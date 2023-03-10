17 звезд, которые в обычной жизни носят очки. А мы и не подозревали
Большинство звезд на красных дорожках стараются предстать в идеальном виде. Скорее всего, он далек от того, в каком селебрити привыкли расхаживать в обычное время. Мы обнаружили, что многие наши любимцы и любимицы носят очки, хотя на официальных мероприятиях увидишь знаменитостей в них не часто. А зря, ведь им очень идет.
Скарлетт Йоханссон
Джастин Тимберлейк
Хью Джекман
Зоуи Дешанель
Селена Гомес
Ким Кардашьян
Брук Шилдс
Эмма Томпсон
Шэрон Стоун
Ана де Армас
Кейт Уинслет
Сальма Хайек
Милли Бобби Браун
Дженнифер Лоуренс
Кейт Хадсон
Зои Кравиц
Зендея
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Фото на превью Invision / Invision / East News, ABACA / EAST NEWS, TOMMASO BODDI / AFP / East News, Stickman / Bauergriffin.com / East News
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