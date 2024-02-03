17 сказочных персонажей, которых в современной обработке и не узнать
Образы многих сказочных персонажей мы хорошо помним с детства, благодаря любимым фильмам и мультикам. Но современные киноделы, возвращая этих героев на экраны, стараются добавить их внешности что-то новое, какую-то неожиданную изюминку. Результат порой получается ошеломительным.
Змей Горыныч
Снежная королева
Баба-яга
Бременские музыканты
Водяной
Кощей Бессмертный
Хозяйка Медной горы
Забава
Колобок
Емеля
Кот Баюн
Старик Хоттабыч
Конек-Горбунок
Кикимора
Атаманша
Красная Шапочка
Домовой
Кстати, одни и те же персонажи частенько появляются на экране в исполнении разных актеров и актрис. В этом нет ничего удивительно, ведь некоторых героев публика искренне любит и охотно следит за их приключениями. Зато у зрителей появляется возможность обсудить, чей вариант им нравится больше.
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