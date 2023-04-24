16 знаменитостей 50+, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами и макияжем. И выглядят потрясающе
Не каждая женщина осмелится опубликовать свое фото, не прячась за фильтрами и макияжем. Исследования обнаружили связь между частым использованием фильтров и расстройством восприятия своей внешности. Тем больше восторгов заслуживают звезды возраста 50+, которые отважно выходят на публику и постят свои фото «без прикрас».
1. Сальма Хайек (1966 года рождения)
2. Деми Мур (1962 года рождения)
3. Полина Поризкова (1965 года рождения)
5. Шэрон Стоун (1958 года рождения)
6. Дженнифер Энистон (1969 года рождения)
7. Наоми Уоттс (1968 года рождения)
8. Кортни Кокс (1964 года рождения)
9. Джулианна Мур (1960 года рождения)
10. Гвинет Пэлтроу (1972 года рождения)
11. Брук Шилдс (1965 года рождения)
12. Мишель Пфайффер (1958 года рождения)
13. Конни Бриттон (1967 года рождения)
14. Мариса Томей (1964 года рождения)
15. Лиза Кудроу (1963 года рождения)
16. Мишель Йео (1962 года рождения)
17. Гленн Клоуз (1947 года рождения)
А если вам любопытно поглядеть, какие звезды не стесняются показать изнаночную сторону своей жизни, можете ознакомиться с другими нашими материалами:
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Фото на превью MM / ABACA / Abaca / East News
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