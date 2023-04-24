16 звездных див, которые чихать хотели на всю эту идеальность и запросто показываются перед поклонниками без всяких прикрас
Сейчас все чаще заходят разговоры о естественной красоте и принятии себя, и многие звездные красотки охотно поддерживают эту тему. Они перестают ретушировать каждый снимок в соцсетях, более того, спокойно снимают видео и выкладывают свои фотографии без прически и макияжа. И за это им можно только поаплодировать.
Адель
Роузи Хантингтон-Уайтли
Леди Гага
Кэти Перри
Энн Хэтэуэй
Элизабет Мосс
Кристен Белл
Ева Лонгория
Тайра Бэнкс
Гвинет Пэлтроу
Дженнифер Энистон
Сальма Хайек
Джулианна Мур
Шэрон Стоун
Дженнифер Лопес
Александра Даддарио
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Фото на превью Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
AdMe/Культура/16 звездных див, которые чихать хотели на всю эту идеальность и запросто показываются перед поклонниками без всяких прикрас
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