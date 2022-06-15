17 знаменитостей личным примером доказали, что женщина и без косметики может выглядеть на все сто

Мы привыкли видеть знаменитых женщин с идеальными прическами и макияжем на красных дорожках и в рекламе. Но в последнее время звезды все чаще делятся фотографиями, на которых выглядят максимально естественно. Шакира, Николь Кидман и Наталия Орейро радуют поклонников снимками без капли косметики на лице.

Мы в ADME посмотрели фотографии знаменитостей и теперь не можем решить, какими они нам нравятся больше: с макияжем или без него.

Джессика Честейн

Джессика Бил

Кейт Хадсон

Шакира

Зендея

Наталия Орейро

Синди Кроуфорд

Хейли Бибер

Николь Кидман

Рианна

Элизабет Херли

Кейт Бекинсейл

Дуа Липа

Кэмерон Диас

Кайя Гербер

Николь Ричи

Эмма Робертс