18 полезных профессиональных секретов от людей, которые знают всю подноготную своей индустрии
Работая в одной компании много лет, мы зачастую приобретаем навыки, характерные исключительно для нашей сферы. Кроме того, мы начинаем использовать слова и жаргонизмы, которые могут понять лишь коллеги по цеху. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в каждой профессиональной области есть свои секреты, которые не знают остальные. И так здорово, что есть люди, которые решили поделиться профессиональными секретами в интернете.
- Если вы хотите арендовать машину, но вам говорят, что свободных нет в наличии, попробуйте забронировать автомобиль на неделю или даже две, а потом просто верните его раньше положенного срока, и с вас возьмут плату только за те дни, когда вы использовали машину. Все системы компаний по прокату автомобилей настроены так, что машины становятся доступны, когда появляется заказ на длительную аренду. Таким образом ваш заказ становится более предпочтительным, чем от человека, который забронировал машину на день или два. Я работал в такой компании 2 года. Это грязный бизнес, но я много чему там научился. © ambdaw / Reddit
- На горячих линиях на звонки отвечают не в порядке их поступления. © Player7592 / Reddit
- И дело вовсе не в том, что звонков поступает больше, чем обычно. Просто компания не наняла достаточно людей, которые могли бы отвечать на звонки в рамках положенного времени. © Astramancer_ / Reddit
- Когда вы делаете заказ через автоокно кафе или ресторана, микрофон не выключается до тех пор, пока вы не проедете вперед. Поэтому все сотрудники ресторана, принимающие заказы через наушники, слышат ваш разговор, пока вы остаетесь в зоне приема заказов. © reb678 / Reddit
- Я работаю в индустрии туризма. Выбирая место для отдыха, стоит сначала узнать, когда там высокий сезон. Обычно цены ниже в начале и конце сезона. Так вот, лучше ехать в начале сезона. В конце сезона обслуживающий персонал обычно полностью измотан. А вот в начале все полны энергии и хотят заработать побольше денег. © firebired_sweet / Reddit
- Большинство древних артефактов, выставленных в музеях, — это всего лишь копии. И в наши дни их делают в основном из пластика. Сначала изготавливается гипсовая форма, снятая с настоящего артефакта, а потом туда заливают пластик. Но все чаще стали появляться копии, изготовленные при помощи 3D-принтера на основе объемного сканирования высокого разрешения. © Katy-L-Wood / Reddit
- Перед тем как въехать в съемную квартиру, пройдитесь по ней с камерой и снимите видео, в котором зафиксируйте все неполадки, царапины или трещины. Укажите дату, время и адрес. Если в контракте обозначен лишь короткий список предметов и их состояние, сделайте свой собственный. Это сбережет ваши нервы и деньги, когда вы будете оттуда съезжать. © D****_Skunk1 / Reddit
- Я работаю в продажах. Секретарь на ресепшен — самый важный человек в здании. Он может рассказать вам все о человеке, с которым у вас предстоит встреча: что ему нравится и не нравится, его расписание, на чем срезаются другие менеджеры по продажам и т. д. Очень часто на секретарей никто не обращает внимания и к ним относятся снисходительно. Но проявив немного уважения к их работе, вы намного быстрее найдете сотрудника, который принимает решения по вашему вопросу. © ThatGuyExo / Reddit
- Если у ресторана слишком объемное меню, скорее всего, они готовят из замороженных полуфабрикатов. Лучше всего выбрать заведение, где короткое или сезонное меню. © imatyourwhim / Reddit
- Уксус — это лучшее средство для полировки столовых приборов в ресторане или баре. © Apprehensive_Cry545 / Reddit
- Я много лет проработал на хлебозаводе. Если пластиковая клипса, закрывающая пакет с хлебом, перевернута по сравнению с остальными, это значит, что ее закрепляли вручную, а хлеб внутри может быть испорчен. Или если вы открываете пакет с хлебом, держа его в руке, и он начинает крутиться, то опять же его упаковывали вручную, потому что машины не закручивают пакеты, это делает человек перед тем, как закрепить клипсу. Если вы покупаете нарезанный хлеб и замечаете, что некоторые куски отличаются по цвету, это значит, что они от разных буханок и упаковывались вручную. Это касается и случаев, когда куски хлеба отличаются по размеру или диаметру. Если была использована одна буханка, то нарезанные куски идеально совпадают друг с другом. © Somnambule88 / Reddit
- А я работаю в ресторане быстрого питания. Мясные котлеты жарятся 2 минуты, а затем их держат в специальном подогревателе еще 45 минут, прежде чем выбросить. Если вы хотите получить свежую котлету, то лучше всего прийти в разгар обеда / ужина или ближе к их концу. Примерно десяток бургеров готовится за час до обеда и ужина, а затем они разогреваются в микроволновке перед подачей. Поэтому не стоит приходить в ресторан первым во время пиковых часов, и старайтесь «внести изменения» в свой бургер, например попросите убрать лук или использовать другой соус. Тогда кухне придется приготовить вам свежий бургер. А вот премиальные бургеры никогда не готовятся заранее. Всю картошку фри солят, поэтому, если вы попросите картошку без соли, вам приготовят свежую порцию. © arkReaper90 / Reddit
А где работаете вы? Какими полезными советами вы могли бы поделиться с нашими читателями?
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