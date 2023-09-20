17 беременных звезд, которые не стали следовать правилу «счастье любит тишину» и демонстративно показали округлившийся живот
Еще недавно беременность и роды считались табуированными темами. Женщины не особо афишировали свое положение и скрывали растущий живот от любопытных глаз. Но все больше знаменитостей отказываются мириться с таким положением дел и делятся самым сокровенным с многомиллионной аудиторией, вдохновляя других женщин.
Модель Эшли Грэм забеременела двойней после трагического выкидыша и столкнулась с непредвиденными осложнениями во время родов. Кортни Кардашьян рискнула стать матерью в четвертый раз в 44 года и чуть не потеряла ребенка — врачам пришлось в экстренном порядке провести операцию на плоде. А Сиенна Миллер решилась во второй раз стать мамой в 41 год. Актриса забеременела от парня, который младше нее на 15 лет.
Софи Тёрнер
Джесси Джей
Эшли Грэм
Кортни Кардашьян
Крисси Тайген
Шэй Митчелл
Эльза Хоск
Сиара
Кайли Дженнер
Джиджи Хадид
Ким Кардашьян
Серена Уильямс
Лив Тайлер
Рианна
Шанель Иман
Шанина Шейк
Сиенна Миллер
Беременность и роды протекают у всех по-разному. Одни чувствуют себя комфортно на протяжении всех девяти месяцев, другие же сталкиваются с самыми неожиданными проблемами. И знаменитости не исключение. Например, Кейт Хадсон мучил ужасный токсикоз, а Меган Маркл постоянно чувствовала себя усталой.