18 современных фраз, которые раздражают сильнее, чем удар мизинчиком о тумбочку

В современном мире тренды так быстро сменяют друг друга, что не успеешь и глазом моргнуть. Касается это и языкового пространства. Иногда кажется, что оно постоянно наполняется выражениями, которые словно созданы для того, чтобы проверить наше терпение. Не успеваем мы отойди от злости, услышав «крайний день отпуска», как слышим «читабельная книжка» или «ламповое кафе».

«Чилл», «лук» и прочие англицизмы

«Вкусный», когда речь не о еде

«Закрыть гештальт»

«Не умею в...», чтобы показать, что человек не очень хорош в чем-то

«Крайний» в значении «последний»

«Мне зашло»

«Любимка», «вкусняшка», «кремушек» и прочее намеренное коверканье слов для выражения нежности и любви

«Читабельно» и «смотрибельно»

«Кушать»

«Вангую»

«Лал», «кек» и производные от них

«Мамский» сленг

«Я тебя услышал»

«Кейс», когда речь не о работе

«Орать», когда очень смешно

«Мой МЧ» вместо «парень» или «любимый»

«Лампово», когда речь не о звуке

«Человечки», «вопросики» и «проблемки»