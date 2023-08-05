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17 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые ломают мозг даже бывалым

Культура
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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» существует вот уже 48 лет. За это время она набрала огромное число почитателей, которые, сидя у своих экранов, вместе со знатоками пытаются найти ответы на заковыристые вопросы.

1.

Вопрос: При необходимости, чего с ними только не делают! Валяют в грязи, обрабатывают химическими препаратами, опускают в побелку; могут пройтись наждачкой, отбить молотком или обжечь паяльной лампой; их топчут, на них танцуют, кладут их под трактор и даже привязывают на тросе к машине. О чем речь? Что же это за мученики такие?

Дмитрий Авдеенко: Речь о джинсах. Красивыми станут.

Правильный ответ: Топчут, и обжигают, и валяют в грязи — одним словом, состаривают. Все эти манипуляции проделывают с костюмами в кино для съемок. Так достигается визуальная достоверность. Режиссеры называют это отфактуриванием.

2.

Вопрос: В свое время части его туловища служили своего рода пультом управления. О человеке какой профессии идет речь?

Михаил Мун: Управляющий огромной куклой.

Правильный ответ: Им иногда управляли пассажиры, хлопая по спине, выбирали скорость, хлопая по плечу, указывая ножный поворот. Речь о кучере.

3.

Вопрос: В некоторых супермаркетах Нидерландов недавно появились специальные кассы. Обслуживают в них дольше обычного. Какая дополнительная обязанность есть у кассиров? И какую социальную проблему пытаются решить с помощью таких касс?

Виталий Погорелов (правильный ответ): Дольше обычного на кассе обслуживают для того, чтобы кассир мог поговорить с покупателем, а социальная проблема — это одиночество пожилых людей, которым не с кем поговорить, которые чувствуют себя нехорошо из-за одиночества.

4.

Вопрос: Для кого предназначены гостиницы, в которых есть номера класса «люкс» с обязательным наличием аквариума?

Борис Белозеров: Это какие-то богатые ловцы рыбы. Рыбаки, которые ловят какую-нибудь классную рыбу, например, рыбу-меч или что-то такое.

Правильный ответ: Для кошек.

5.

Вопрос: По давней японской традиции, на первых порах им доверяют только ноги, затем — левую руку, и лишь самым опытным — правую руку и голову. Кто эти люди, и о чем речь?

Сергей Николенко (правильный ответ): Это кукловоды.

6.

Вопрос: В 2021 году в Гонконге запустили необычный автобусный маршрут продолжительностью 5 часов. Большинство пассажиров этого маршрута — местные жители, и пользуются они этим маршрутом, как правило, с одной и той же целью. Что это за цель, и какое условие должны соблюдать все пассажиры?

Диана Агейченкова (правильный ответ): Действие, которое люди совершают в этом автобусе — спят, а условие — это тишина, молчание. Например, как вагоны тишины в метро.

7.

Вопрос: Когда женщины узнают мою профессию, они хлопают в ладоши и задают один и тот же вопрос: «Как вы дошли до такой жизни, Александр?». Профессия моя благородная и вызывает уважение в обществе. Но за все годы работы я встретил только одного мужчину-коллегу, остальные были женщинами. И мои работодатели — это молодые успешные женщины. Утром я просыпаюсь, делаю зарядку и завтракаю. И за это мне платят зарплату. И даже за то, что я сплю, мне платят зарплату. В течение дня я получаю сотни вопросов, на которые надо найти ответ. Своим собеседникам задаю вопросов не меньше — пусть подумают. Будет у меня вопрос и к вам: так кем же я работаю?

Дарина Сибуль (правильный ответ): Телезритель работает няней.

8.

Вопрос: В старину хозяйки мелко-мелко нарезали его, добавляли немного молока, раскладывали по тарелочкам и расставляли в разных местах в доме. Если вы догадаетесь, кому предназначалось такое угощение, то ответите на вопрос: что же нарезали?

Ким Галачян (правильный ответ): Это могла быть своего рода ловушка или какая-то отрава для, собственно, насекомых, например, мух. И, соответственно, нарезали мухомор.

9.

Вопрос: Сближает тех, кто далеко. Отдаляет тех, кто рядом. Что в черном ящике?

Всеволод Седов (правильный ответ): Мобильный телефон.

10.

Вопрос: Я заметил один парадокс: чем она длиннее — тем ниже, чем короче — тем выше. Что у вас в черном ящике?

Алексей Бакуменко: Сосулька.

Правильный ответ: Чем она длиннее — тем реже ее колебания, и тем ниже звук. И наоборот: чем она короче — тем чаще колебания, и звук выше. В черном ящике струна.

11.

Вопрос: Недавно семилетний племянник телезрительницы спросил ее: «Почему, чтобы это случилось, нужно притвориться, что это уже произошло?». О чем он ее спросил?

Михаил Карпук (правильный ответ): Для того, чтобы заснуть, надо вначале закрыть глаза, то есть притвориться, что ты спишь, и только после этого ты заснешь по-настоящему.

12.

Вопрос: Во время поездки по Японии журналист Петр Вайль пришел к парадоксальному выводу, что в этом вся сила человека. Ведь «отсутствие этого выбивает из колеи. Ты становишься покорным и запуганным, начинаешь тихо говорить. Когда же это к тебе возвращается, — ты снова хозяин планеты. И так всякий раз». О чем речь? В чем же сила?

Олег Баранов: Так Вайль сказал о родном языке.

Правильный ответ: Именно в Японии, где по традиции, входя в помещение, принято снимать обувь, Петр Вайль осознал, что вся сила человека — в ботинках.

13.

Вопрос: С чем Иосиф Бродский сравнил двух влюбленных, обнявшихся во время короткой встречи перед долгой разлукой?

Владимир Антохин (правильный ответ): «Ничего лучше стрелок часов я не придумал».

14.

Вопрос: После кругосветного путешествия А. Кристи писала: «Нет пропасти более глубокой, чем та, что разделяет людей на...». О каких 2 группах людей речь?

Алесь Мухин: Она имела в виду классы в буквальном смысле этого слова, классы пассажиров корабля. В данном случае она имела в виду пассажиров первого и второго класса, потому что во втором классе они в трюмах сидят, без окошек, без ничего, а они там по палубе гуляли, и вот, кругосветочку прекрасно провела Кристи. В таком смысле.

Правильный ответ: «...на страдающих и не страдающих морской болезнью».

15.

Вопрос: В 2016 году одна нижегородская строительная компания приняла в свой состав кота Барсика с заработной платой в 33 000 рублей. Что входило в его обязанности?

Максим Поташев (правильный ответ): Есть такая традиция — в новую квартиру надо первым делом впустить кота. Не всегда кот есть под рукой, а тут вот компания строительная предлагает такую дополнительную услугу новоселам.

16.

Вопрос: Я и многие мои знакомые пользуемся вот таким самодельным приспособлением — будильник на батарейке в стеклянной банке. Иногда для пущего эффекта можно использовать и два, и три таких приспособления. В чем они могут помочь?

Алесь Мухин (ответ засчитан): Работающий будильник закапывают в землю, на приусадебном участке. И, таким образом, их тиканье отпугивает кротов, которые, соответственно, убегают к соседу на участок. Суть в том, что он отпугивает кротов.

Правильный ответ: Если такой будильник завести один раз, он будет звонить каждые 12 часов, пока не сядет батарейка. Банку с будильником надо закопать в землю. Будильник будет настойчиво звонить два раза в сутки и пугать тех, кто живет под землей. Его используют для борьбы с кротами и медведками.

17.

Вопрос: У нас за кулисами находится то, с помощью чего мы продемонстрируем вам то, что художник Леонид Тишков назвал «замочной скважиной Солнца». Что же он так назвал?

Виктор Сиднев: Закопченное стекло.

Правильный ответ: Пламя свечи.

Иногда выпуски «Что? Где? Когда?» сопровождаются нешуточными страстями. Так, например, в одной из передач ведущий не засчитал ответ знатоков, и некоторые присутствующие не согласились с этим вердиктом. А Андрей Козлов вовсе покинул зал, назвав решение ведущего «стыдным».

Фото на превью Что? Где? Когда? / Первый канал
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AdMe/Культура/17 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые ломают мозг даже бывалым
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