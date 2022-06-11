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17 звезд, которые уверенно носят костюмы и выглядят в них горячее солнца

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Сейчас это звучит дико, но еще 90 лет назад дама в костюме была в диковинку. Более того, за ношение брюк могли и наказать. К примеру, до 2013 года женщинам было запрещено носить брюки в Париже. Теперь же многие предпочитают именно такую одежду и выглядят в ней потрясающе.

Мы в ADME сравнили фотографии звездных красавиц в классических нарядах — платьях и юбках — и в костюмах и убедились, что в образах с перчинкой звезды смотрятся даже более утонченно и нежно.

Николь Кидман

Блейк Лайвли

Шарлиз Терон

Эмма Уотсон

Кара Делевинь

Кейт Бланшетт

Фиби Уоллер-Бридж

Гвендолин Кристи

Нуми Рапас

Белла Хадид

Скарлетт Йоханссон

Деми Мур

Джессика Альба

Дайан Китон

Дженнифер Энистон

Кортни Кокс

Хайди Клум

А какой стиль одежды предпочитаете вы?

Фото на превью DDNY / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/17 звезд, которые уверенно носят костюмы и выглядят в них горячее солнца
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