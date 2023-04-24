16 звездных див, которые чихать хотели на всю эту идеальность и запросто показываются перед поклонниками без всяких прикрас

Сейчас все чаще заходят разговоры о естественной красоте и принятии себя, и многие звездные красотки охотно поддерживают эту тему. Они перестают ретушировать каждый снимок в соцсетях, более того, спокойно снимают видео и выкладывают свои фотографии без прически и макияжа. И за это им можно только поаплодировать.