19 человек, которые случайно встретились со звездами, да еще так, что вовек не забудут
Для многих людей встреча со знаменитостью кажется чем-то нереальным. Однако звезды зачастую тоже посещают продуктовые магазины, ездят на общественном транспорте, заходят выпить чашечку кофе в небольшое кафе. Пользователи сети поведали всеми миру, кого им по воле случая удалось увидеть своими глазами.
- Как-то раз я заскочил в кафе, чтобы сходить в туалет. Подхожу к писсуару, а через пару секунд рядом со мной встает мужик. Замечаю, что он очень похож на Роберта Де Ниро. Иду мыть руки, а он снова становится рядом. Понимаю, что это действительно он. И тут мы оба начинаем смотреть на сушилку для рук. Мы переглянулись, и я сказал: «Вы первый». На это он ответил: «Благодарю, юноша». А мне на тот момент было 35 лет. © Unknown author / Reddit
- Раньше я работал в кофейне. У нас было много знаменитостей. Помню, как зашел Николас Кейдж, сделал вид, что ни разу не слышал про чай, а потом заказал его и добавил: «А можно ли в него добавить шоколад?» © Carlos Riveroll / Quora
- В 1992 году мы с мамой пошли на одно бродвейское шоу. В антракте она отыскала меня в холле и взволнованно выпалила: «Я только что видела Мерил Стрип в уборной!» Я произнес: «Пожалуйста, скажи мне, что ты ничего не говорила ей и не досаждала». Мама ответила: «Я была тактичной и ничего ей не сказала. Смотри, вон она!» А я лишь вздохнул: «Хорошо, что ты ничего ей не сказала. Потому что это Гленн Клоуз». © TeddyBearRoosevelt / Reddit
- Я стоял в очереди в кафе рядом с Дэнни Де Вито. Он появился буквально из ниоткуда возле своей дочери Люси. Я был слишком взволнован, чтобы завязать разговор, поэтому просто крикнул: «Привет, Дэнни Де Вито!» Он крикнул «Привет!» мне в ответ, а затем его обступили другие люди. Потому что, ну знаете, он же Дэнни Де Вито. © jayteabott / Reddit
- В молодости я разносил белье в отеле. Как-то раз стучу в один из номеров, дверь открывается, и я вижу Леонардо Ди Каприо в одном лишь полотенце на поясе. Я так понял, что он только вышел из душа. Внезапно он улыбнулся и просто сказал: «Большое спасибо!» Он показался мне хорошим парнем. © Unknown author / Reddit
- В 80-е, когда я была маленькой, мы жили в Лос-Анджелесе и я ходила в одну танцевальную студию с Николь Ричи. Однажды ее отец Лайонел пришел забрать ее после занятий со своим другом — Майклом Джексоном. Он выглядел точно так же, как и по телевизору, и был очень приветливым. © Positive-Goose-7459 / Reddit
- Гордон Рамзи сказал мне отвалить, после того как я признался, что мне больше нравится Джейми Оливер. © PlantLeast / Reddit
- Мне довелось пообщаться с Биллом Мюрреем и его сыновьями. Я приняла у них заказ, когда работала в ресторане быстрого питания. Он показался мне таким же классным, каким я его себе и представляла. Когда они уходили, Билл даже обернулся и помахал мне рукой на прощание. © centraloragain / Reddit
- Я встретил Кевина Бейкона, но не узнал его. Причем я еще вежливо поинтересовался: «А это Кира Седжвик рядом с вами?» На его лице тут же появилось легкое недоумение, и я понял, что где-то дал маху. © Thick_Reputation5854 / Reddit
- Однажды я пошел спилить дерево на участке дома Джейсона Стейтема, и он крикнул нам, чтобы мы были осторожнее, волоча ветки вдоль его свежевыкрашенного забора. И знаете, он как в воду глядел. © SporadicWookie / Reddit
- Чак Норрис живет в моем городе и иногда заглядывает в цветочный магазинчик моей жены, чтобы купить цветы для своей супруги Джины. Он очень милый и далеко не такой высокий, каким я его себе представлял. © lassenbear / Reddit
- Я работал в пиццерии, в которую любила заглянуть Эмма Уотсон, мы виделись и разговаривали с ней по несколько раз в неделю. Она была очень вежливой и милой. Иногда она приходила с другом, который делал заказ за нее, поскольку всякий раз, как она открывала рот, в ней тут же все узнавали Гермиону Грейнджер. © Tokey_Loki / Reddit
- Я поболтал с Джейсоном Момоа на одном фестивале. Моя жена его ярая фанатка, и она рассказала мне, что он увлекается метанием топора. Когда я подошел сфотографироваться, Джейсон был немногословен, но затем я поинтересовался, не планирует ли он пометать топор где-нибудь в здешних краях. Его лицо тут же засияло, и он ответил: «В этот раз вряд ли найдется время, но спасибо, что спросил, брат!» А после мы стукнулись кулаками. Моя жена тогда ужасно ревновала. © palmateer / Reddit
- Однажды я встретил солистку группы Evanescence Эми Ли. Я тогда работал в группе оказания первой помощи на их концерте. После шоу она подошла к нам поболтать, пока мы ждали, когда все разойдутся и мы сможем свернуть свой пост. Эми еще так искренне удивилась, узнав, что мне всего 15–16 лет. Она обняла меня и поблагодарила за мою работу и помощь их поклонникам. © Unknown author / Reddit
- Я как-то встретил Барбру Стрейзанд. Она снимала свой фильм «Повелитель приливов» на пристани, где я работал. Барбра оказалась намного миниатюрнее, чем я предполагал. © bcody92 / Reddit
- Когда я работал кассиром в магазине канцтоваров, к нам заглянул Саймон Пегг. Вот только я его не узнал. Он был таким милым и забавным! Когда я протянул ему пакет с покупками, я еще в шутку сказал: «Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на парня из фильма „Зомби по имени Шон“?» На что он ответил: «Я и есть тот парень из „Зомби по имени Шон“». © -eDgAR- / Reddit
- Как-то раз я сделал коктейль для Леди Гаги на вечеринке в честь Хеллоуина. У нее очаровательная улыбка, и в целом она была очень приветливой. И, кстати, намного ниже, чем я думал. © mox44ah / Reddit
- Я стоял за Эминемом в очереди на заправке. Он подошел что-то купить, и у него с собой была большая сумма, но он не хотел разменивать крупную купюру, поэтому выудил из кармана мелочь. Когда ее не хватило, я предложил добавить. Эминем поначалу отказался, но я настоял, и он сказал: «Большое спасибо». © GuardingxCross / Reddit
- Я встретила Брайана Крэнстона на приеме после благотворительного баскетбольного матча, в котором он принимал участие. Я стояла в стороне от толпы людей, которые гонялись за знаменитостями, и в какой-то момент рядом со мной возник Крэнстон. Мы перекинулись парой фраз в духе «Хорошая была игра» и «Вот так погодка сегодня». Он был очень дружелюбным, но весьма сдержанным, во многом похожим на меня. В общем, интроверты, держитесь друг друга! © theLPforearms / Reddit
На первый взгляд может показаться, что знаменитостей можно увидеть только на экранах телевизоров. Но люди по всему миру доказывают, что видят их даже в повседневной жизни. И каждая такая встреча — это куча эмоций.
AdMe/Культура/19 человек, которые случайно встретились со звездами, да еще так, что вовек не забудут
Поделиться этой статьёй