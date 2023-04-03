17 знаменитостей, которые вышли в свет с такими аксессуарами, что все до сих пор только о них и говорят

Звездные красавицы тщательно готовятся к выходу в свет. Они знают, что от папарацци и поклонников не ускользнет ни одна деталь. И, видимо, иногда им хочется немножко похулиганить и привлечь еще больше внимания с помощью ярких аксессуаров. Для этого одни прихватывают с собой на красную дорожку уникальную сумочку или украшают голову причудливой шляпой, другие же надевают оригинальные украшения.

На церемонии Fashion Trust U.S. Awards 2023 Хайди Клум появилась в платье, напоминающем жидкий металл. И дополнила его причудливой сумочкой в виде аквариума

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

И она не боится носить массивные украшения и с гордостью демонстрирует их на красной дорожке

PacificCoastNews / EAST NEWS

На церемонию вручения премии Гильдии художников-постановщиков в 2023 году Николь Кидман надела экстравагантный чокер с украшением в виде анатомически правильного сердца

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Кайли Дженнер выбрала потрясающий головной убор, достойный королевы

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Для выхода в свет на Неделе моды в Париже Карли Клосс дополнила свой образ акцентной перчаткой с длинной бахромой

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News

На «Грэмми-2021» Бейонсе блистала в маленьком черном платье. Изюминкой образа стали серьги и перчатки певицы

Invision / Invision / East News

Зендея показала, что oversize может быть не только одежда, но и шляпы

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Николь Ричи продемонстрировала бесподобный набор массивных ожерелий

Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS

Мозес Ингрэм вплела в свою прическу серебряные цепочки

Анджела Бассетт добавила своему образу блеска с помощью сверкающей круглой сумочки

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Дакота Джонсон на Met Gala 2019 украсила свою прическу объемным серебристым обручем

ANGELA WEISS / AFP / East News

А еще она выходила в свет с сумочкой в виде китайской куклы

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Эль Фэннинг уверенно позировала в изготовленном на заказ платье, которое украсила брошью в виде цветочного букета

Invision / Invision / East News

Изюминкой наряда Флоренс Пью были перчатки, детали которых спускались до самого пола

Vianney Le Caer / Invision / East News

Коко Роша выбрала экстремально большие серьги

Lev Radin / PACIFIC PRESS / SIPA / SIPA / East News

Виктория Бекхэм была замечена с причудливой сумочкой со множеством кисточек из собственной коллекции

Didier Ferey / KCS / East News

На одной из церемоний на пальце Джулианны Мур сверкало крупное титановое кольцо

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Кристина Агилера тоже не прочь надеть массивные серьги

MHD, PacificCoastNews / EAST NEWS

В честь Дня святого Патрика принцесса Уэльская приколола к своему пальто композицию из зеленых растений

CHRIS JACKSON / AFP / East News

Фото на превью Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News