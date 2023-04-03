17 знаменитостей, которые вышли в свет с такими аксессуарами, что все до сих пор только о них и говорят
Звездные красавицы тщательно готовятся к выходу в свет. Они знают, что от папарацци и поклонников не ускользнет ни одна деталь. И, видимо, иногда им хочется немножко похулиганить и привлечь еще больше внимания с помощью ярких аксессуаров. Для этого одни прихватывают с собой на красную дорожку уникальную сумочку или украшают голову причудливой шляпой, другие же надевают оригинальные украшения.
На церемонии Fashion Trust U.S. Awards 2023 Хайди Клум появилась в платье, напоминающем жидкий металл. И дополнила его причудливой сумочкой в виде аквариума
И она не боится носить массивные украшения и с гордостью демонстрирует их на красной дорожке
На церемонию вручения премии Гильдии художников-постановщиков в 2023 году Николь Кидман надела экстравагантный чокер с украшением в виде анатомически правильного сердца
Кайли Дженнер выбрала потрясающий головной убор, достойный королевы
Для выхода в свет на Неделе моды в Париже Карли Клосс дополнила свой образ акцентной перчаткой с длинной бахромой
На «Грэмми-2021» Бейонсе блистала в маленьком черном платье. Изюминкой образа стали серьги и перчатки певицы
Зендея показала, что oversize может быть не только одежда, но и шляпы
Николь Ричи продемонстрировала бесподобный набор массивных ожерелий
Мозес Ингрэм вплела в свою прическу серебряные цепочки
Анджела Бассетт добавила своему образу блеска с помощью сверкающей круглой сумочки
Дакота Джонсон на Met Gala 2019 украсила свою прическу объемным серебристым обручем
А еще она выходила в свет с сумочкой в виде китайской куклы
Эль Фэннинг уверенно позировала в изготовленном на заказ платье, которое украсила брошью в виде цветочного букета
Изюминкой наряда Флоренс Пью были перчатки, детали которых спускались до самого пола
Коко Роша выбрала экстремально большие серьги
Виктория Бекхэм была замечена с причудливой сумочкой со множеством кисточек из собственной коллекции
На одной из церемоний на пальце Джулианны Мур сверкало крупное титановое кольцо
Кристина Агилера тоже не прочь надеть массивные серьги
В честь Дня святого Патрика принцесса Уэльская приколола к своему пальто композицию из зеленых растений
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Фото на превью Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
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