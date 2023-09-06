17 книг, которые попали пользователям сети прямо в сердце, и как тут молчать

Литература обладает определенной силой. Она влияет на наши мысли и чувства, помогает справляться с переживаниями. Пользователи сети рассказали о книгах, которые однажды произвели на них неизгладимое впечатление и стали надежной опорой в непростых жизненных ситуациях.