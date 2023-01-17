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15 звезд, которых мы практически никогда не видели в профиль, поэтому не ожидали такой разницы

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Для того чтобы удачно получаться на фотографиях, важно знать свою «рабочую» сторону и выбирать правильный ракурс. Эти негласные правила распространяются и на знаменитостей. Чаще всего мы видим их анфас, а ведь некоторых представителей звездного олимпа в профиль даже не узнать.

Нам стало любопытно посмотреть на звезд под другим углом. Как следует покопавшись в фотоархивах, мы обнаружили их снимки в профиль.

Галь Гадот

Invision/Invision/East News, Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Деми Мур

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News, Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Джулианна Мур

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/AP/East News

Рианна

Eli Winston/Everett Collection/EAST NEWS, Brent N. Clarke/Invision/AP/East News

Эмма Уотсон

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Риз Уизерспун

Chris Pizzello/Invision/AP/East News, Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Лана Дель Рей

AFP/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Тимоти Шаламе

VALERY HACHE/AFP/East News, CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News

Хлоя Морец

East News, East News

Рэйчел Вайс

Jim Smeal / BEImages/EAST NEWS, LFI/Photoshot/REPORTER/East News

Леди Гага

LCLA/Broadimage/Broad Image/East News, ROBYN BECK/AFP/East News

Оливия Уайлд

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

Джейсон Момоа

ANGELA WEISS/AFP/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Диана Крюгер

AFP/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/AP/East News

Адриана Лима

Чей профиль произвел на вас большее впечатление? А может, мы забыли кого-то упомянуть?

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Invision/Invision/East News, Priscilla Grant/Everett Collection/East News
75961442
AdMe/Культура/15 звезд, которых мы практически никогда не видели в профиль, поэтому не ожидали такой разницы
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