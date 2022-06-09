16 звезд, которых мы знаем не под теми именами и фамилиями, что записаны у них в паспорте
Не все могут похвастаться тем, что знают настоящие имена и фамилии звезд. А ведь взять себе псевдонимы решили Белла Хадид, Хоакин Феникс, Мерил Стрип, да и многие другие знаменитости.
Мы в ADME выяснили, что реальные имена и фамилии некоторых известных людей звучат не так, как мы привыкли слышать.
1. Мерил Стрип — Мэри Луиз Стрип
2. Хоакин Феникс — Хоакин Рафаэль Боттом
3. Кейт Бланшетт — Кэтрин Элис Бланшетт
4. Белла Хадид — Изабелла Хаир Хадид
5. Jay-Z — Шон Кори Картер
6. Том Хэнкс — Томас Джеффри Хэнкс
7. Ким Кардашьян — Кимберли Ноэль Кардашьян
8. Крис Хемсворт — Кристофер Хемсворт
9. Аль Пачино — Альфредо Джеймс Пачино
10. Мэнди Мур — Аманда Ли Мур
11. Махершала Али — Махершалалхашбаз Гилмор
12. Росси де Пальма — Роза Элена Гарсия Эчаве
13. Крис Пайн — Кристофер Уайтлоу Пайн
14. Кэти Холмс — Кейт Ноэл Холмс
15. Энгельберт Хампердинк — Арнольд Джордж Дорси
16. Блейк Лайвли — Блейк Эллендер Браун
Хотели ли вы когда-нибудь сменить имя или фамилию? И почему?
AdMe/Культура/16 звезд, которых мы знаем не под теми именами и фамилиями, что записаны у них в паспорте
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