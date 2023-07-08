19 человек, которые поняли, что у них такой классный брак, что даже огонь, вода и медные трубы не в силах его потрепать

Одному человеку стало любопытно, и он решил узнать, как люди, которые состоят в крепком браке, поняли, что у них чудесные отношения. Он создал тред, в котором попросил счастливцев поделиться своими наблюдениями и заодно рассказать, что именно делает их брак таким классным. Как оказалось, рецепт у каждого свой.