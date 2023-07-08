19 человек, которые поняли, что у них такой классный брак, что даже огонь, вода и медные трубы не в силах его потрепать
Одному человеку стало любопытно, и он решил узнать, как люди, которые состоят в крепком браке, поняли, что у них чудесные отношения. Он создал тред, в котором попросил счастливцев поделиться своими наблюдениями и заодно рассказать, что именно делает их брак таким классным. Как оказалось, рецепт у каждого свой.
- Помню, пришлось поехать на выходные с группой мам и их дочерей. Я немного нервничала, так как у большинства женщин были идеальные мужья и жизнь. В разговоре с ними я обронила, что мой муж все еще моет мне голову. Для одной дамы это стало настоящим потрясением. В тот момент я перестала переживать о том, что я не самая богатая или красивая. Мы с мужем вместе уже 26 лет. Он замечательный. Забота друг о друге помогает пройти вместе долгий путь. © potatoisafruit / Reddit
- Вот как я поняла, что у меня потрясающий брак. Муж чем-то меня расстроил, и, чтобы «отомстить», я не помыла посуду, которая нужна была ему утром. Хотя была моя очередь. Но потом я призналась в своем глупом поведении, рассказала ему, что сделала и почему. И знаете, что муж учудил? Да просто взял и рассмеялся. Тогда и я засмеялась. Он до сих пор подтрунивает надо мной из-за той ситуации. Знаю, что это клише, но именно общение делает наш брак потрясающим. А еще чувство юмора и честность. © WritingFor******* / Reddit
- Мой брак всегда был замечательным, он не был чем-то таким, над чем нужно серьезно работать. Мы общаемся, сотрудничаем, мы лучшие друзья. © somnodoc / Reddit
- Я вышла замуж за своего лучшего друга. Мы через многое прошли, а прошлый год был особенно трудный: мы чуть не потеряли дочь. Я всегда знала, что у нас крепкий брак, потому что мы пробуждаем друг в друге только лучшее. © RBRR / Reddit
- Мы вместе 10 лет. Брак — это самое трудное и стоящее дело в моей жизни. Я могла проводить с мужем сутки напролет, и мне не было скучно. Тогда я и поняла, что у нас все отлично. Да, мы ссоримся, но даже тогда я хочу проводить время с ним, а не с кем-то еще. © chelsloulou / Reddit
- Мы счастливы в браке. Я люблю свою жену. У нас похожие увлечения, что очень важно, и мы хорошо понимаем друг друга. Конечно, всякое бывало, да и брак я представлял себе немного иначе. Но я не могу представить, как проживу эту жизнь без нее. Нам действительно нравится проводить время друг с другом, даже если мы ничего не делаем. Всегда ли все замечательно? Ни в коем случае. Изменил бы я что-нибудь? Ни в коем случае. © Itsnotgivingmewhat / Reddit
- Одна из главных причин, по которой я люблю своего мужа, — он ставит меня на первое место. Он очень заботливый, и я стараюсь быть такой же. Мы одна команда и никогда не ругаемся при посторонних, всегда стараемся говорить друг о друге хорошее. Но не все понимают, как это важно. © lisajeaners / Reddit
- Жена — мой лучший друг. Я свободен быть самим собой. Она не пытается контролировать меня, не запрещает мне заниматься хобби, которое ей не нравится, или проводить время с друзьями. Мой брак — это действительно партнерство. © Cornbread52 / Reddit
- У меня действительно классный брак, скоро будем отмечать 15-ю годовщину. Сейчас я люблю жену больше, чем в день свадьбы. Мы до сих пор держимся за руки при каждом удобном случае. Мне нравится наблюдать, как она становится старше, как меняется ее тело. У нас 7 детей, и, конечно, мы порой ссоримся. Мы понимаем, что наш брак — это самое важное, что есть в нашей жизни, и стараемся подпитывать его каждый день. Но дети у нас на втором месте, а на первом — мы. © JRHelgeson / Reddit
- Был один момент, когда я поняла, что мы созданы друг для друга. После того как у меня случился выкидыш. Я слышала так много историй о том, что браки распадаются из-за потери ребенка. Но муж каждую ночь в течение 3 месяцев пел мне «Ты мое солнышко», пока я не переставала плакать и не засыпала. © D****Deity / Reddit
- Мы женаты уже 18 лет. Откуда я знаю, что у меня потрясающий брак? У нас полное доверие. Она вот, например, постоянно видится со своими бывшими. Да я даже дружу с парочкой из них. А недавно она звонила моим друзьям и умоляла их сводить меня куда-нибудь, лишь бы я хоть иногда с ними виделся. Конечно, мы иногда ссоримся, но я еще ни разу не подумал, что мне без нее было бы лучше. Как бы я ни злился, я знаю, что мы все наладим. © plazman30 / Reddit
- Летом будет 10 лет, как мы вместе. У нас всякое бывало, и мы до сих пор вместе потому, что у нас обоих отличное чувство юмора. Даже когда все плохо, мы все еще можем найти над чем посмеяться. А еще мы ни разу не ложились спать злыми друг на друга. © Unknown author / Reddit
- Я понимаю, что мой брак великолепен, когда подруги жалуются на своих мужей. Их
супруги не заботятся о детях, никогда не готовят еду, не моют посуду, не стирают. Они не делятся с ними ничем, не смеются над их шутками, не поддерживают и не ободряют. И когда начинаются эти разговоры, мне вечно нечего сказать, потому что мой муж все это делает. Он сделает все возможное, чтобы наша семья была счастлива. Он классный, и я бы ничего в нем не изменила. © Gollygumdrops / Reddit
- Тут не нужно никакого длинного списка. Все просто: можете ли вы принять человека таким, какой он есть? Если можете, то ваш брак прекрасен. Если нет, то удачи вам в попытках изменить кого-то. Кстати, я замужем уже 33 года. © diahni / Reddit
- Наш брак потрясающий, потому что у нас есть няня. Без нее мы просто не смогли бы иметь детей. Мы оба карьеристы и полностью отдаемся своей работе. А еще крепким наш брак делает взаимная готовность к самопожертвованию и уважение к амбициям друг друга. © wsewqeqweqw / Reddit
- Мы просто хорошо относимся друг к другу. Да, бывает, мы ругаемся, но потом все обсуждаем и стараемся исправить ситуацию. Мы не обвиняем друг друга в наших стрессах или проблемах. Мы любим наших детей, но всегда ставим друг друга на первое место. Каждое утро мы встаем очень рано, чтобы успеть выпить кофе и поболтать. © slowpoke257 / Reddit
- Я и до свадьбы знала, что все будет замечательно. Мы поддерживаем друг друга несмотря ни на что. Он хочет переехать в Сиэтл на 3 месяца? Хорошо. Я хочу переехать в Южную Корею в следующем году? Не вопрос — мы едем. Мне нравится взаимная поддержка. Мы не позволяем друг другу жертвовать собой, живем ведь только раз. © turtleshellmagic / Reddit
- Я поняла, что у меня потрясающий брак, когда муж сказал, что ему нравится другая. Он не собирался пускаться во все тяжкие и уходить от меня к ней, но и в секрете держать такое не мог. У него даже депрессия началась от всего этого. В итоге мы решили менять нашу жизнь. До этого мы спали раздельно, так как я храплю, теперь спим вместе. У меня хроническая депрессия, и я наконец-то начала работать над собой. Мы проводим больше времени вместе и стали лучше общаться. Я чувствую себя более уверенно в наших отношениях. То, что могло бы привести к измене и разводу, только сблизило нас, и у нас фантастический брак, которому только что исполнилось 13 лет. © darsynia / Reddit
- Я поняла, что у меня классный брак, когда мой друг сказал, что хочет путешествовать один, потому что ему нужна свобода. Мой муж делает мою жизнь только прекраснее, и я не могу представить без него даже самое незначительное событие. Он мой партнер, и я скорее предпочту делать что-то скучное с ним, чем захватывающее без него. © gibbonjiggle / Reddit
Иногда и знаменитости не прочь рассказать о своем классном браке и дать парочку советов, как сохранить чувства. Например, Джулианна Мур с удовольствием поделилась тем, как она укрепляет отношения в многолетнем браке.
AdMe/Культура/19 человек, которые поняли, что у них такой классный брак, что даже огонь, вода и медные трубы не в силах его потрепать
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