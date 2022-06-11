17 звезд, которые уверенно носят костюмы и выглядят в них горячее солнца

Сейчас это звучит дико, но еще 90 лет назад дама в костюме была в диковинку. Более того, за ношение брюк могли и наказать. К примеру, до 2013 года женщинам было запрещено носить брюки в Париже. Теперь же многие предпочитают именно такую одежду и выглядят в ней потрясающе.