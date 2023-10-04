17 шикарных пар обуви, которые в два счета затмили наряды знаменитостей

Известные красавицы знают, что привлекают внимание публики не только творческими достижениями, но и своим внешним видом. Особенно это проявляется на мероприятиях, где поклонники следят за каждой деталью: выбором одежды, прической и аксессуарами. Но чтобы выделиться на красной дорожке, не обязательно надевать роскошные наряды. Иногда звездам хватает всего лишь необычных туфель. Мы решили вспомнить случаи, когда знаменитости привлекли внимание не столько нарядом, сколько нестандартными выбором обуви.

Зендея

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Зендея в костюме цвета фуксии моментально покорила публику и вошла в список самых стильных звезд, посетивших Неделю моды в Париже в 2022 году. Яркий наряд актрисы дополняли роскошные розовые туфли на высокой платформе с закрытым носком.

Invision / Invision / East News

А вот на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Зендея в буквальном смысле сверкала. Актриса надела высокие сапоги от Alexander McQueen, которые идеально соответствовали «паучьей» ​​теме кинофраншизы. Ну а пятка, «парящая» в воздухе, смотрелась очень необычно.

Николь Кидман

PacificCoastNews/EAST NEWS , Fernando Allende/Broadimage/EAST NEWS

На церемонию вручения премии «Эмми» в 2017 году Николь пришла в эффектном красном платье с длинной пышной юбкой и нестандартным лифом с серебристыми завязками. Но даже такой роскошный наряд не привлек всеобщие взгляды. Ведь внимание было обращено на обувь актрисы — казалось, что она пришла в разных босоножках. Так ремешок на носке одной из них был украшен камнями, а на другой — нет. Позже выяснилось, что такое несоответствие было дизайнерским решением и босоножки являются одной парой.

Марион Котийяр

East News

Марион обладает великолепным чувством стиля и практически каждый свой образ дополняет эффектной парой обуви. Например, однажды на мероприятие в рамках Недели высокой моды в Париже актриса надела туфли с мощными каблуками разной формы.

Domine Jerome/ABACA/EAST NEWS

Также многие помнят, как звезда продемонстрировала публике шикарные босоножки на шпильке, верх которых был выполнен из прозрачного материала. При определенном ракурсе казалось, что Марион вовсе без обуви.

Диана Крюгер

Invision / Invision / East News

Для Met Gala в 2021 году Диана Крюгер выбрала образ под стать размаху мероприятия. Актриса блистала в неоновом платье и ярко-розовых туфлях без пятки, но с ремешком из камней.

Invision / Invision / East News

А на осеннем гала-концерте Американского театра балета Диана красовалась в сногсшибательном платье с пайетками и эффектными оборками на рукавах. Но не менее запоминающейся была и обувь актрисы — пара черных туфель на шпильке с украшением в виде галстука-бабочки спереди.

Ирина Шейк

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

В 2017 году в Каннах Ирина Шейк произвела настоящий фурор, появившись на мероприятии в черном полупрозрачном платье от Balmain. На подиуме этот наряд был представлен в сочетании с менее эффектной обувью, поэтому Ирина решила самостоятельно дополнить образ роскошными туфлями, украшенными массивными цепочками.

Приянка Чопра

Invision / Invision / East News

Индийская актриса Приянка Чопра умеет сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. К примеру, на одной из музыкальных премий она позировала в роскошном блестящем платье с глубоким вырезом, а на ногах у нее были босоножки с верхом из ПВХ.

White Label / East News

Хотя в обуви из ПВХ есть риск получить натертости и волдыри, актриса нашла к ней подход и с удовольствием носит разные модели.

Марго Робби

ANGELA WEISS / AFP / East News

Одна из главных кинозвезд современности не боится носить экстравагантную обувь. Однажды Марго была замечена в туфлях без задника, которые сочетали в себе сразу все обувные тренды того сезона: это были мюли в стиле вестерн с квадратным носом и деталями металлического цвета.

Дафна Гиннесс

Дизайнер Дафна Гиннесс обладает уникальным чувством стиля, который однозначно выделяет ее в толпе. Одна обувь чего стоит! Например, на Неделю моды в Париже в 2017 году знаменитость пришла в экстравагантных ботильонах без каблука.

Рианна

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Рианну не испугать необычными нарядами и обувью. Скорее наоборот — поп-дива любит эпатировать публику неожиданными стилистическими решениями. Так, на Met Gala в 2017 году она пришла в оригинальном платье с многочисленными лепестками, которое дополнила туфлями со шнуровкой до самого бедра.

Леди Гага

PacificCoastNews.com / EAST NEWS , PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Как и Рианна, Леди Гага известна своими эпатажными образами, которыми она то и дело шокирует публику. Но на Неделе моды в Нью-Йорке она, кажется, превзошла саму себя. Певица надела алые ботильоны на 30-сантиметровой платформе без каблука. Остается только гадать, как звезде удавалось удерживать равновесие.

Тейлор Свифт

Lumeimages / SIPA / Sipa Press / East News , LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Поп-дива знает толк в эффектных образах. Так, на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards в 2019 году она появилась в расшитом блестящими пайетками роскошном комбинезоне. Удивительно, но гвоздем ее образа был не он, а изящные босоножки на высоком каблуке с крыльями бабочки у пятки.

Блейк Лайвли

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Прославленная актриса и супруга Райана Рейнольдса обожает обувь на высоких каблуках. Вот и на церемонии вручения звезды на «Аллее славы» ее мужу, Блейк продемонстрировала не только потрясающее платье, но и очередную пару роскошных босоножек. Ее наряд, прическа и макияж были довольно сдержанными, а вот обувь — нет. Босоножки напоминали творение Франкенштейна, так как были сделаны из разного по цвету и фактуре материала.

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Ну а для выхода в свет в первый день Недели моды в Париже в 2018 году Блейк создала эффектный многослойный наряд и подобрала обувь ему под стать: актриса надела остроконечные прозрачные туфли с аккуратными шипами.

К сожалению, обувь, которую выбирают звезды, не всегда сочетает в себе удобство и стиль. Ради создания великолепного образа знаменитостям приходится терпеть неудобства, которые столь сильны, что видны даже на фотографиях с мероприятий. Так, например, однажды босоножки настолько пережали ступни Эмили Блант, что на снимках отчетливо была видна покрасневшая кожа. Дискомфорт иногда бывает таким сильным, что звезды в конце концов отказываются выбирать между стилем и удобством и надевают для выхода обувь на низком каблуке.