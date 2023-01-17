15 звезд, которых мы практически никогда не видели в профиль, поэтому не ожидали такой разницы

Для того чтобы удачно получаться на фотографиях, важно знать свою «рабочую» сторону и выбирать правильный ракурс. Эти негласные правила распространяются и на знаменитостей. Чаще всего мы видим их анфас, а ведь некоторых представителей звездного олимпа в профиль даже не узнать.

Нам стало любопытно посмотреть на звезд под другим углом. Как следует покопавшись в фотоархивах, мы обнаружили их снимки в профиль.

Галь Гадот

Invision/Invision/East News , Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Деми Мур

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News , Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Джулианна Мур

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/AP/East News

Рианна

Eli Winston/Everett Collection/EAST NEWS , Brent N. Clarke/Invision/AP/East News

Эмма Уотсон

Evan Agostini/Invision/AP/East News , Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Риз Уизерспун

Chris Pizzello/Invision/AP/East News , Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Лана Дель Рей

AFP/EAST NEWS , AFP/EAST NEWS

Тимоти Шаламе

VALERY HACHE/AFP/East News , CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News

Хлоя Морец

East News , East News

Рэйчел Вайс

Jim Smeal / BEImages/EAST NEWS , LFI/Photoshot/REPORTER/East News

Леди Гага

LCLA/Broadimage/Broad Image/East News , ROBYN BECK/AFP/East News

Оливия Уайлд

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

Джейсон Момоа

ANGELA WEISS/AFP/East News , VALERIE MACON/AFP/East News

Диана Крюгер

AFP/EAST NEWS , Vianney Le Caer/Invision/AP/East News

Адриана Лима

Чей профиль произвел на вас большее впечатление? А может, мы забыли кого-то упомянуть?

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.