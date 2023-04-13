17 звездных див, которые пришли на красную дорожку, повернулись в профиль... и мы их едва узнали

Знаменитым красоткам частенько приходится позировать, поэтому немудрено, что у многих из них есть свои излюбленные позы и ракурсы. Одни любят смотреть прямо в камеру, другие поворачиваются к ней немного боком. Но мало кто из звезд показывает свой профиль. Мы решили потрудиться и найти такие фотографии.

Росси де Пальма

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News , LOIC VENANCE/AFP/East News

А здесь можно больше узнать об этой испанской актрисе.

Джулия Робертс

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Джулия Робертс однажды узнала, что она совсем не Робертс. Как так получилось — читайте в этой статье.

Ума Турман

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS , Charles Sykes/Invision/AP/East News

Вот история Умы Турман, которая проделала путь от посудомойки до звезды Голливуда.

Эмма Стоун

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

София Коппола

Evan Agostini/Invision/AP/East News , Evan Agostini/Invision/AP/East News

Кирстен Данст

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Мерил Стрип

Evan Agostini/Invision/AP/East News , Anthony Behar/Sipa USA/East News

А здесь можно узнать о том, как зародилась крепкая дружба Мерил Стрип и Роберта Де Ниро.

Леди Гага

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News , USA TODAY Network/Sipa USA/East News

А в этой статье написано, почему Леди Гага перестала быть королевой эпатажа.

Эмили Блант

ANGELA WEISS / AFP / East News , Stars Image Bank / KCS / East News

Ана де Армас

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Жизель Бюндхен

Evan Agostini/Invision/AP/East News , AFP/EAST NEWS

Мерьем Узерли

AA / ABACA / Abaca / East News , AA / ABACA / Abaca / East News

Мария Вальверде

Лили Джеймс

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Сара Джессика Паркер

Evan Agostini/Invision/AP/East News , Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Барбра Стрейзанд

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News , ASSOCIATED PRESS/East News

Аня Тейлор-Джой

Invision / Invision / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News