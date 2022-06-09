16 звезд, которых мы знаем не под теми именами и фамилиями, что записаны у них в паспорте

Не все могут похвастаться тем, что знают настоящие имена и фамилии звезд. А ведь взять себе псевдонимы решили Белла Хадид, Хоакин Феникс, Мерил Стрип, да и многие другие знаменитости.

Мы в ADME выяснили, что реальные имена и фамилии некоторых известных людей звучат не так, как мы привыкли слышать.

1. Мерил Стрип — Мэри Луиз Стрип

2. Хоакин Феникс — Хоакин Рафаэль Боттом

3. Кейт Бланшетт — Кэтрин Элис Бланшетт

4. Белла Хадид — Изабелла Хаир Хадид

5. Jay-Z — Шон Кори Картер

6. Том Хэнкс — Томас Джеффри Хэнкс

7. Ким Кардашьян — Кимберли Ноэль Кардашьян

8. Крис Хемсворт — Кристофер Хемсворт

9. Аль Пачино — Альфредо Джеймс Пачино

10. Мэнди Мур — Аманда Ли Мур

11. Махершала Али — Махершалалхашбаз Гилмор

12. Росси де Пальма — Роза Элена Гарсия Эчаве

13. Крис Пайн — Кристофер Уайтлоу Пайн

14. Кэти Холмс — Кейт Ноэл Холмс

15. Энгельберт Хампердинк — Арнольд Джордж Дорси

16. Блейк Лайвли — Блейк Эллендер Браун