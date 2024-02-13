17 звезд, которые когда-то одевались как попало, а теперь — ну просто Леди Совершенство

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Некоторые звезды ищут свой стиль годами. Порой путем проб и многочисленных экспериментов им удается добиться таких результатов, что на фотосравнения артистов в начале карьеры и сейчас можно смотреть только с открытым ртом.

Аня Тейлор-Джой (2017 vs 2023)

Chris Pizzello/Invision/AP/East News , Andrews Archie/ABACA/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/East News

Кейт Уинслет (1999 vs 2023)

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , HENRY NICHOLLS/AFP/East News

А здесь мы рассказывали, как Кейт Уинслет перестала переживать из-за особенностей своей фигуры и научилась принимать свою уникальность.

Эмма Стоун (2012 vs 2023)

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Джоди Комер (2016 vs 2023)

Jonathan Short/Invision/AP/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Марго Робби (2011 vs 2023)

© AFF / Alamy Stock Photo , Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News

Хейли Болдуин (2015 vs 2023)

Andy Kropa /Invision/AP/East News

Адель (2008 vs 2023)

Хлои Кардашьян (2010 vs 2023)

MORA/Everett Collection / East News

Кейт Бланшетт (2007 vs 2023)

EAST NEWS , CHRIS DELMAS/AFP/East News

Ванесса Кирби (2015 vs 2023)

Jonathan Short/Invision/AP/East News , Cat Morley / Avalon/Photoshot/East News

Натали Портман (2004 vs 2023)

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Cyril Pecquenard/KCS/East News

Дженнифер Лоуренс (2011 vs 2023)

ASSOCIATED PRESS/East News , Joel C Ryan/Invision/East News

Сальма Хайек (2000 vs 2023)

EAST NEWS

О секретах красоты Сальмы Хайек мы писали в этой статье.

Бейонсе (2003 vs 2023)

ASSOCIATED PRESS/East News

Америка Феррера (2013 vs 2023)

0000584/Reporter / East News , JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press / East News

Кейт Хадсон (2003 vs 2023)

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

Блейк Лайвли (2005 vs 2022)

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Еще больше звездных фотосравнений вы можете увидеть здесь.