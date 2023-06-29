17 звезд, которые надели платья с такими деталями, что вокруг них до сих пор страсти кипят

Выход знаменитостей на красную дорожку — это всегда целое событие. Десятки камер и сотни пар глаз направлены на селебрити, ведь всем хочется узнать, какой образ они выбрали на этот раз. Но некоторые наряды звездных див можно по достоинству оценить, только если начать рассматривать их со всех сторон или в движении.

Наоми Кэмпбелл приковывала взгляды в эффектном платье с юбкой из тюля и длинным шлейфом. Изюминкой наряда стали смелые вырезы

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Для одной из церемоний награждения Пэрис Хилтон выбрала ослепительное платье со множеством фигурных вырезов и высоким разрезом

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Шэрон Стоун на Каннском фестивале устроила настоящий показ мод. Сначала она продемонстрировала свое платье со шлейфом, а затем — без

На одной из церемоний Эшли Грэм позировала в просторном голубом платье. Благодаря высокому разрезу можно было заметить, что внутри у него подкладка из тюля

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На выставке в 2022 году Гвинет Пэлтроу красовалась в асиметричном просторном платье. А стоило актрисе пошевелиться, как под слоями материи обнаружился еще и высокий разрез

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На Met Gala в 2022 году Лили Джеймс надела почти воздушное сиреневое платье. А спинка наряда была замысловато украшена нитями бусин

Хэлли Берри блистала в белом платье, украшенном цветами. Но, как оказалось, у наряда была еще одна любопытная деталь — шлейф

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На одну из вечеринок в 2023 году Кейт Хадсон пришла в небесно-голубом костюме. Изюминкой наряда был топ с подвесками

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В 2016 году Крисси Тейген произвела фурор своим платьем, которое по бокам держалось только на булавках

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Великолепное платье Хайди Клум становилось еще эффектнее, когда модель двигалась

ROBYN BECK / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Платье Сиенны Миллер казалось довольно закрытым. Но стоиле актрисе повернуться спиной, как все увидели сюрприз на спинке

Незабываемым было и платье Тони Брэкстон на одной из церемоний в 2001 году. Казалось, что оно держалось только на двух блестящих полосах по бокам

Костюм Сидни Суини оказался не из простых. У пиджака были эффектные вырезы не только спереди, но и на спинке

Joel C Ryan / Invision / East News , Joel C Ryan/Invision / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли на Каннском фестивале появилась в черном платье с одним рукавом. Сбоку наряда был не только белый бант, но и довольно откровенные разрезы

Платье певицы Megan Thee Stallion было действительно эффектным. А верх наряда удерживала футуристическая брелелька

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На «Оскар» в 2016 году Миранда Керр пришла в смелом красном платье с вырезами в верхней части и высоким разрезом снизу

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Кейт Бекинсейл блистала в ассиметричном летящем платье с лифом в виде купальника. Казалось, наряд держался только на нескольких швах сбоку

Steve Ross / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , Steve Ross / Capital Pictures / Capital Pictures / East News