17 беременных звезд, которые не стали следовать правилу «счастье любит тишину» и демонстративно показали округлившийся живот

Еще недавно беременность и роды считались табуированными темами. Женщины не особо афишировали свое положение и скрывали растущий живот от любопытных глаз. Но все больше знаменитостей отказываются мириться с таким положением дел и делятся самым сокровенным с многомиллионной аудиторией, вдохновляя других женщин.

Модель Эшли Грэм забеременела двойней после трагического выкидыша и столкнулась с непредвиденными осложнениями во время родов. Кортни Кардашьян рискнула стать матерью в четвертый раз в 44 года и чуть не потеряла ребенка — врачам пришлось в экстренном порядке провести операцию на плоде. А Сиенна Миллер решилась во второй раз стать мамой в 41 год. Актриса забеременела от парня, который младше нее на 15 лет.

Софи Тёрнер

Джесси Джей

John Williams / Avalon/Photoshot/East News

Эшли Грэм

Кортни Кардашьян

Крисси Тайген

Шэй Митчелл

Эльза Хоск

Сиара

Кайли Дженнер

Джиджи Хадид

Ким Кардашьян

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Серена Уильямс

Лив Тайлер

0000001/Reporter / East News

Рианна

A.M.P.A.S. / Avalon/Photoshot/East News

Шанель Иман

Шанина Шейк

JM HAEDRICH/JP PARIENTE/SIPA/SIPA/East News , STEFANO RELLANDINI/AFP/East News

Сиенна Миллер

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Беременность и роды протекают у всех по-разному. Одни чувствуют себя комфортно на протяжении всех девяти месяцев, другие же сталкиваются с самыми неожиданными проблемами. И знаменитости не исключение. Например, Кейт Хадсон мучил ужасный токсикоз, а Меган Маркл постоянно чувствовала себя усталой.

Фото на превью Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News