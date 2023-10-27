17 звезд, которые без стеснения показали, как выглядят без макияжа
Давно прошли те времена, когда знаменитости старались всегда быть при параде, а папарацци ходили за ними по пятам, чтобы подловить кумиров миллионов в неприглядном виде. Сегодня известные женщины сами с охотой показывают себя настоящих — без макияжа и ретуши.
Ирина Пегова
Екатерина Климова
Юлия Высоцкая
Елизавета Боярская
EAST NEWS
Анна Чиповская
Юлия Снигирь
Tarakanov Vadim/East News
Дарья Мороз
Алсу
Екатерина Вилкова
Юлия Пересильд
Kashaev Pavel/East News
Елена Захарова
Екатерина Варнава
Юлия Ковальчук
Настасья Самбурская
Светлана Пермякова
Кристина Асмус
А Лера Кудрявцева пошла дальше всех
Телеведущая выложила свой снимок до и после обработки в фоторедакторе, которым часто грешат пользователи сети
Но без макияжа тоже не обойтись. А чтобы он смотрелся безупречно и действительно украшал, можно воспользоваться простыми приемами их этой статьи.
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