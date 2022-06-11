17 звезд, которые уверенно носят костюмы и выглядят в них горячее солнца
Сейчас это звучит дико, но еще 90 лет назад дама в костюме была в диковинку. Более того, за ношение брюк могли и наказать. К примеру, до 2013 года женщинам было запрещено носить брюки в Париже. Теперь же многие предпочитают именно такую одежду и выглядят в ней потрясающе.
Мы в ADME сравнили фотографии звездных красавиц в классических нарядах — платьях и юбках — и в костюмах и убедились, что в образах с перчинкой звезды смотрятся даже более утонченно и нежно.
Николь Кидман
Блейк Лайвли
Шарлиз Терон
Эмма Уотсон
Кара Делевинь
Кейт Бланшетт
Фиби Уоллер-Бридж
Гвендолин Кристи
Нуми Рапас
Белла Хадид
Скарлетт Йоханссон
Деми Мур
Джессика Альба
Дайан Китон
Дженнифер Энистон
Кортни Кокс
Хайди Клум
А какой стиль одежды предпочитаете вы?
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