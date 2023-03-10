17 звезд, которые в обычной жизни носят очки. А мы и не подозревали

Большинство звезд на красных дорожках стараются предстать в идеальном виде. Скорее всего, он далек от того, в каком селебрити привыкли расхаживать в обычное время. Мы обнаружили, что многие наши любимцы и любимицы носят очки, хотя на официальных мероприятиях увидишь знаменитостей в них не часто. А зря, ведь им очень идет.