18 знаменитостей пришли на красную дорожку со своими отцами и показали, насколько крепки их отношения
Родители поддерживают нас во время важных этапов жизни, и, конечно же, многим из нас хочется их за это отблагодарить. И звезды не исключение. Нередко известные люди желают разделить счастливые и ответственные моменты своей жизни, будь то церемония награждения или премьера фильма, со своими папами.
Нам в ADME приятно наблюдать за теплыми отношениями знаменитостей с их родителями, поэтому мы хотим поделиться с вами самыми запоминающимися фотографиями с красных дорожек.
1. Дженнифер Энистон и Джон Энистон на голливудской «Аллее славы», 1997 и 2012
2. Энн Хэтэуэй и Джеральд Хэтэуэй на красной ковровой дорожке, 2005
3. Гвинет Пэлтроу и Брюс Пэлтроу на красной ковровой дорожке, 1999
4. Брайс Даллас Ховард и Рон Ховард на оскаровской вечеринке «Ярмарка тщеславия», 2020
5. Джина Родригес и Хенаро Родригес на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2016
6. Сирша Ронан и Пол Ронан на церемонии вручения премии «Оскар», 2008
7. Леди Гага и Джо Джерманотта на 87-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 2015
8. Майкл Фассбендер и Джозеф Фассбендер на церемонии вручения премии «Оскар», 2016
9. Эдриен Броуди и Эллиот Броуди на гала-вечере, 2014
10. Дженнифер Лоуренс и Гэри Лоуренс на премьере фильма, 2012
11. Мэтт Деймон и Кент Деймон на премьере фильма, 2007
12. Ума Турман и Роберт Турман на красной ковровой дорожке, 2006
13. Кейт Уинслет и Роджер Уинслет на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств, 1997
14. Сандра Буллок и Джон Уилсон Буллок на церемонии вручения премии People’s Choice Awards, 1996
15. Майли Сайрус и Билли Рэй Сайрус на церемонии вручения премии American Music Awards, 2013
16. Кэти Перри с Китом Хадсоном на премьере фильма, 2012
17. Зендея и Казембэ Аджаму Коулман на премии iHeartRadio Music Awards, 2015
18. Камила Кабельо и Алехандро Кабельо на церемонии вручения премии «Грэмми», 2020
А чему вас научил ваш папа? Расскажите о самом теплом воспоминании о своем отце.
Фото на превью KMazur / WireImage / Getty Images, Polaris / East News
AdMe/Культура/18 знаменитостей пришли на красную дорожку со своими отцами и показали, насколько крепки их отношения
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