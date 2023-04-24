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16 знаменитостей 50+, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами и макияжем. И выглядят потрясающе

Культура
52022

Не каждая женщина осмелится опубликовать свое фото, не прячась за фильтрами и макияжем. Исследования обнаружили связь между частым использованием фильтров и расстройством восприятия своей внешности. Тем больше восторгов заслуживают звезды возраста 50+, которые отважно выходят на публику и постят свои фото «без прикрас».

1. Сальма Хайек (1966 года рождения)

ANGELA WEISS / AFP / East News

2. Деми Мур (1962 года рождения)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

3. Полина Поризкова (1965 года рождения)

Manoli Figetakis / Everett Collection / East News

5. Шэрон Стоун (1958 года рождения)

Chris Pizzello / Invision / East News

6. Дженнифер Энистон (1969 года рождения)

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

7. Наоми Уоттс (1968 года рождения)

Evan Agostini / Invision / East News

8. Кортни Кокс (1964 года рождения)

MM / ABACA / Abaca / East News

9. Джулианна Мур (1960 года рождения)

Vianney Le Caer / Invision / East News

10. Гвинет Пэлтроу (1972 года рождения)

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

11. Брук Шилдс (1965 года рождения)

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

12. Мишель Пфайффер (1958 года рождения)

Invision / Invision / East News

13. Конни Бриттон (1967 года рождения)

Richard Shotwell / Invision / East News

14. Мариса Томей (1964 года рождения)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

15. Лиза Кудроу (1963 года рождения)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

16. Мишель Йео (1962 года рождения)

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

17. Гленн Клоуз (1947 года рождения)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

А если вам любопытно поглядеть, какие звезды не стесняются показать изнаночную сторону своей жизни, можете ознакомиться с другими нашими материалами:

Фото на превью MM / ABACA / Abaca / East News
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52022
AdMe/Культура/16 знаменитостей 50+, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами и макияжем. И выглядят потрясающе
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