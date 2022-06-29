19 действий, которые, по мнению звезд, помогают им выглядеть на все сто

Женщины во все времена хотят выглядеть сногсшибательно. Порой они делают для этого странные и даже болезненные вещи. Возможно, вам эти лайфхаки покажутся совершенно бессмысленными, однако звезды, которые их опробовали, готовы с вами поспорить.

Мы в ADME покажем вам знаменитых дам, которые решили подчеркнуть и сохранить свою красоту, используя нетрадиционные методы.

Элизабет Тейлор

Columbia Pictures Corporation / Collection Christophel / East News

Своей царственной внешностью Элизабет Тейлор обязана прежде всего генетике. В частности, ее кожа выглядела идеальной и даже фарфоровой благодаря редкой мутации: она родилась с нежным пушком на лице. Актриса его сбривала, таким образом регулярно отшелушивая отмершие клетки. Благодаря этому ее кожа становилась гладкой и сияющей. На самом деле эта бьюти-процедура известна еще со времен Клеопатры. Однако она не всем подходит и имеет ряд недостатков.

Хлоя Грейс Морец

Мы слышали о больших преимуществах очищающих средств на масляной основе для ухода за кожей, но как насчет использования настоящего растительного масла для умывания лица? В интервью актриса, сыгравшая в фильме «Пипец», призналась, что испытала удивительный косметический продукт и ее кожа стала с ним намного чище.

Джулианна Хаф

Invision / Invision / East News

Танцовщица и актриса Джулианна Хаф отбеливает зубы куркумой, что на первый взгляд кажется странным решением, ведь мы знаем о том, как сложно вывести пятна, оставленные этим желтым порошком. Однако Джулианна твердо верит в антибактериальные свойства куркумы. Она утверждает, что зубы от нее не желтеют: «На самом деле они становятся белее. Куркума — это бомба, все должны ее попробовать».

Джинджер Роджерс

Чтобы цвет лица был ровным, а кожа гладкой, известная танцовщица Джинджер Роджерс протирала кожу гамамелисом. Это природное вяжущее противовоспалительное средство. Тоник с гамамелисом до сих пор продается в аптеках и все еще пользуется спросом.

Дороти Дэндридж

Image supplied by Capital Pictures / East News

Актриса Дороти Дэндридж покоряла публику не только своим бесспорным талантом, но и красотой и стилем. Ее визитная карточка — коралловый цвет губ. Она получала его, смешивая классическую красную помаду с оранжевой.

Брижит Бардо

AF Archive / Cinetext Bildarchiv / Mary Evans Picture Library / East News

Небрежная объемная прическа Брижит Бардо была частью ее фирменного стиля и отлично дополняла образ дерзкой французской красотки. Для укладки она использовала особый ингредиент: собственную слюну. Она облизывала концы прядей, затем скручивала их и убирала за ухо. Высохшие волосы образовывали небольшой завиток.

Виктория Бекхэм

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Для сияющей кожи Виктория Бекхэм использует средства, в состав которых входит сомнительный ингредиент. А именно — птичий помет. Звезда является поклонницей традиционных японских средств ухода за лицом, которые используют гейши. В них добавляется паста из соловьиного помета.

Сон Е Чжин

ASSOCIATED PRESS / East News

Южнокорейская актриса Сон Е Чжин считает, что использование очищающих продуктов дважды в день вредит коже, поэтому утром она умывается лишь водой из-под крана.

Деми Мур

Invision / Invision / East News

В интервью Дэвиду Леттерману Деми Мур однажды рассказала, что пробовала гирудотерапию (по-простому — лечение пиявками). «Это не обычные болотные пиявки. Это высококвалифицированные медицинские пиявки. Кусая вас, они вырабатывают фермент, который попадает в вашу кровь. Обычно кровь какое-то время не останавливается. И это положительно влияет на здоровье», — объяснила актриса.

Белла Хадид

L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Если Белла Хадид хочет получить естественный и «расслабленный» макияж, она наносит его лежа. В таком положении лицо не напряжено, и косметика ложится мягче.

Лорен Конрад

Invision / Invision / East News

Чтобы избавиться от припухлости под глазами, Лорен Конрад на 15 минут прикладывает охлажденные ломтики картофеля. Перед этим она замачивает его в воде. Так ее глаза отдыхают, и взгляд становится более свежим и открытым.

Сандра Буллок

Сандра Буллок необычным способом борется с мимическими морщинами. На область под глазами она наносит средство от геморроя фенилэфрин. Это вещество используют для того, чтобы уменьшить воспаление и отек.

Хэлли Берри

Хэлли Берри добавляет молотый кофе в свой гель для душа, так как кофеин и мягкое отшелушивание помогают увеличить кровоток и разгладить кожу.

Кеша

Певица рассказала, что ей нравится использовать мужскую краску для бороды для окрашивания бровей. «Они становятся такими темными и дикими», — объяснила она.

Приянка Чопра

Индийская актриса и по совместительству обладательница титула «Мисс мира — 2000» уважает разнообразные домашние средства ухода из натуральных ингредиентов. Например, маску для волос и кожи головы она делает из жирного йогурта, меда, и яиц, скраб для тела — из куркумы, муки грубого помола, йогурта и порошка сандалового дерева. В ход идут также сок лайма и лимона, корень куркумы, соль, кокосовое масло и множество других ингредиентов, многие из которых вы наверняка обнаружите в своем кухонном шкафу или холодильнике.

Кристен Белл

Кристен любит делать натуральные скрабы, которые хранит в ванной. Она смешивает коричневый сахар, оливковое масло и мед и натирает тело таким средством. Сахар не царапает кожу так, как соль, а оливковое масло отлично ее питает.

Кейт Мосс

ANGELA WEISS / AFP / East News

По утрам бывшая топ-модель погружает лицо в раковину с ледяной водой, а затем кладет на него ломтики огурца. По ее словам, это улучшает циркуляцию крови и придает свежий вид.

Гвинет Пэлтроу

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Актриса — известная поклонница апитерапии (метод лечения укусами пчел). По словам Гвинет, с ее помощью можно избавиться от воспалений и рубцов на коже. Этому методу более 1 000 лет. Обладательница премии «Оскар» призналась, что это очень больно.

Ума Турман

Fernando Allende / Broadimage / Broad Image / East News

Ума Турман — поклонница молочных ванн. Этим же средством пользовались Клеопатра и английская королева Елизавета I. Помимо молока, в ванну можно добавить эфирные масла и эпсомскую соль. AHA-кислоты в молоке мягко отшелушивают кожу, делают ее более гладкой и молодой. После принятия такой ванны нужно просто ополоснуться обычной водой.

Какими нетрадиционными бьюти-лайфхаками пользуетесь вы?