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16 звездных див, которые чихать хотели на всю эту идеальность и запросто показываются перед поклонниками без всяких прикрас

Культура
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Сейчас все чаще заходят разговоры о естественной красоте и принятии себя, и многие звездные красотки охотно поддерживают эту тему. Они перестают ретушировать каждый снимок в соцсетях, более того, спокойно снимают видео и выкладывают свои фотографии без прически и макияжа. И за это им можно только поаплодировать.

Адель

Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

AUG / FaceToFace / REPORTER / East News

Леди Гага

Invision / Invision / East News

Кэти Перри

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Энн Хэтэуэй

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Элизабет Мосс

Brent N. Clarke / Invision / AP / East News

Кристен Белл

Invision / Invision / East News

Ева Лонгория

O'Connor / AFF-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News

Тайра Бэнкс

Гвинет Пэлтроу

IPA / MEGA / EAST NEWS

Дженнифер Энистон

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Сальма Хайек

Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Джулианна Мур

Invision / Invision / East News

Шэрон Стоун

ANGELA WEISS / AFP / East News

Дженнифер Лопес

Sipa USA / Sipa USA / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Александра Даддарио

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

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Фото на превью Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
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AdMe/Культура/16 звездных див, которые чихать хотели на всю эту идеальность и запросто показываются перед поклонниками без всяких прикрас
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