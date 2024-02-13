17 звезд, которые когда-то одевались как попало, а теперь — ну просто Леди Совершенство
Некоторые звезды ищут свой стиль годами. Порой путем проб и многочисленных экспериментов им удается добиться таких результатов, что на фотосравнения артистов в начале карьеры и сейчас можно смотреть только с открытым ртом.
Аня Тейлор-Джой (2017 vs 2023)
Chris Pizzello/Invision/AP/East News, Andrews Archie/ABACA/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News
Кейт Уинслет (1999 vs 2023)
AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, HENRY NICHOLLS/AFP/East News
А здесь мы рассказывали, как Кейт Уинслет перестала переживать из-за особенностей своей фигуры и научилась принимать свою уникальность.
Эмма Стоун (2012 vs 2023)
Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Джоди Комер (2016 vs 2023)
Jonathan Short/Invision/AP/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Марго Робби (2011 vs 2023)
Хейли Болдуин (2015 vs 2023)
Andy Kropa /Invision/AP/East News
Адель (2008 vs 2023)
Хлои Кардашьян (2010 vs 2023)
MORA/Everett Collection / East News
Кейт Бланшетт (2007 vs 2023)
EAST NEWS, CHRIS DELMAS/AFP/East News
Ванесса Кирби (2015 vs 2023)
Jonathan Short/Invision/AP/East News, Cat Morley / Avalon/Photoshot/East News
Натали Портман (2004 vs 2023)
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Cyril Pecquenard/KCS/East News
Дженнифер Лоуренс (2011 vs 2023)
ASSOCIATED PRESS/East News, Joel C Ryan/Invision/East News
Сальма Хайек (2000 vs 2023)
EAST NEWS
О секретах красоты Сальмы Хайек мы писали в этой статье.
Бейонсе (2003 vs 2023)
ASSOCIATED PRESS/East News
Америка Феррера (2013 vs 2023)
0000584/Reporter / East News, JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press / East News
Кейт Хадсон (2003 vs 2023)
Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News
Блейк Лайвли (2005 vs 2022)
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Invision/Invision/East News
Еще больше звездных фотосравнений вы можете увидеть здесь.
Фото на превью EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Invision/Invision/East News
AdMe/Культура/17 звезд, которые когда-то одевались как попало, а теперь — ну просто Леди Совершенство
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