17 знаменитых женщин, которые чихать хотели на пресловутые стандарты красоты, потому что и так шикарны

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Даже у идеальных с виду звезд могут быть особенности, которые не вписываются в общепринятые стандарты красоты, будь то небезупречная фигура, морщины, целлюлит или вдовий горбик. Одни знаменитости тщательно скрывают подобные детали, другие же не стесняются демонстрировать их широкой публике.

Мы в ADME вспомнили знаменитых женщин, которые принимают себя такими, какие они есть.

Кристина Агилера — обладательница так называемого вдовьего горбика. Певица смело носит наряды с открытой спиной и выглядит очаровательно

Дженнифер Лопес спокойно щеголяет в коротких шортах. Для нее наличие целлюлита — это не повод прятать свои ноги

«Апельсиновая корка» на ногах присутствует даже у стройной и худенькой Кейт Мосс

Ким Кардашьян откровенно призналась, что с 25-летнего возраста подвержена псориазу. Звезда научилась с ним жить и полностью приняла свою особенность

Модель Эмили Ратаковски не прочь лишний раз показать свой идеально плоский животик. Пусть и с абдоминальной трещиной

Как оказалось, шикарная Клаудия Шиффер обладает немаленьким размером ноги — 42,5

Сальма Хайек любит платья с декольте, несмотря на наличие растяжек

Оттопыренные ушки Сидни Суини не помешали ей стать одной из самых обсуждаемых молодых актрис этого сезона

Очаровательная Натали Портман не спешит избавляться от «гусиных лапок». И совсем не комплексует по поводу десневой улыбки

Дрю Бэрримор не смущают кольца Венеры на шее, ведь естественные процессы старения — это абсолютно нормально

У Хейли Бибер с рождения искривлен мизинец на руке. Эта особенность под названием «эктродактилия» не подлежит коррекции, но данный факт нисколько не огорчает девушку

На ноге Сандры Буллок красуется шрам внушительных размеров, который актриса даже не думает прятать

Заметный шрам есть и у Куин Латифы. Она заработала его еще в детстве, ударившись лбом во время игры

Дженнифер Коннелли не комплексует по поводу своих не идеально ровных ног и не прячет их за длинными юбками

Адриана Лима поправилась во время беременности, но даже не думает стесняться своих новых форм. Выглядит она просто роскошно

Мэри-Кейт Олсен не может похвастаться идеальной осанкой, зато ее стилю и успешной карьере позавидуют многие

Дочь Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон может позволить себе прийти на красную дорожку с небритыми подмышками. Свободы от предрассудков ей не занимать