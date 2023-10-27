17 звезд, которые без стеснения показали, как выглядят без макияжа

Давно прошли те времена, когда знаменитости старались всегда быть при параде, а папарацци ходили за ними по пятам, чтобы подловить кумиров миллионов в неприглядном виде. Сегодня известные женщины сами с охотой показывают себя настоящих — без макияжа и ретуши.

Ирина Пегова

Екатерина Климова

Юлия Высоцкая

Елизавета Боярская

EAST NEWS

Анна Чиповская

Юлия Снигирь

Tarakanov Vadim/East News

Дарья Мороз

Алсу

Екатерина Вилкова

Юлия Пересильд

Kashaev Pavel/East News

Елена Захарова

Екатерина Варнава

Юлия Ковальчук

Настасья Самбурская

Светлана Пермякова

Кристина Асмус

А Лера Кудрявцева пошла дальше всех

Телеведущая выложила свой снимок до и после обработки в фоторедакторе, которым часто грешат пользователи сети