17 фактов о жизни викторианских дам, которые современным женщинам сложно переварить

Жизнь женщин в Викторианскую эпоху была многораннее, чем показывают в кино. Многочисленные правила и ограничения не мешали им порой наслаждаться своим положением, но делать это было не в пример сложнее, чем нам. Мы выудили из достоверных источников несколько незаурядных фактов, которые показывают, насколько сложными и в то же время захватывающе интересными были те времена.

Женщина могла оскандалиться, просто перешагнув через лужу

Если бы вы были незамужней девушкой в Викторианскую эпоху и принадлежали к высшему сословию, вы не смогли бы появиться на улице без сопровождения замужней подруги или родственника-мужчины. Были и другие поводы, которые могли запросто вызвать скандал: например, девушка могла слишком высоко приподнять нижнюю юбку или перешагнуть через лужу, что считалось неприличным. В те времена существовало тонкое искусство флирта: например, чтобы сказать «я люблю тебя» на секретном языке, нужно было провести по лицу носовым платком, а прикусив кончик перчатки, можно было подать избраннику сигнал уйти. Но флиртовать следовало крайне осторожно, иначе вас могли уличить в непристойном поведении.

Дамы спали c ломтиками сырого мяса на лице

Викторианским леди, как и мы, были знакомы с завышенными требованиями к внешности. В моде были пухленькое лицо и фигура в форме песочных часов: с тонкой (но не слишком!) талией и приятно округлыми формами.



На что только не шли викторианские дамы высшего сословия, чтобы достичь идеала красоты! Например, спали с куском сырого мяса или жира на лице, чтобы избавиться от морщин, выбеливали лица опасными свинцовыми белилами и выводили ненавистные веснушки, натирая кожу лимонным соком и карболовой кислотой.

Худым женщинам, чтобы набрать вес, велели как можно чаще лежать неподвижно при тусклом свете, избегая всякого беспокойства, а полным рекомендовали пить сомнительные средства для похудения, такие как мышьяк или стрихнин.

Нужно было постоянно переодеваться

Одна из дам той эпохи в своих мемуарах написала: «Большая часть времени тратилась на переодевания». В разное время дня и в разных ситуациях требовался соответствующий этикету наряд — платье для церкви, платье для чаепития, платье для приема гостей, платье для похода по магазинам, платье для прогулки, платья для катания в лодке, вечернее платье, костюм для верховой езды и т.д. И конечно, к каждому из этих одеяний нужен был свой головной убор и обувь, и это не считая нижних юбок, шалей, платков, перчаток, гребней и украшений. Если дамам предстояла поездка на несколько дней, они вынуждены были брать с собой огромный сундук и шляпную коробку впридачу. Длина платьев, их цвет, вид и стиль были четко регламентированы, чтобы соответствовать случаю.

Купание было не самым легким делом

В начале Викторианской эпохи дамы заходили в воду прямо в платьях: чтобы подол не всплывал, к нему пришивались специальные грузики. Купальный комплект также включал в себя чепчик, панталоны, чулки и туфли. Мужчинам и женщинам следовало купаться отдельно друг от друга, а для того, чтобы соблюсти приличия, использовались купальные машины: дамы заходили в уличной одежде в брезентовые кабинки, запряженные лошадьми и переодевались. Затем кабинки заезжали в воду, и через специальную дверцу купальщицы спускались по ступенькам и плескались в волнах, скрытые от посторонних глаз.

Мытье заменяли другими способами отбить неприятные запахи

Дамы принимали теплую ванну не чаще 1-2 раз в месяц, а в остальное время принято было просто обтираться губкой, смоченной прохладной водой и уксусом. Волосы тоже мыли редко, да еще и использовали для мытья воду с аммиаком, который запросто мог попасть в глаза, и даже луковый сок.

Платья никогда не стирали, чтобы их ткань и украшения не пострадали, а запахи маскировали чудовищным количеством духов. Некоторые женщины, чтобы защитить наряд от пота, носили в подмышках особые прокладки в форме полумесяца, но, несмотря на это, ароматы в викторианскую эпоху в бальных залах витали не самые приятные.

Женщины были не только «ангелами в доме»

Из девочек в те времена воспитывали «ангелов в доме»: они должны были вести дом, воспитывать детей и быть покорными мужу. Но были женщины, желавшие большего. Кое-кто, в том числе и сама королева Виктория, в какой-то момент занялись альпинизмом и решили покорять горы. Для этого был изобретен соотвествующий наряд: фланелевые брюки, поверх которых надевалась юбка. Если подъем бы крутым, юбки закалывали повыше, а некоторые смелые дамы и вовсе избавлялись от них. Женщин-альпинисток критиковали, но они создали свои сообщества и клубы, что помогало им держаться вместе и обмениваться опытом.

Женщины были не такими уж холодными и чопорными

Возможно, книги Чарльза Диккенса и Томаса Харди создали у нас впечатление, что Викторианская эпоха была скучной и чопорной. Но в те времена бодрость духа считалась буквально долгом любого христианина. Ценилось и чувство юмора: в брачных объявлениях в газетах оно частенько упоминалось среди желаемых качеств избранника.

В девушках воспитывали любовь к спорту

В начале XIX века женскую физическую активность считали неуместной, и даже опасной. Девочкам следовало беречь здоровье и не перенапрягаться. Но к концу столетия взгляды изменились на противоположные. В газетах начали печатать упражнения для женщин, развивающие силу и выносливость. Женщинам стали доступны езда на велосипеде, верховая езда, гольф, теннис, фехтование, плавание и даже хоккей.

Бедные женщины тоже имели внушительный гардероб

Количество платьев, разумеется, зависело от достатка. Платья заказывались у швей, переделывались, передавались по наследству. В описании гардероба вдовы Мэри Кули, медсестры-акушерки, которая в одиночку воспитывала ребенка, упомянуты 10 платьев, 6 юбок, 15 головных уборов, 13 фартуков, и 9 сорочек.

После замужества у женщин становилось меньше прав

Родители будущей невесты скрупулезно изучали финансовые дела потенциального избранника, так как в те времена брак рассматривался прежде всего не как любовный, но как выгодный союз. Если незамужней девице уже исполнился 21 год, она могла сама распоряжаться своим имуществом. Однако как только она вступала в брак, вся ее собственность переходила к мужу. Жена не могла даже оставить личное завещание, а вот муж мог свободно распоряжаться ее состоянием. Развод порицался, поэтому жене, будучи в зависимом положении, приходилось терпеть пренебрежительное отношение мужа и даже его измены.

Даже замужние женщины спали в одиночестве

До Викторианской эпохи спальня была была доступна для посетителей: там иногда даже принимали гостей и деловых партнеров. В Викторианскую эру иметь отдельную личную комнату для сна стало необходимостью. В высших кругах считалось, что мужу и жене не следует спать в одной комнате, да еще и в одной постели. На аристократов начал равняться и средний класс, но так как 2 спальни могли себе позволить не все, то супруги спали в одной комнате, но каждый в своей кровати.

Беременность следовало скрывать

В XVIII веке обсуждать свою беременность с окружающими считалось дурным тоном. «Наши матери и бабушки беременели, — писал автор в одном журнале, — но ни одна женщина, стоящая выше горничной или прачки на социальной лестнице, не вынашивала и не рожала детей. Дама благородного происхождения просто сообщала, что в какой-то момент она уединится». Подробное отношение приводило к тому, что беременность ставили в один ряд с «женскими» болезнями.

После смерти мужа вдова получала скромное пособие, которого порой не хватало на жизнь

Вдова имела законное право получить долю наследства супруга. Но на практике она довольствовалась лишь третью его дохода, а когда наследник женился, вдова должна была уехать из дома вместе с несовершеннолетними детьми и незамужними дочерьми.

Мальчиков одевали в розовое, а девочек — в голубое

Викторианцы тщательно выбирали цвета одежды. Красный считался мужским, а синий — женским. Белый носили дети обоего пола до 6-7 лет. По мере взросления их начинали одевать в нежные оттенки красного и синего: мальчики-подростки часто носили розовый цвет, а девушки голубой.

Хозяйки поместий вовсе не бездельничали

Для управления поместьем или большим домом требовалась деловая хватка. В книгах по домоводству того времени женщина сравнивалась с руководителями компаний. Нужно было Необходимо было продумывать расходы, меню, управлять многочисленными слугами и разбираться в бухгалтерии. К тому же обязанностью хозяйки дома были приемы, демонстрирующие статус мужа.

В Викторианскую эпоху появилась мода на белые свадебные платья

Королева Виктория выбрала для своей свадьбы белое платье. Оно демонстрировало вовсе не чистому, а высокий статус. В те времена ухаживать за белой тканью было чрезвычайно дорого, поэтому одежду такого цвета могли себе позволить лишь очень обеспеченные люди.

В викторианской Англии было феминистическое движение