18 полезных профессиональных секретов от людей, которые знают всю подноготную своей индустрии

Работая в одной компании много лет, мы зачастую приобретаем навыки, характерные исключительно для нашей сферы. Кроме того, мы начинаем использовать слова и жаргонизмы, которые могут понять лишь коллеги по цеху. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в каждой профессиональной области есть свои секреты, которые не знают остальные. И так здорово, что есть люди, которые решили поделиться профессиональными секретами в интернете.