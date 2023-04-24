16 знаменитостей 50+, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами и макияжем. И выглядят потрясающе

Не каждая женщина осмелится опубликовать свое фото, не прячась за фильтрами и макияжем. Исследования обнаружили связь между частым использованием фильтров и расстройством восприятия своей внешности. Тем больше восторгов заслуживают звезды возраста 50+, которые отважно выходят на публику и постят свои фото «без прикрас».