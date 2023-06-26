19 человек, которые случайно встретились со звездами, да еще так, что вовек не забудут

Для многих людей встреча со знаменитостью кажется чем-то нереальным. Однако звезды зачастую тоже посещают продуктовые магазины, ездят на общественном транспорте, заходят выпить чашечку кофе в небольшое кафе. Пользователи сети поведали всеми миру, кого им по воле случая удалось увидеть своими глазами.

На первый взгляд может показаться, что знаменитостей можно увидеть только на экранах телевизоров. Но люди по всему миру доказывают, что видят их даже в повседневной жизни. И каждая такая встреча — это куча эмоций.