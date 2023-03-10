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17 звезд, которые в обычной жизни носят очки. А мы и не подозревали

Культура
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Большинство звезд на красных дорожках стараются предстать в идеальном виде. Скорее всего, он далек от того, в каком селебрити привыкли расхаживать в обычное время. Мы обнаружили, что многие наши любимцы и любимицы носят очки, хотя на официальных мероприятиях увидишь знаменитостей в них не часто. А зря, ведь им очень идет.

Скарлетт Йоханссон

Invision / Invision / East News, ABACA / EAST NEWS

Джастин Тимберлейк

Jordan Strauss / Invision / East News, EAST NEWS

Хью Джекман

Invision / Invision / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Зоуи Дешанель

Andy Kropa / Invision / AP / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Селена Гомес

Invision / Associated Press / East News, KELA / Broadimage / EAST NEWS

Ким Кардашьян

Saturday Night Live / Ferrari Press / East News, Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Брук Шилдс

© lev radin / Shutterstock.com, Evan Agostini / Invision / East News

Эмма Томпсон

ISABEL INFANTES / AFP / East News, East News

Шэрон Стоун

Chassery+Courdji / KCS / East News, MXLA / Broadimage / Broad Image / East News

Ана де Армас

Jordan Strauss / Invision / East News, Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News

Кейт Уинслет

Scott Garfitt / Invision / East News, CALA / Broadimage / EAST NEWS

Сальма Хайек

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Милли Бобби Браун

Evan Agostini / Invision / East News

Дженнифер Лоуренс

TOMMASO BODDI / AFP / East News, Stickman / Bauergriffin.com / East News

Кейт Хадсон

Avalon / Photoshot / East News, 0000001 / Reporter / East News

Зои Кравиц

Invision / Invision / East News, Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News

Зендея

Vianney Le Caer / Invision / East News, PacificCoastNews / EAST NEWS

Если вам нравится сравнивать внешность звезд в разных ситуациях, то вам стоит взглянуть на эти статьи:

Фото на превью Invision / Invision / East News, ABACA / EAST NEWS, TOMMASO BODDI / AFP / East News, Stickman / Bauergriffin.com / East News
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AdMe/Культура/17 звезд, которые в обычной жизни носят очки. А мы и не подозревали
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