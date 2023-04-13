17 звездных див, которые пришли на красную дорожку, повернулись в профиль... и мы их едва узнали
Знаменитым красоткам частенько приходится позировать, поэтому немудрено, что у многих из них есть свои излюбленные позы и ракурсы. Одни любят смотреть прямо в камеру, другие поворачиваются к ней немного боком. Но мало кто из звезд показывает свой профиль. Мы решили потрудиться и найти такие фотографии.
Росси де Пальма
А здесь можно больше узнать об этой испанской актрисе.
Джулия Робертс
Джулия Робертс однажды узнала, что она совсем не Робертс. Как так получилось — читайте в этой статье.
Ума Турман
Вот история Умы Турман, которая проделала путь от посудомойки до звезды Голливуда.
Эмма Стоун
София Коппола
Кирстен Данст
Мерил Стрип
А здесь можно узнать о том, как зародилась крепкая дружба Мерил Стрип и Роберта Де Ниро.
Леди Гага
А в этой статье написано, почему Леди Гага перестала быть королевой эпатажа.
Эмили Блант
Ана де Армас
Жизель Бюндхен
Мерьем Узерли
Мария Вальверде
Лили Джеймс
Сара Джессика Паркер
Барбра Стрейзанд
Аня Тейлор-Джой
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, Stars Image Bank / KCS / East News
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