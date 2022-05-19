16 звезд, которые сменили форму бровей и попали в десяточку
Брови — это рамка нашего лица. Правильно подобранная их форма может визуально скорректировать размер и посадку глаз, сделать черты лица более гармоничными. К сожалению, на поиск того самого идеального очертания бровей может уйти не один год. Что и доказывают наши любимые знаменитости.
Мы в ADME решили сравнить фотографии звезд и проследить, как с годами менялась форма их бровей.
Кристина Агилера (2000 и 2022)
Кристен Стюарт (2009 и 2022)
Сальма Хайек (1999 и 2022)
Руни Мара (2010 и 2021)
Натали Портман (2004 и 2022)
Сиенна Миллер (2003 и 2022)
Кэти Перри (2009 и 2022)
Риз Уизерспун (2002 и 2022)
Зендея (2014 и 2022)
Деми Ловато (2010 и 2021)
Эмма Уотсон (2010 и 2022)
Селена Гомес (2008 и 2022)
Оливия Уайлд (2009 и 2022)
Майли Сайрус (2007 и 2019)
Бри Ларсон (2008 и 2022)
Адель (2012 и 2022)
А вы экспериментировали с бровями? Какую форму предпочитаете сейчас?
Поделиться этой статьёй