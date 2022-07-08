18 знаменитостей пришли на красную дорожку со своими отцами и показали, насколько крепки их отношения

Родители поддерживают нас во время важных этапов жизни, и, конечно же, многим из нас хочется их за это отблагодарить. И звезды не исключение. Нередко известные люди желают разделить счастливые и ответственные моменты своей жизни, будь то церемония награждения или премьера фильма, со своими папами.

Нам в ADME приятно наблюдать за теплыми отношениями знаменитостей с их родителями, поэтому мы хотим поделиться с вами самыми запоминающимися фотографиями с красных дорожек.

1. Дженнифер Энистон и Джон Энистон на голливудской «Аллее славы», 1997 и 2012

2. Энн Хэтэуэй и Джеральд Хэтэуэй на красной ковровой дорожке, 2005

3. Гвинет Пэлтроу и Брюс Пэлтроу на красной ковровой дорожке, 1999

Sean Roberts / Everett Collection / East News

4. Брайс Даллас Ховард и Рон Ховард на оскаровской вечеринке «Ярмарка тщеславия», 2020

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

5. Джина Родригес и Хенаро Родригес на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2016

Matt Sayles / Invision / AP / East News

6. Сирша Ронан и Пол Ронан на церемонии вручения премии «Оскар», 2008

7. Леди Гага и Джо Джерманотта на 87-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 2015

8. Майкл Фассбендер и Джозеф Фассбендер на церемонии вручения премии «Оскар», 2016

9. Эдриен Броуди и Эллиот Броуди на гала-вечере, 2014

10. Дженнифер Лоуренс и Гэри Лоуренс на премьере фильма, 2012

11. Мэтт Деймон и Кент Деймон на премьере фильма, 2007

12. Ума Турман и Роберт Турман на красной ковровой дорожке, 2006

13. Кейт Уинслет и Роджер Уинслет на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств, 1997

14. Сандра Буллок и Джон Уилсон Буллок на церемонии вручения премии People’s Choice Awards, 1996

15. Майли Сайрус и Билли Рэй Сайрус на церемонии вручения премии American Music Awards, 2013

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

16. Кэти Перри с Китом Хадсоном на премьере фильма, 2012

John Shearer / Invision / AP / East News

17. Зендея и Казембэ Аджаму Коулман на премии iHeartRadio Music Awards, 2015

F. Sadou / AdMedia / SIPA / East News

18. Камила Кабельо и Алехандро Кабельо на церемонии вручения премии «Грэмми», 2020