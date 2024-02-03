17 сказочных персонажей, которых в современной обработке и не узнать

Образы многих сказочных персонажей мы хорошо помним с детства, благодаря любимым фильмам и мультикам. Но современные киноделы, возвращая этих героев на экраны, стараются добавить их внешности что-то новое, какую-то неожиданную изюминку. Результат порой получается ошеломительным.

Змей Горыныч

Снежная королева

Баба-яга

Бременские музыканты

Водяной

Кощей Бессмертный

Хозяйка Медной горы

Забава

Колобок

Емеля

Кот Баюн

Старик Хоттабыч

Конек-Горбунок

Кикимора

Атаманша

Красная Шапочка

Домовой

Кстати, одни и те же персонажи частенько появляются на экране в исполнении разных актеров и актрис. В этом нет ничего удивительно, ведь некоторых героев публика искренне любит и охотно следит за их приключениями. Зато у зрителей появляется возможность обсудить, чей вариант им нравится больше.