями? Какую форму предпочитаете сейчас?

Фото на превью Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News, mpi26 / MediaPunch Inc. / East News, NIKLAS HALLE'N / AFP / East News
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AdMe/Культура/16 звезд, которые сменили форму бровей и попали в десяточку
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