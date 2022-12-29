17 знаменитых красоток и красавцев, у которых есть не менее привлекательные братья и сестры

Так же, как и у многих из нас, у известных людей есть братья и сестры. Кто-то из них тоже знаменит, а другие предпочитают оставаться в тени своих звездных родственников, лишь изредка появляясь вмести с ними на красных ковровых дорожках.

Кейт и Джеймс Миддлтон

Paul Ellis/Associated Press/East News , Dominique Ecken/DDP Images/East News

Джеймс Миддлтон младше своей сестры, принцессы Уэльской, на 5 лет. Мужчина владеет компанией, занимающейся продажей кормов для собак, а в 2020 году основал свой собственный благотворительный фонд, помогающий организациям, которые защищают животных.

Блейк и Робин Лайвли

Старшая сестра знаменитой голливудской блондинки, 50-летняя Робин, тоже актриса. Она снимается как в полнометражных картинах, так и в сериалах, и в копилке ее работ более 100 различных ролей.

Киану Ривз и Карина Миллер

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Карина Миллер — сводная сестра актера. Так же, как и брат, она работает в киноиндустрии, однако по другую сторону камеры — женщина занимается продюсированием.

Дженнифер и Линда Лопес

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Линда Лопес младше своей знаменитой сестры на 2 года. Она живет в Нью-Йорке, работает журналистом и является сооснователем и совладельцем продюсерской компании.

Кейт Хадсон и Уайатт Рассел

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Кейт Хадсон и Уайатт Рассел — дети от разных браков актрисы Голди Хоун. До 2010 года Уайатт профессионально занимался хоккеем, но из-за травм вынужден был оставить спорт. Сейчас он активно снимается в кино.

Кейли и Бриана Куоко

CHRIS DELMAS/AFP/East News

Сестра Кейли, Бриана — актриса и певица. Она принимала участие в американской версии шоу «Голос» и периодически снимается в сериалах.

Виктория Бекхэм и Луиза Адамс

Jose Perez/Associated Press/East News

Луиза Адамс на 8 лет младше свой знаменитой сестры. Женщина, как и ее сестра, воспитывает 4 детей, однако от шоу-бизнеса она далека.

Хилари и Хейли Дафф

Quoin Pics/Everett Collection/East News , Joe Sutter, PacificCoastNews/EAST NEWS

Как и ее младшая сестра, Хейли — довольно известная актриса, которая снимается и в телевизионных шоу, и в полнометражных фильмах. Кроме того, девушка поет и пишет песни.

Кайли и Данни Миноуг

Matt Vinci/KCS/East News , Joel Ryan/Invision/AP/East News

В родной для сестер Миноуг Австралии Данни знаменита не меньше, чем ее старшая сестра. С самого детства она играет в телевизионных сериалах и появляется в различных телепередачах. На ее счету несколько музыкальных альбомов, а также роли в театре и кино.

Гвинет и Джейк Пэлтроу

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News , LOU BENOIST/AFP/East News

Так же, как и Гвинет, Джейк пошел по стопам родителей и построил карьеру в кинобизнесе. Он занимается написанием сценариев и режиссурой и периодически снимается в фильмах и на ТВ.

Джулия и Лиза Робертс

Dee Cercone/Everett Collection/East News

Лиза Робертс, как и ее младшая сестра, тоже актриса. Конечно, она не так знаменита, как Джулия, однако в копилке ее работ есть съемки в таких фильмах, как «Ешь, молись, люби» и «Белоснежка: Месть гномов».

Пэрис и Никки Хилтон

Jordan Strauss/Invision/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Так же, как и старшую сестру Пэрис, Никки можно назвать светской львицей. Помимо выходов в свет она известна как дизайнер одежды и модель. Женщина замужем за представителем семейства Ротшильдов и воспитывает вместе с супругом троих детей.

Бритни и Джейми Линн Спирс

Grosby Group/East News , EMMA MCINTYRE/Getty AFP/East News

31-летняя Джейми Линн Спирс — актриса и певица. Она стала известной благодаря главной роли в сериале «Зоуи 101», в котором снималась на протяжении 3 лет.

Хейли Бибер и Алайя Болдуин

zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , Frazer Harrison/Getty AFP/East News

Алайе Болдуин 29 лет, и она, как и ее младшая сестра, имеет отношение к модельному бизнесу. Девушка работала в модной индустрии и участвовала в показах и рекламных кампаниях знаменитых брендов. В 2020 году Алайя впервые стала матерью.

Флоренс Пью и Тоби Себастьян

Vianney Le Caer/Invision/East News , Joel Ryan/Invision/AP/East News

Тоби Себастьян, старший брат звезды «Солнцестояния», — тоже актер. Он играл одну из ролей в «Игре престолов», а также заглавного персонажа в байопике о певце Андреа Бочелли.

Кэти Перри и Анджела Хадсон

Grosby Group/East News

Анджела Хадсон, сестра знаменитой певицы, не только сама поет, но еще и сочиняет музыку. Кроме того, она занимается организацией мероприятий и воспитывает двоих дочерей.

Зак и Дилан Эфрон

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Дилан Эфрон хоть и не снимается в кино, но все же имеет непосредственное отношение к этому искусству: он занимается продюсированием и принимал участие в создание таких картин, как «Первому игроку приготовиться» и «Расплата».

Чей брат или сестра показались вам самыми привлекательными?